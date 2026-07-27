Дорога жизни неразрывно связана с трагическими блокадными страницами истории Петербурга, но мы с вами поговорим не только об этом периоде.Помимо военной истории, мы затронем более ранний период: побываем в усадьбах

барона Корфа, Приютино и Рябово, и увидим старинный дуб неподалеку от Ириновки. Как профессиональный краевед, я расскажу вам самые интересные факты и истории, а как опытный водитель — доставлю вас ко всем точкам нашего маршрута на комфортабельном автомобиле.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие по Дороге жизни

Откройте для себя мир природы и истории, отправившись в путешествие по Дороге жизни. Это уникальная возможность отдохнуть на свежем воздухе и познакомиться с интересными местами, такими как усадьба Приютино и остатки усадьбы Рябово на Румболовской горе.

Что вас ожидает?

Путешествие начнется рядом с Ириновкой, где вы сможете увидеть величественный старинный дуб и бывшее здание усадьбы барона Корфа. В ходе поездки будет затронута важная тема блокады, а в конце маршрута вас ждёт памятник "Разорванное кольцо", оригинальный вокзал станции "Ладожское озеро" и настоящий паровоз, а также пляж базы отдыха "Осиновецкий маяк".

Дополнительные достопримечательности

Музей Дороги Жизни в Осиновце

Музей авиаторов во Всеволожске

Усадьба Приютино

Комфорт вашего путешествия

Путешествие предлагается осуществить на моем автомобиле Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска, который удобно разместит до четырех экскурсантов.

Преимущества экскурсии на автомобиле

Всё внимание гида сосредоточено на небольшой группе — 3-4 человека.

Не потребуется тратить время и деньги на проезд до места начала экскурсии — я заберу вас от дома или отеля и верну обратно.

Малая группа (до 5 человек, включая гида) обеспечивает большую безопасность в текущих эпидемиологических условиях.

Гибкий график: можно запланировать время на обед или фотосессию.

Мы можем гулять дольше, чем предусмотрено в стандартной экскурсионной программе.

Есть возможность заранее договориться о посещении достопримечательностей, не включенных в стандартную программу.

Во время экскурсии я показываю репродукции картин и гравюр, позволяя вам увидеть изменения, произошедшие за столетия.

В автомобиле достаточно места для детской коляски или велосипеда, так что вы можете взять с собой ребенка, а также даже собаку — мы найдём ей место.

Приглашаю вас в увлекательное путешествие, полное незабываемых впечатлений и открытий!