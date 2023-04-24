Вы совершите путешествие по старой Петергофской дороге в резиденцию князя Меншикова-Ораниенбаум; посетите Большой Меншиковский дворец, познакомитесь с парком, увидите Китайский дворец,павильон Катальной горки, дворец Петра III. В Кронштадте на острове Котлин вы осмотрите все выдающиеся памятники этого города-крепости. Возвращение в Петербург по дамбе и северному берегу Финского залива.
Ближайшие даты:
30
окт
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2
ноя
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6
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9
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Что вас ожидает:
- Резиденция князя Меншикова-Ораниенбаум
- Большой Меншиковский дворец (с посещением)
- Китайский дворец
- Павильон Катальной горки
- Дворец Петра III
- Морской собор (с посещением)
- Остров Котлин
- Дамба и северный берег Финского залива
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Нашу историю творили не только сами монархии, но и их приближённые. Вы проведёте время в самом центре политической и военной жизни Российской Империи и ближе познакомитесь с крупнейшими историческими фигурами, такими как граф Меншиков и Павел III. Приготовьтесь к увлекательному путешествию, где чудным образом переплетаются тайны царского двора, наследие имперской мощи и конечно же, торжественное величие дворцов и парков.
Программа:
- Вы побываете в Ораниенбауме, резиденции князя Меншикова. Будучи, одной из главных политических фигур XVIII века, князь Александр Данилович Меншиков украсил загородное пристанище в соответствии со своим статусом и страсти к диковинкам. Вы не только насладитесь роскошью интерьеров, превосходивших в своё время убранство петергофских дворцов, но и узнаете больше о трагической истории опалы на Светлейшего князя.
- Ораниенбаум таит множество любопытного и даже странного. Почему вполне по-европейски выглядящий дворец называется Китайским? Откуда появилась традиция потешных полков? Как Катальная горка стала не только объектом развлечений, но и центром светской жизни? Ваше пробудившееся любопытство не останется неудовлетворённым: вы обязательно узнаете всё самое интересное об Ораниенбауме и его самых изысканных и важных для жизни двора постройках.
- Прибыв в Кронштадт, вы побываете на местах воинской славы, воочию увидите передовые сооружения, в прошлом не имевшие аналогов во всём мире, а также узнаете, как городу удавалось приносить небывалый доход в казну страны. Вас ждут величественные соборы, портовые пейзажи, нескучная прогулка и необычные достопримечательности — например, памятник самой известной в Петербурге и его окрестностях рыбе колюшке.
- Зрелищное возвращение в Санкт-Петербург. Ваш обратный путь будет пролегать по берегу северному берегу Финского залива через дамбу. На прощание Кронштадт подарит вам удивительный морской пейзаж, завораживающий своим суровым спокойствием и особой, по-северному скромной романтичностью.
Организационные моменты:
Льготные категории граждан могут получить билет со скидкой при предъявлении соответствующего документа: свидетельство о рождении для детей до 7 лет, справка школьника, ученический или студенческий билет, пенсионное удостоверение или удостоверение инвалидности.
Четверг, Воскресенье в 09:45
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Входные билеты
- Что не входит
- Встреча в отеле, транспорт к месту начала проведения экскурсии
- Личные расходы на еду и напитки
- Сувениры
- Выбор мест (посадка в автобус осуществляется в порядке «живой очереди» — кто первый пришел, тот занял лучшие места)
- Скрытые и обязательные дополнительные платежи
- Место начала и завершения?
- Невский проспект, 35
- Когда и сколько длится?
- Когда: Четверг, Воскресенье в 09:45Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- При себе необходимо иметь документ, подтверждающий льготу (студенческий, пенсионный и т. д.).
- Продолжительность экскурсии указана примерно. Время возвращения зависит от дорожной ситуации. Автобус может прибыть позже более чем на 1 час
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 279 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
24 апр 2023
Ш
Шапочкина
18 апр 2023
Морской собор в Кронштадте прекрасен и внутри и снаружи! Неизгладимые впечатления! К сожалению, была закрыта Петровская набережная и парк. Понравился Меньшиковский дворец в Ораниенбауме, была познавательная экскурсия но, увы, закрыт второй дворец и увидели не весь парк, открытие будет 22 апреля. Вообще, наверное, целый день стоит посвятить только Ораниенбауму (2 дворца, парк). Зато нашей группе сильно повезло с погодой (было солнечно, сухо) и с сопровождающим гидом Еленой.
З
Зубец
7 апр 2023
N
Natalya
13 мар 2020
Очень понравилась! Интересная и познавательная экскурсия. Несмотря на то, что экскурсия включала посещение двух информационно-объёмных по исторической значимости мест, поездка пролетела на одном дыхании.
N
Nurasha8
11 мар 2020
С
Сафонов
12 янв 2020
I
Irina
11 янв 2020
Интересная подача материала и сам рассказ
Ю
Юрий
9 янв 2020
Понравилось все, гид Наташа прелесть рассказывает интересно, никого не забывает ждёт когда все посмотрят, старается как можно больше информации дать.
Т
ТАТЬЯНА
7 янв 2020
Поездка очень понравилась,посмотрели Ораниенбаум и Кронштадт. К сожалению, зимой день короткий и осмотр Кронштадта проходил в сумерках. Спасибо большое нашему гиду от Эклектики - Василию. за очень интересную экскурсию.
М
Марина
2 дек 2019
О
Ольга
30 ноя 2019
Т
Татьяна
15 ноя 2019
С
Сергей
29 сен 2019
Л
Любовь
25 сен 2019
С
Сергей
23 сен 2019
Ещё 264 отзыва
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