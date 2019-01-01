Путешествие по Дороге жизни - возможность отдохнуть на природе, познакомиться с усадьбой Приютино, остатками усадьбы Рябово на Румболовской горе. Рядом с Ириновкой находится живописный старинный дуб и бывшее здание усадьбы барона Корфа.
Поездка неизбежно будет касаться темы блокады. В конце маршрута вас ожидает памятник "Разорванное кольцо", оригинальный вокзал станции "Ладожское озеро" и настоящий паровоз, а также пляж 🏖️ базы отдыха "Осиновецкий маяк".
Опционально, мы можем посетить музей 🖼 Дороги Жизни в Осиновце, музей авиаторов во Всеволожске, усадьбу в Приютино.
Путешествие предлагаю осуществить на моём автомобиле 🚘 Mitsubishi Outlander 2019 г. в. В машину легко сядут до четырёх экскурсантов.
В чём преимущества экскурсии 🧭 на автомобиле от автобусной экскурсии:
- Всё внимание гида будет сосредоточено на 3-4 путешественниках;
- Вам не надо тратить время и деньги на проезд до места начала поездки и обратно. Я заберу вас от дома (отеля) и верну обратно;
- Экскурсия в составе малой группы (до 5 человек считая гида) в текущих эпидемиологических условиях безопаснее, нежели чем в составе большой группы (от 15 человек), которая набирается в туристический автобус;
- Мы можем заложить время на обед и/или фотосессию 📷. Вы ни от кого не зависите;
- Мы можем гулять 👣 гораздо дольше, нежели чем заложено в стандартной экскурсионной программе;
- Мы можем заранее запланировать посещение какой-либо достопримечательности 🏛️, не входящую в стандартную программу;
- Во время экскурсии я всегда показываю репродукции с картин и гравюр. Вы можете сравнить текущее состояние дел с тем, что происходило столетия назад;
- В огромный багажник легко поместятся детская коляска или детский велосипед. Вы можете взять с собой ребёнка. Вы можете взять с собой даже собаку, найдём место и для неё 😃