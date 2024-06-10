Прогулка начнётся на Исаакиевской площади, где вы полюбуетесь великолепным архитектурным ансамблем. Я расскажу, какие мастера-ювелиры принимали участие в украшении Исаакиевского собора и где Гитлер планировал отпраздновать свою победу.
Далее вы пройдёте по Большой Морской улице — в прежние времена тут располагались самые роскошные магазины, поэтому её называли Бриллиантовой. Мы поговорим о ювелирных династиях и их судьбах — вы узнаете, какая фирма времён Российской империи работает до сих пор и как появилась американская косметика Фаберже.
В бывшем доме Карла Фаберже вы посетите магазин, где увидите шедевры современных мастеров, бережно сохраняющих традиции прошлого. Я расскажу историю семьи и зарождения фирмы и объясню, почему Карла считали гениальным ювелиром и бизнесменом.
Завершим экскурсию перед Зимним дворцом, где жили главные заказчики Фаберже и других поставщиков двора и где по сей день хранятся их бессмертные творения.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет
В доме Фаберже за дополнительную плату (входной билет — 300 руб., доплата гиду — 1000 руб.) можно посетить рабочий кабинет Карла с лифтом-сейфом и бриллиантовой гостиной. Пожалуйста, сообщите за 2–3 дня, если хотите осмотреть кабинет — я уточню у администрации такую возможность.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я с юности влюблена в Санкт-Петербург, но только 7 лет назад получила профессию гида-переводчика, чем полностью изменила свою жизнь. Работаю как аккредитованный гид в различных музеях в Петербурге и пригородах. Этот город невозможно полностью изучить, он каждый раз раскрывает всё новые и новые секреты. Я всегда рада делиться с гостями не только своими знаниями, но также радостью и положительными эмоциями!