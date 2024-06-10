Архитектура Большой Морской улицы скрывает немало любопытных историй, мы же приоткроем некоторые из них — из жизни ювелирного Петербурга ушедших столетий. Вы прогуляетесь по нарядной Северной столице, увидите творения современных мастеров в бывшем особняке Фаберже, узнаете о закате ювелирных домов империи и возрождении традиций.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка начнётся на Исаакиевской площади, где вы полюбуетесь великолепным архитектурным ансамблем. Я расскажу, какие мастера-ювелиры принимали участие в украшении Исаакиевского собора и где Гитлер планировал отпраздновать свою победу.

Далее вы пройдёте по Большой Морской улице — в прежние времена тут располагались самые роскошные магазины, поэтому её называли Бриллиантовой. Мы поговорим о ювелирных династиях и их судьбах — вы узнаете, какая фирма времён Российской империи работает до сих пор и как появилась американская косметика Фаберже.

В бывшем доме Карла Фаберже вы посетите магазин, где увидите шедевры современных мастеров, бережно сохраняющих традиции прошлого. Я расскажу историю семьи и зарождения фирмы и объясню, почему Карла считали гениальным ювелиром и бизнесменом.

Завершим экскурсию перед Зимним дворцом, где жили главные заказчики Фаберже и других поставщиков двора и где по сей день хранятся их бессмертные творения.

Организационные детали