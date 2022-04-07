Автобусная экскурсия "Новая география Петербурга"+ музей современного искусства "Эрарта"

Автобусная экскурсия "Новая география Петербурга"+ музей современного искусства "Эрарта"
Автобусная экскурсия "Новая география Петербурга"+ музей современного искусства "Эрарта"
Автобусная экскурсия "Новая география Петербурга"+ музей современного искусства "Эрарта"
Автобусная экскурсия "Новая география Петербурга"+ музей современного искусства "Эрарта"
Автобусная экскурсия "Новая география Петербурга"+ музей современного искусства "Эрарта"

Что вас ожидает 🤩

  • Лахта-центр
  • Парк 300-летия Санкт-Петербурга
  • Стадион "Газпром арена"
  • Севкабельпорт
  • Новая Голландия
  • Эрарта
Любой город мира – это его прошлое, настоящее и будущее, и Санкт-Петербург не является исключением. Во время экскурсии Вы увидите современный Петербург – те сооружения и культурные пространства, которые появились в нашем городе совсем недавно, но уже завоевали популярность у горожан и стали новыми точками притяжения для гостей города на Неве. Вы проедете по современной городской скоростной магистрали – ЗСД, откуда открывается великолепный вид на Финский залив и новый морской порт Санкт-Петербурга.
Во время экскурсии Вам предстоит совершить прогулку по парку 300-летия и пешеходному Яхтенному мосту, который приведет нас к новому стадиону «Газпром Арена», расположенному на противоположном берегу залива на Крестовском острове. Также вы увидите самый высокий небоскреб в Европе, ставший новой высотной доминантой нашего города – «Лахта-центр».
Новая Голландия - это модный парк отдыха для горожан и гостей Северной столицы, где проходит множество культурных мероприятий. Здесь также можно отдохнуть на шезлонгах рядом с цветущей лавандой, посидеть в летних кафе, развлечься с детьми на детской площадке и просто приятно провести время.
Севкабельпорт - это центр современной культуры, живая событийная площадка, где проходят спектакли, концерты выставки и многое другое. У вас будет свободное время, чтобы прогуляться по пешеходной набережной, полюбоваться панорамой Финского залива и сделать прекрасные фотографии.
Музей Эрарта — самый крупный частный музей современного искусства в России. Коллекция музея насчитывает свыше 2800 работ более 300 художников из разных регионов России. Главной целью создателей музея является воспитание вкуса у разного зрителя к тому, что называется современным искусством. В музее представлена живопись, фотография, графика, скульптура, инсталляция. Проекты Эрарты приближают современное искусство к широкому зрителю, позволяют каждому найти в нем для себя нечто важное и интересное.
Экскурсионные остановки: Парк 300-летия, Новая Голландия, Севкабельпорт, Эрарта (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Какие достопримечательности Вы увидите:

    Лахта-центр
    Парк 300-летия Санкт-Петербурга
    Стадион "Газпром арена"
    Севкабельпорт
    Новая Голландия
    Эрарта

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги экскурсовода
    • Транспортное обслуживание
    • Входной билет в Эрарту, самостоятельное посещение
    Что не входит
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: гостиница «Октябрьская» (в холле)
    Завершение: гостиница «Октябрьская»
    Когда и сколько длится
    Когда: по пт в 14:00
    Экскурсия длится около 5 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
    Важная информация
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    по пт в 14:00

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