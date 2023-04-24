Нашу историю творили не только сами монархии, но и их приближённые. Вы проведёте время в самом центре политической и военной жизни Российской Империи и ближе познакомитесь с крупнейшими историческими фигурами, такими как граф Меншиков и Павел III. Приготовьтесь к увлекательному путешествию, где чудным образом переплетаются тайны царского двора, наследие имперской мощи и конечно же, торжественное величие дворцов и парков.

Программа:

Вы побываете в Ораниенбауме, резиденции князя Меншикова. Будучи, одной из главных политических фигур XVIII века, князь Александр Данилович Меншиков украсил загородное пристанище в соответствии со своим статусом и страсти к диковинкам. Вы не только насладитесь роскошью интерьеров, превосходивших в своё время убранство петергофских дворцов, но и узнаете больше о трагической истории опалы на Светлейшего князя.

Ораниенбаум таит множество любопытного и даже странного. Почему вполне по-европейски выглядящий дворец называется Китайским? Откуда появилась традиция потешных полков? Как Катальная горка стала не только объектом развлечений, но и центром светской жизни? Ваше пробудившееся любопытство не останется неудовлетворённым: вы обязательно узнаете всё самое интересное об Ораниенбауме и его самых изысканных и важных для жизни двора постройках.

Прибыв в Кронштадт, вы побываете на местах воинской славы, воочию увидите передовые сооружения, в прошлом не имевшие аналогов во всём мире, а также узнаете, как городу удавалось приносить небывалый доход в казну страны. Вас ждут величественные соборы, портовые пейзажи, нескучная прогулка и необычные достопримечательности — например, памятник самой известной в Петербурге и его окрестностях рыбе колюшке.

Зрелищное возвращение в Санкт-Петербург. Ваш обратный путь будет пролегать по берегу северному берегу Финского залива через дамбу. На прощание Кронштадт подарит вам удивительный морской пейзаж, завораживающий своим суровым спокойствием и особой, по-северному скромной романтичностью.

Организационные моменты:

Льготные категории граждан могут получить билет со скидкой при предъявлении соответствующего документа: свидетельство о рождении для детей до 7 лет, справка школьника, ученический или студенческий билет, пенсионное удостоверение или удостоверение инвалидности.