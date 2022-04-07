Любой город мира – это его прошлое, настоящее и будущее, и Санкт-Петербург не является исключением. Во время экскурсии Вы увидите современный Петербург – те сооружения и культурные пространства, которые появились в нашем городе совсем недавно, но уже завоевали популярность у горожан и стали новыми точками притяжения для гостей города на Неве. Вы проедете по современной городской скоростной магистрали – ЗСД, откуда открывается великолепный вид на Финский залив и новый морской порт Санкт-Петербурга.

Во время экскурсии Вам предстоит совершить прогулку по парку 300-летия и пешеходному Яхтенному мосту, который приведет нас к новому стадиону «Газпром Арена», расположенному на противоположном берегу залива на Крестовском острове. Также вы увидите самый высокий небоскреб в Европе, ставший новой высотной доминантой нашего города – «Лахта-центр».

Новая Голландия - это модный парк отдыха для горожан и гостей Северной столицы, где проходит множество культурных мероприятий. Здесь также можно отдохнуть на шезлонгах рядом с цветущей лавандой, посидеть в летних кафе, развлечься с детьми на детской площадке и просто приятно провести время.

Севкабельпорт - это центр современной культуры, живая событийная площадка, где проходят спектакли, концерты выставки и многое другое. У вас будет свободное время, чтобы прогуляться по пешеходной набережной, полюбоваться панорамой Финского залива и сделать прекрасные фотографии.

Музей Эрарта — самый крупный частный музей современного искусства в России. Коллекция музея насчитывает свыше 2800 работ более 300 художников из разных регионов России. Главной целью создателей музея является воспитание вкуса у разного зрителя к тому, что называется современным искусством. В музее представлена живопись, фотография, графика, скульптура, инсталляция. Проекты Эрарты приближают современное искусство к широкому зрителю, позволяют каждому найти в нем для себя нечто важное и интересное.

Экскурсионные остановки: Парк 300-летия, Новая Голландия, Севкабельпорт, Эрарта (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Какие достопримечательности Вы увидите:

Лахта-центр

Парк 300-летия Санкт-Петербурга

Стадион "Газпром арена"

Севкабельпорт

Новая Голландия

Эрарта