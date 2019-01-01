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Дорога жизни. Всеволожск - Ладожское озеро. С профессиональным краеведом на комфортабельном автомобиле

Александр Ч.
Александр Ч. – Гид из Санкт-Петербурга
Дорога жизни.

Всеволожск - Ладожское озеро.

С профессиональным краеведом на комфортабельном автомобиле
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🏛История и архитектура
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 9 100 ₽ за экскурсию

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Дорога жизни. Всеволожск - Ладожское озеро. С профессиональным краеведом на комфортабельном автомобиле
Дорога жизни. Всеволожск - Ладожское озеро. С профессиональным краеведом на комфортабельном автомобиле

Что вы увидите

  • Всеволожск
  • усадьба Приютино
  • парк Румболовская гора
  • шоссе Дорога Жизни
  • памятник "полуторке"
  • черешчатый дуб в Ириновке
  • мемориал "Разорванное кольцо"
  • вокзал "Ладожское озеро"
  • Ладожское озеро
  • пляж базы отдыха "Осиновецкий маяк".
Путешествие по Дороге жизни - возможность отдохнуть на природе, познакомиться с усадьбой Приютино, остатками усадьбы Рябово на Румболовской горе. Рядом с Ириновкой находится живописный старинный дуб и бывшее здание усадьбы барона Корфа.
Поездка неизбежно будет касаться темы блокады. В конце маршрута вас ожидает памятник "Разорванное кольцо", оригинальный вокзал станции "Ладожское озеро" и настоящий паровоз, а также пляж 🏖️ базы отдыха "Осиновецкий маяк".
Опционально, мы можем посетить музей 🖼 Дороги Жизни в Осиновце, музей авиаторов во Всеволожске, усадьбу в Приютино.
Путешествие предлагаю осуществить на моём автомобиле 🚘 Mitsubishi Outlander 2019 г. в. В машину легко сядут до четырёх экскурсантов.

В чём преимущества экскурсии 🧭 на автомобиле от автобусной экскурсии:

  • Всё внимание гида будет сосредоточено на 3-4 путешественниках;
  • Вам не надо тратить время и деньги на проезд до места начала поездки и обратно. Я заберу вас от дома (отеля) и верну обратно;
  • Экскурсия в составе малой группы (до 5 человек считая гида) в текущих эпидемиологических условиях безопаснее, нежели чем в составе большой группы (от 15 человек), которая набирается в туристический автобус;
  • Мы можем заложить время на обед и/или фотосессию 📷. Вы ни от кого не зависите;
  • Мы можем гулять 👣 гораздо дольше, нежели чем заложено в стандартной экскурсионной программе;
  • Мы можем заранее запланировать посещение какой-либо достопримечательности 🏛️, не входящую в стандартную программу;
  • Во время экскурсии я всегда показываю репродукции с картин и гравюр. Вы можете сравнить текущее состояние дел с тем, что происходило столетия назад;
  • В огромный багажник легко поместятся детская коляска или детский велосипед. Вы можете взять с собой ребёнка. Вы можете взять с собой даже собаку, найдём место и для неё 😃
Что входит
  • Сопровождение профессиональным краеведом
  • трансфер на комфортабельном автомобиле.
Что не входит
  • Билеты в музеи
  • обед.
Начало и место завершения
🚩 По согласованию
Дорога жизни. Всеволожск - Ладожское озеро. С профессиональным краеведом на комфортабельном автомобиле
Дорога жизни. Всеволожск - Ладожское озеро. С профессиональным краеведом на комфортабельном автомобиле
Дорога жизни. Всеволожск - Ладожское озеро. С профессиональным краеведом на комфортабельном автомобиле
Дорога жизни. Всеволожск - Ладожское озеро. С профессиональным краеведом на комфортабельном автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр Ч.
Александр Ч.
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