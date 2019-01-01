Путешествие по Дороге жизни - возможность отдохнуть на природе, познакомиться с усадьбой Приютино, остатками усадьбы Рябово на Румболовской горе. Рядом с Ириновкой находится живописный старинный дуб и бывшее здание усадьбы барона Корфа.

Поездка неизбежно будет касаться темы блокады. В конце маршрута вас ожидает памятник "Разорванное кольцо", оригинальный вокзал станции "Ладожское озеро" и настоящий паровоз, а также пляж 🏖️ базы отдыха "Осиновецкий маяк".

Опционально, мы можем посетить музей 🖼 Дороги Жизни в Осиновце, музей авиаторов во Всеволожске, усадьбу в Приютино.

Путешествие предлагаю осуществить на моём автомобиле 🚘 Mitsubishi Outlander 2019 г. в. В машину легко сядут до четырёх экскурсантов.

В чём преимущества экскурсии 🧭 на автомобиле от автобусной экскурсии: