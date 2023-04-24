Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Кронштадт

4.7
279 отзывов
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Вы совершите путешествие по старой Петергофской дороге в резиденцию князя Меншикова-Ораниенбаум; посетите Большой Меншиковский дворец, познакомитесь с парком, увидите Китайский дворец,павильон Катальной горки, дворец Петра III. В Кронштадте на острове Котлин вы осмотрите все выдающиеся памятники этого города-крепости. Возвращение в Петербург по дамбе и северному берегу Финского залива.
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Кронштадт
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Кронштадт
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Кронштадт
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Кронштадт
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Кронштадт
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Кронштадт
Ближайшие даты:
30
окт
2
ноя
5
ноя
6
ноя
9
ноя
12
ноя
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Что вас ожидает:

  • Резиденция князя Меншикова-Ораниенбаум
  • Большой Меншиковский дворец (с посещением)
  • Китайский дворец
  • Павильон Катальной горки
  • Дворец Петра III
  • Морской собор (с посещением)
  • Остров Котлин
  • Дамба и северный берег Финского залива
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Нашу историю творили не только сами монархии, но и их приближённые. Вы проведёте время в самом центре политической и военной жизни Российской Империи и ближе познакомитесь с крупнейшими историческими фигурами, такими как граф Меншиков и Павел III. Приготовьтесь к увлекательному путешествию, где чудным образом переплетаются тайны царского двора, наследие имперской мощи и конечно же, торжественное величие дворцов и парков.

Программа:

  • Вы побываете в Ораниенбауме, резиденции князя Меншикова. Будучи, одной из главных политических фигур XVIII века, князь Александр Данилович Меншиков украсил загородное пристанище в соответствии со своим статусом и страсти к диковинкам. Вы не только насладитесь роскошью интерьеров, превосходивших в своё время убранство петергофских дворцов, но и узнаете больше о трагической истории опалы на Светлейшего князя.
  • Ораниенбаум таит множество любопытного и даже странного. Почему вполне по-европейски выглядящий дворец называется Китайским? Откуда появилась традиция потешных полков? Как Катальная горка стала не только объектом развлечений, но и центром светской жизни? Ваше пробудившееся любопытство не останется неудовлетворённым: вы обязательно узнаете всё самое интересное об Ораниенбауме и его самых изысканных и важных для жизни двора постройках.
  • Прибыв в Кронштадт, вы побываете на местах воинской славы, воочию увидите передовые сооружения, в прошлом не имевшие аналогов во всём мире, а также узнаете, как городу удавалось приносить небывалый доход в казну страны. Вас ждут величественные соборы, портовые пейзажи, нескучная прогулка и необычные достопримечательности — например, памятник самой известной в Петербурге и его окрестностях рыбе колюшке.
  • Зрелищное возвращение в Санкт-Петербург. Ваш обратный путь будет пролегать по берегу северному берегу Финского залива через дамбу. На прощание Кронштадт подарит вам удивительный морской пейзаж, завораживающий своим суровым спокойствием и особой, по-северному скромной романтичностью.

Организационные моменты:

Льготные категории граждан могут получить билет со скидкой при предъявлении соответствующего документа: свидетельство о рождении для детей до 7 лет, справка школьника, ученический или студенческий билет, пенсионное удостоверение или удостоверение инвалидности.

Четверг, Воскресенье в 09:45

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Входные билеты
Что не входит
  • Встреча в отеле, транспорт к месту начала проведения экскурсии
  • Личные расходы на еду и напитки
  • Сувениры
  • Выбор мест (посадка в автобус осуществляется в порядке «живой очереди» — кто первый пришел, тот занял лучшие места)
  • Скрытые и обязательные дополнительные платежи
Место начала и завершения?
Невский проспект, 35
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг, Воскресенье в 09:45
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • При себе необходимо иметь документ, подтверждающий льготу (студенческий, пенсионный и т. д.).
  • Продолжительность экскурсии указана примерно. Время возвращения зависит от дорожной ситуации. Автобус может прибыть позже более чем на 1 час
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 279 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
225
4
39
3
9
2
2
1
4
О
24 апр 2023
Ш
18 апр 2023
Морской собор в Кронштадте прекрасен и внутри и снаружи! Неизгладимые впечатления! К сожалению, была закрыта Петровская набережная и парк. Понравился Меньшиковский дворец в Ораниенбауме, была познавательная экскурсия но, увы, закрыт второй дворец и увидели не весь парк, открытие будет 22 апреля. Вообще, наверное, целый день стоит посвятить только Ораниенбауму (2 дворца, парк). Зато нашей группе сильно повезло с погодой (было солнечно, сухо) и с сопровождающим гидом Еленой.
З
7 апр 2023
N
13 мар 2020
Очень понравилась! Интересная и познавательная экскурсия. Несмотря на то, что экскурсия включала посещение двух информационно-объёмных по исторической значимости мест, поездка пролетела на одном дыхании.
N
11 мар 2020
С
12 янв 2020
I
11 янв 2020
Интересная подача материала и сам рассказ
Ю
9 янв 2020
Понравилось все, гид Наташа прелесть рассказывает интересно, никого не забывает ждёт когда все посмотрят, старается как можно больше информации дать.
Т
7 янв 2020
Поездка очень понравилась,посмотрели Ораниенбаум и Кронштадт. К сожалению, зимой день короткий и осмотр Кронштадта проходил в сумерках. Спасибо большое нашему гиду от Эклектики - Василию. за очень интересную экскурсию.
М
2 дек 2019
О
30 ноя 2019
Т
15 ноя 2019
С
29 сен 2019
Л
25 сен 2019
С
23 сен 2019
Ещё 264 отзыва

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