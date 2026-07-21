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это вообще не заинтересовало. И мне было сказано разбирайтесь с теми у кого вы бронировали тур. Пришлось звонить оператору и в течении пары минут все решилось. Мою фамилию искали не в том списке. Как то так!

Это не помешало наслаждаться дворцами Ораниенбаума и просторами Кранштата!

В Ораниенбауме экскурсовод предложил посетить Китайский дворец (за отдельную плату, 300 рублей со взрослого жителя РФ и 100 с пенсионера) Это того стоит!!!! Ни разу не пожалели.

В Кранштате было время на небольшой перекус, что очень понравилось.

И прогулка по Кранштату и его история оставила теплое впечатление!!!