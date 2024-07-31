Большой Меншиковский дворец – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Большой Меншиковский дворец» в Санкт-Петербурге, цены от 890 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Большой Меншиковский Дворец
На автобусе
1008 отзывов
5 часов
Групповая
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Большой Меншиковский Дворец
Начало: Невский проспект, 35
Завтра в 11:15
11 авг в 11:15
от 3 000 за человека
Экскурсия по дворцу Меншикова
Пешая
315 отзывов
1 час
Билеты
Экскурсия по дворцу Меншикова
Начало: Университетская наб., д. 15, Дворец Меншикова
Расписание: Ежедневно с 12:00–17:30
13 авг в 12:30
14 авг в 12:30
890 за билет
Ораниенбаум. Взлеты и падения властителей
9 отзывов
6 часов
Индивидуальная
Ораниенбаум. Взлеты и падения властителей
Начало: У отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 15 500 за всё до 4 чел.
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы + обед
На автобусе
123 отзыва
9.5 часов
Групповая
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы + обед
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Расписание: по четвергам и субботам в 10:00
17 авг в 09:30
21 авг в 09:30
4 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Большой Меншиковский дворец»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Большой Меншиковский Дворец
  2. Экскурсия по дворцу Меншикова
  3. Ораниенбаум. Взлеты и падения властителей
  4. Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы + обед
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Исаакиевский собор
  9. Зимний дворец
  10. Петропавловская крепость
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Большой Меншиковский дворец" можно забронировать 4 экскурсии от 890 до 15 500. Туристы уже оставили гидам 1455 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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