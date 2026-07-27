Откройте для себя мир природы и истории, отправившись в путешествие по Дороге жизни. Это уникальная возможность отдохнуть на свежем воздухе и познакомиться с интересными местами, такими как усадьба Приютино и остатки усадьбы Рябово на Румболовской горе.
Что вас ожидает?
Путешествие начнется рядом с Ириновкой, где вы сможете увидеть величественный старинный дуб и бывшее здание усадьбы барона Корфа. В ходе поездки будет затронута важная тема блокады, а в конце маршрута вас ждёт памятник "Разорванное кольцо", оригинальный вокзал станции "Ладожское озеро" и настоящий паровоз, а также пляж базы отдыха "Осиновецкий маяк".
Дополнительные достопримечательности
Музей Дороги Жизни в Осиновце
Музей авиаторов во Всеволожске
Усадьба Приютино
Комфорт вашего путешествия
Путешествие предлагается осуществить на моем автомобиле Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска, который удобно разместит до четырех экскурсантов.
Преимущества экскурсии на автомобиле
Всё внимание гида сосредоточено на небольшой группе — 3-4 человека.
Не потребуется тратить время и деньги на проезд до места начала экскурсии — я заберу вас от дома или отеля и верну обратно.
Малая группа (до 5 человек, включая гида) обеспечивает большую безопасность в текущих эпидемиологических условиях.
Гибкий график: можно запланировать время на обед или фотосессию.
Мы можем гулять дольше, чем предусмотрено в стандартной экскурсионной программе.
Есть возможность заранее договориться о посещении достопримечательностей, не включенных в стандартную программу.
Во время экскурсии я показываю репродукции картин и гравюр, позволяя вам увидеть изменения, произошедшие за столетия.
В автомобиле достаточно места для детской коляски или велосипеда, так что вы можете взять с собой ребенка, а также даже собаку — мы найдём ей место.
Приглашаю вас в увлекательное путешествие, полное незабываемых впечатлений и открытий!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Всеволожск
Усадьба Приютино
Парк Румболовская гора
Шоссе Дорога Жизни
Памятник полуторке
Черешчатый дуб в Ириновке
Мемориал «Разорванное кольцо»
Вокзал «Ладожское озеро»
Ладожское озеро
Пляж базы отдыха «Осиновецкий маяк»
Что включено
Сопровождение профессиональным краеведом, трансфер на комфортабельном автомобиле.
Что не входит в цену
Билеты в музеи, обед.
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
–
3
–
2
–
1
–
Ю
Юлия
Экскурсия "Дорога Жизни" произвела на нас большое впечатление. Мы увидели мемориал "Цветок жизни "посвящённый погибшим детям блокадного города, памятник с легендарной машиной-" полуторкой", музей "Дорога Жизни" -экспозиция на берегу Ладожского читать дальшеуменьшить
озера об организации движения по льду и воде. Мы поражены стойкостью людей, тяжестью испытаний которые пришлось им пережить! Считаем что эту память важно сохранить для будущих поколений. Краевед-экскурсовод Ирина всё подробно нам рассказала, было приятно слушать. Спасибо большое ей и организаторам. Будем обращаться ещё.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Благодарю Александра за путешествие по Дороге Жизни. Не первый раз в Петербурге, многое уже видела. Но такой шикарный пляж на Ладожском озере! Не Красное море, конечно, вода была холодновата. Но читать дальшеуменьшить
чистый песок, ресторан на берегу с местным судаком - высший класс! Но не это главное. Смотришь на детей и взрослых на пляже, и понимаешь, что 80 лет назад на этом месте были огонь и кровь, взрывы, крики… Соседство базы отдыха и музея Дороги Жизни создаёт яркий контраст впечатлений. Александр связал всё это воедино так, что я получила удивительно разные впечатления. Спасибо ему за это.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Благодарю Александра за путешествие по Дороге Жизни. Не первый раз в Петербурге, многое уже видела. Но такой шикарный пляж на Ладожском озере! Не Красное море, конечно, вода была холодновата. Но читать дальшеуменьшить
чистый песок, ресторан на берегу с местным судаком - высший класс! Но не это главное. Смотришь на детей и взрослых на пляже, и понимаешь, что 80 лет назад на этом месте были огонь и кровь, взрывы, крики… Соседство базы отдыха и музея Дороги Жизни создаёт яркий контраст впечатлений. Александр связал всё это воедино так, что я получила удивительно разные впечатления. Спасибо ему за это.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Максим
Брали экскурсию по дороге Жизни для своего сына. Переживали, что она покажется школьнику тяжёлой. Но, благодаря Александру, ребёнок втянулся в историю войны и блокады. Мы вкратце познакомились со Всеволожском. Там читать дальшеуменьшить
нет дворцов, на зато есть остатки старого парка, новый интерактивный музей авиаторов, мемориальный комплекс с выходом в новый парк. А далее шоссе, старые усадьбы. Музей дороги Жизни на берегу Ладожского озера всем рекомендуем к посещению.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Леонид
От экскурсии через Всеволожск к Ладожскому озеру не ожидали многого. Но, оказывается, есть рядом с Петербургом и такие интересные места. Ребёнку понравился музей авиаторов - не хотел оттуда уходить! А читать дальшеуменьшить
потом не хотел уходить из музея Дороги Жизни)) Так ему понравилась кабина "полуторки", работающая почти как авиатренажёр. Повезло с погодой. И с гидом, который дал нам целый час на посещение пляжа.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Леонид
От экскурсии через Всеволожск к Ладожскому озеру не ожидали многого. Но, оказывается, есть рядом с Петербургом и такие интересные места. Ребёнку понравился музей авиаторов - не хотел оттуда уходить! А читать дальшеуменьшить
потом не хотел уходить из музея Дороги Жизни)) Так ему понравилась кабина "полуторки", работающая почти как авиатренажёр. Повезло с погодой. И с гидом, который дал нам целый час на посещение пляжа.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом»