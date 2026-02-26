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М Маштакова Спасибо Егору за прекрасное путешествие в историю ювелирного дома Фаберже и России. Увлекательный рассказ,глубокие знания , очень хорошее понимание ,что интересно клиенту. Получили колоссальное удовольствие от музея и рассказа о нем. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Екатерина Были с Егором еще в октябре на экскурсии. Это уже второй тур. Мы были в восторге уже с первых минут. Так легко преподносить информацию, исторические факты, с юмором - это уникально! Огромное спасибо Егору. Пойдем еще Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Алина Были на экскурсии с Егором группой коллег, прекрасный и заботливый гид, горящий своим делом! Слушать было легко, увлекательно, время экскурсии прошло незаметно! С удовольствим попробуем другие программы с Егором! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна читать дальше уменьшить лучшей из тех, что мы посетили. Очень понравилась концепция общения через вопросы и юмор, при этом доступное насыщенное содержание историческими фактами. Нам всем было невероятно интересно на полтора часа погрузиться в атмосферу ювелирного искусства Фаберже. Однозначно рекомендую. Огромное спасибо Егору за отличную интересную информацию преподнесенную живым языком. Не просто подобрать экскурсию для детей с большой разницей в возрасте (6 и 13), - пожалуй, экскурсия с Егором стала Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Надежда Спасибо было очень интересно и познавательно и, конечно, очень красиво! Егор - отличный рассказчик и экскурсовод! Материал подается легко. Ответы на все вопросы по ходу экскурсии получили. Даже подросток был под впечатлением, хотя интересуется только техникой. Советую посетить! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет