5 часов
Групповая
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Большой Меншиковский Дворец
Начало: Невский проспект, 35
Завтра в 11:15
11 авг в 11:15
от 3 000₽ за человека
1 час
Билеты
Экскурсия по дворцу Меншикова
Начало: Университетская наб., д. 15, Дворец Меншикова
Расписание: Ежедневно с 12:00–17:30
13 авг в 12:30
14 авг в 12:30
890₽ за билет
6 часов
Индивидуальная
Ораниенбаум. Взлеты и падения властителей
Начало: У отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 15 500₽ за всё до 4 чел.
9.5 часов
Групповая
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы + обед
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Расписание: по четвергам и субботам в 10:00
17 авг в 09:30
21 авг в 09:30
4 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- RRoman31 июля 2024Очень позновательная экскурсия. Прекрасный гид.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Большой Меншиковский дворец»
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