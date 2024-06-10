Бриллиантовая — неофициальное название Большой Морской улицы. На рубеже 19-20 веков здесь находилось большое количество знаковых ювелирных домов. Вы увидите здания, в которых они располагались.
Услышите истории их владельцев и узнаете много интересного о золотом периоде русского ювелирного дела.
Услышите истории их владельцев и узнаете много интересного о золотом периоде русского ювелирного дела.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Дом Игнатия Сазикова — основоположника русского стиля в ювелирном искусстве. Его компания получила золотые медали на Всемирных выставках в Лондоне и Париже
- Дом Лидваля, где находился магазин Денисова-Уральского. Он поставлял камнерезные предметы компании Картье
- Дом Фаберже. На первом этаже располагался флагманский магазин. На втором и третьем — мастерские, на четвёртом — 15-комнатная квартира Карла Фаберже
Вы узнаете:
- Как Большая Морская стала одной из самых фешенебельных улиц Европы
- Какой известный писатель жил напротив магазина Фаберже
- В чём причина мировой популярности ювелиров Российской империи
- Как мать принца Уэльского скупила «половину магазина Фаберже» за один визит
Организационные детали
По желанию мы можем добавить в программу Музей Фаберже. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ари и Настя — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 35 туристов
Нас зовут Ари и Настя. Мы работаем гидами в Санкт-Петербурге. Обожаем нашу работу. Влюблены в произведения ювелиров эпохи Фаберже. Если Вы хотите получить эстетическое удовольствие от произведений русского ювелирного искусства, то мы с удовольствием станем вашими проводниками в блистательный век Фаберже.Задать вопрос
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