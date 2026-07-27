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Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом

Индивидуальная экскурсия по Петербургу: Дорога жизни и усадьбы барона Корфа
Дорога жизни неразрывно связана с трагическими блокадными страницами истории Петербурга, но мы с вами поговорим не только об этом периоде.

Помимо военной истории, мы затронем более ранний период: побываем в усадьбах
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барона Корфа, Приютино и Рябово, и увидим старинный дуб неподалеку от Ириновки.

Как профессиональный краевед, я расскажу вам самые интересные факты и истории, а как опытный водитель — доставлю вас ко всем точкам нашего маршрута на комфортабельном автомобиле.

5
26 отзывов
Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом

Описание экскурсии

Путешествие по Дороге жизни

Откройте для себя мир природы и истории, отправившись в путешествие по Дороге жизни. Это уникальная возможность отдохнуть на свежем воздухе и познакомиться с интересными местами, такими как усадьба Приютино и остатки усадьбы Рябово на Румболовской горе.

Что вас ожидает?

Путешествие начнется рядом с Ириновкой, где вы сможете увидеть величественный старинный дуб и бывшее здание усадьбы барона Корфа. В ходе поездки будет затронута важная тема блокады, а в конце маршрута вас ждёт памятник "Разорванное кольцо", оригинальный вокзал станции "Ладожское озеро" и настоящий паровоз, а также пляж базы отдыха "Осиновецкий маяк".

Дополнительные достопримечательности

  • Музей Дороги Жизни в Осиновце
  • Музей авиаторов во Всеволожске
  • Усадьба Приютино

Комфорт вашего путешествия

Путешествие предлагается осуществить на моем автомобиле Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска, который удобно разместит до четырех экскурсантов.

Преимущества экскурсии на автомобиле

  • Всё внимание гида сосредоточено на небольшой группе — 3-4 человека.
  • Не потребуется тратить время и деньги на проезд до места начала экскурсии — я заберу вас от дома или отеля и верну обратно.
  • Малая группа (до 5 человек, включая гида) обеспечивает большую безопасность в текущих эпидемиологических условиях.
  • Гибкий график: можно запланировать время на обед или фотосессию.
  • Мы можем гулять дольше, чем предусмотрено в стандартной экскурсионной программе.
  • Есть возможность заранее договориться о посещении достопримечательностей, не включенных в стандартную программу.
  • Во время экскурсии я показываю репродукции картин и гравюр, позволяя вам увидеть изменения, произошедшие за столетия.
  • В автомобиле достаточно места для детской коляски или велосипеда, так что вы можете взять с собой ребенка, а также даже собаку — мы найдём ей место.

Приглашаю вас в увлекательное путешествие, полное незабываемых впечатлений и открытий!

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Всеволожск
  • Усадьба Приютино
  • Парк Румболовская гора
  • Шоссе Дорога Жизни
  • Памятник полуторке
  • Черешчатый дуб в Ириновке
  • Мемориал «Разорванное кольцо»
  • Вокзал «Ладожское озеро»
  • Ладожское озеро
  • Пляж базы отдыха «Осиновецкий маяк»
Что включено
  • Сопровождение профессиональным краеведом, трансфер на комфортабельном автомобиле.
Что не входит в цену
  • Билеты в музеи, обед.
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
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3
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1
Ю
Экскурсия "Дорога Жизни" произвела на нас большое впечатление. Мы увидели мемориал "Цветок жизни "посвящённый погибшим детям блокадного города, памятник с легендарной машиной-" полуторкой", музей "Дорога Жизни" -экспозиция на берегу Ладожского
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озера об организации движения по льду и воде. Мы поражены стойкостью людей, тяжестью испытаний которые пришлось им пережить! Считаем что эту память важно сохранить для будущих поколений. Краевед-экскурсовод Ирина всё подробно нам рассказала, было приятно слушать. Спасибо большое ей и организаторам. Будем обращаться ещё.

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Е
Благодарю Александра за путешествие по Дороге Жизни. Не первый раз в Петербурге, многое уже видела. Но такой шикарный пляж на Ладожском озере! Не Красное море, конечно, вода была холодновата. Но
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чистый песок, ресторан на берегу с местным судаком - высший класс! Но не это главное. Смотришь на детей и взрослых на пляже, и понимаешь, что 80 лет назад на этом месте были огонь и кровь, взрывы, крики… Соседство базы отдыха и музея Дороги Жизни создаёт яркий контраст впечатлений. Александр связал всё это воедино так, что я получила удивительно разные впечатления. Спасибо ему за это.

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Е
Благодарю Александра за путешествие по Дороге Жизни. Не первый раз в Петербурге, многое уже видела. Но такой шикарный пляж на Ладожском озере! Не Красное море, конечно, вода была холодновата. Но
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чистый песок, ресторан на берегу с местным судаком - высший класс! Но не это главное. Смотришь на детей и взрослых на пляже, и понимаешь, что 80 лет назад на этом месте были огонь и кровь, взрывы, крики… Соседство базы отдыха и музея Дороги Жизни создаёт яркий контраст впечатлений. Александр связал всё это воедино так, что я получила удивительно разные впечатления. Спасибо ему за это.

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М
Брали экскурсию по дороге Жизни для своего сына. Переживали, что она покажется школьнику тяжёлой. Но, благодаря Александру, ребёнок втянулся в историю войны и блокады. Мы вкратце познакомились со Всеволожском. Там
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нет дворцов, на зато есть остатки старого парка, новый интерактивный музей авиаторов, мемориальный комплекс с выходом в новый парк. А далее шоссе, старые усадьбы. Музей дороги Жизни на берегу Ладожского озера всем рекомендуем к посещению.

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Л
От экскурсии через Всеволожск к Ладожскому озеру не ожидали многого. Но, оказывается, есть рядом с Петербургом и такие интересные места. Ребёнку понравился музей авиаторов - не хотел оттуда уходить! А
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потом не хотел уходить из музея Дороги Жизни)) Так ему понравилась кабина "полуторки", работающая почти как авиатренажёр. Повезло с погодой. И с гидом, который дал нам целый час на посещение пляжа.

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Л
От экскурсии через Всеволожск к Ладожскому озеру не ожидали многого. Но, оказывается, есть рядом с Петербургом и такие интересные места. Ребёнку понравился музей авиаторов - не хотел оттуда уходить! А
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потом не хотел уходить из музея Дороги Жизни)) Так ему понравилась кабина "полуторки", работающая почти как авиатренажёр. Повезло с погодой. И с гидом, который дал нам целый час на посещение пляжа.

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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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