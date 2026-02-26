Приглашаем погрузиться в атмосферу красоты и роскоши рубежа 19-20 веков! Вы полюбуетесь шикарными интерьерами Шуваловского дворца и услышите о его жителях и гостях. А также оцените богатую ювелирную коллекцию, главный бриллиант которой — изделия фирмы Фаберже.
Описание экскурсии
Нескучное знакомство с миром Фаберже
В путешествии по музею и его знаменитым экспонатам вы узнаете:
- Что такое пасхальные яйца Фаберже и почему они известны на весь мир
- Как фирма со штатом в 20 человек стала поставщиком Высочайшего Двора
- Какую пользу несут в себе ювелирные изделия
- Сколько стоило яйцо Фаберже тогда и как изменилась цена сегодня
- Что такое «objets fantastiques» и как Карл Фаберже удивил всех
Наша экскурсия проходит в интерактивном формате с увлекательными диалогами.
Организационные детали
- Экскурсия подойдет взрослым и детям от 8 лет
- Входные билеты в музей не включены стоимость:
— 800 ₽ на каждого участника, если в вашей группе детей больше, чем взрослых, или поровну
— 1300 ₽ на каждого участника, если взрослых больше детей и группа менее 5 человек
— 1200 ₽ на каждого участника, если взрослых больше детей и группа от 5 человек
- По запросу экскурсию можно провести для школьной группы, детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Музее Фаберже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 4131 туриста
Привет! Меня зовут Егор, и я представляю команду гидов. Мы проводим детские и семейные экскурсии по Санкт-Петербургу и онлайн-курсы по искусству. С удовольствием делимся своей любовью к городу, его истории и архитектуре. Говорим с детьми на их языке и помогаем им увидеть красоту окружающего мира.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 151 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Дата посещения: 24 фев 2026
Спасибо Егору за прекрасное путешествие в историю ювелирного дома Фаберже и России. Увлекательный рассказ,глубокие знания , очень хорошее понимание ,что интересно клиенту. Получили колоссальное удовольствие от музея и рассказа о нем.
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Е
Были с Егором еще в октябре на экскурсии. Это уже второй тур. Мы были в восторге уже с первых минут. Так легко преподносить информацию, исторические факты, с юмором - это уникально! Огромное спасибо Егору. Пойдем еще
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А
Были на экскурсии с Егором группой коллег, прекрасный и заботливый гид, горящий своим делом! Слушать было легко, увлекательно, время экскурсии прошло незаметно! С удовольствим попробуем другие программы с Егором!
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Т
Огромное спасибо Егору за отличную интересную информацию преподнесенную живым языком. Не просто подобрать экскурсию для детей с большой разницей в возрасте (6 и 13), - пожалуй, экскурсия с Егором стала
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Н
Спасибо было очень интересно и познавательно и, конечно, очень красиво! Егор - отличный рассказчик и экскурсовод! Материал подается легко. Ответы на все вопросы по ходу экскурсии получили. Даже подросток был под впечатлением, хотя интересуется только техникой. Советую посетить!
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М
Были на экскурсии с Егором, у моих детей самые восторженные отзывы! Егор замечательный рассказчик, великолепная подача информации, с юмором, очень быстро нашел подход к детям, так что время пролетело незаметно, даже не хотелось расставаться. Рекомендую экскурсию в музей Фаберже и Егора как замечательного экскурсовода. Нам очень понравилось, в следующую поездку обязательно планируем вернуться сюда ещё раз. Спасибо!
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