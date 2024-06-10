Петербург ювелирный

Пройтись по Бриллиантовой улице, побывать в магазине Фаберже и узнать, почему Карл - гений
Архитектура Большой Морской улицы скрывает немало любопытных историй, мы же приоткроем некоторые из них — из жизни ювелирного Петербурга ушедших столетий.

Вы прогуляетесь по нарядной Северной столице, увидите творения современных мастеров в бывшем особняке Фаберже, узнаете о закате ювелирных домов империи и возрождении традиций.
Петербург ювелирный
Петербург ювелирный
Петербург ювелирный
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка начнётся на Исаакиевской площади, где вы полюбуетесь великолепным архитектурным ансамблем. Я расскажу, какие мастера-ювелиры принимали участие в украшении Исаакиевского собора и где Гитлер планировал отпраздновать свою победу.

Далее вы пройдёте по Большой Морской улице — в прежние времена тут располагались самые роскошные магазины, поэтому её называли Бриллиантовой. Мы поговорим о ювелирных династиях и их судьбах — вы узнаете, какая фирма времён Российской империи работает до сих пор и как появилась американская косметика Фаберже.

В бывшем доме Карла Фаберже вы посетите магазин, где увидите шедевры современных мастеров, бережно сохраняющих традиции прошлого. Я расскажу историю семьи и зарождения фирмы и объясню, почему Карла считали гениальным ювелиром и бизнесменом.

Завершим экскурсию перед Зимним дворцом, где жили главные заказчики Фаберже и других поставщиков двора и где по сей день хранятся их бессмертные творения.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет
  • В доме Фаберже за дополнительную плату (входной билет — 300 руб., доплата гиду — 1000 руб.) можно посетить рабочий кабинет Карла с лифтом-сейфом и бриллиантовой гостиной. Пожалуйста, сообщите за 2–3 дня, если хотите осмотреть кабинет — я уточню у администрации такую возможность.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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