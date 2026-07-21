Вы совершите путешествие по старой Петергофской дороге в резиденцию князя Меншикова — Ораниенбаум.
Посетите Большой Меншиковский дворец, познакомитесь с парком, увидите Китайский дворец, павильон Катальной горки, дворец Петра III. В Кронштадте, на острове Котлин, вы осмотрите все выдающиеся памятники этого города-крепости. Возвращение в Петербург будет проходить по дамбе и северному берегу Финского залива.
Посетите Большой Меншиковский дворец, познакомитесь с парком, увидите Китайский дворец, павильон Катальной горки, дворец Петра III. В Кронштадте, на острове Котлин, вы осмотрите все выдающиеся памятники этого города-крепости. Возвращение в Петербург будет проходить по дамбе и северному берегу Финского залива.
Описание экскурсииПутешествие в историю В этом путешествии вы много узнаете о военной и светской истории России времен Петра I и его преемников. Земли, подаренные Петром I князю Меньшикову, быстро обустраивались дворцами и парками даже после изгнания своего первоначального владельца. Что вас ожидает:
- Много интересных исторических фактов, связанных с Ораниенбаумом: откуда появилось такое название, как князь Меньшиков попал в опалу, откуда взялась традиция потешных полков, почему Китайский дворец выглядит по-европейски и что скрывается в Стеклярусном кабинете.
- Прогулка по кронштадтскими улицами. Вы увидите передовые военные сооружения того времени, узнаете, как за одну зиму на пустынном острове возникла целая крепость и что означает двойной герб Кронштадта.
- Морские пейзажи за окном автобуса во время возвращения в Санкт-Петербург по северному берегу Финского залива. Что вы увидите • Большой (Меншиковский) дворец, самую первую и большую постройку ансамбля, по своей роскоши и размаху не уступавшую Петергофу;
- Ансамбль Петерштадт, построенный специально для маленького Петра III и служивший тренировочным плацем для военных игр будущего императора;
- Китайский дворец, являющийся частью ансамбля Собственной дачи Екатерины II – выполненный в редком для России стиле рококо, он сохранился неизменным до наших дней;
- Павильон Катальной горки, служивший для развлечения гостей императрицы и превосходивший роскошью катальную горку в Царском Селе;
- Морской Никольский собор в византийском стиле — самый крупный морской собор России;
- Итальянский дворец — одно из самых старых зданий в Кронштадте;
- Кронштадтскую крепость, от которой на сегодняшний день остались части стен и казармы, но и они внушают уважение толщиной стен;
- Необычный памятник, установленный в Кронштадте — памятник блокадной колюшке;
- Северную дамбу Финского залива, на которой часто проходят съемки художественных фильмов.
Четверг, Воскресенье в 09:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Резиденцию князя Меншикова - Ораниенбаум
- Большой Меншиковский дворец (с посещением)
- Китайский дворец
- Павильон Катальной горки
- Дворец Петра III
- Морской собор (с посещением)
- Остров Котлин
- Дамбу и северный берег Финского залива
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Посещение Морского собора
- Входные билеты в Меншиковский дворец
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Невский проспект, 35
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг, Воскресенье в 09:45
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 322 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Огромное спасибо гиду Наталье, весело и информативно пролетел этот день. Энергетика экскурсовода держала внимание весь день. Отдельное спасибо за посещение Морского собора святителя Николая Чудотворца. Принимайте слова благодарности из Удмуртии.
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Л
Одни только слова благодарности всем и организаторам, и экскурсоводу Александру Сарафанову!!!! Интересно и познавательно!!!!
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В
Очень хорошая, компактная эскурсия. Экмкурсовод была эрудированная, веселая. Нам очень пондравилось.
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Е
Сама поездка произвела колоссальное впечатление! Хромает организация встречающей стороны. Я подошла к месту встречи, менеджер сказала, что моей фамилии нет в списках. Когда я ей сказала номер заказа, но ее
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Ю
Для меня и моей жены экскурсия была очень интересной и доставила нам большое удовольствие. Мы ленинградцы по происхождению и духу и гид Василий нам достался такой же: знающий свой предмет,
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К
Экскурсия классная! А все потому, что нам повезло с гидом. Василий Григорьев (фамилию по-моему правильно запомнила)- это очень интересный человек, влюбленный в свое дело. Рассказывает прекрасно, не смолкал ни на
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