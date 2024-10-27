Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 3 экскурсии в категории «SPA» в Санкт-Петербурге, цены от 800 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Банкирские династии в дореволюционной России
Пешая
8 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Банкирские династии в дореволюционной России
Чем нужно было заниматься, чтобы открыть свой банк в 19 веке, и как банкиры пали за один день
Начало: У Банковского моста
«Вы узнаете, как менялся облик старинного патриархального Петербурга в начале 20 столетия, когда в центре вырастали первые торговые и деловые центры, типографии и банки»
21 янв в 11:00
22 янв в 11:00
от 8000 за всё до 4 чел.
Конструктивизм Нарвской заставы
Пешая
скидка
5%
2.5 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Конструктивизм Нарвской заставы
Стачки, Нарва, бани, турбины - исследовать Санкт-Петербург в районе метро «Нарвская»
Начало: Возле метро «Нарвская»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
21 янв в 11:00
49904741 за человека
Мобильный квест в Петербурге «Бешеные деньги не знают покоя»
Пешая
1 час
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Петербурге «Бешеные деньги не знают покоя»
Перенестись в дореволюционную эпоху и обойти лучшие магазины и банки Невского проспекта
Начало: Недалеко от метро «Адмиралтейская»
«Изучив все петербургские банки, наш герой только лучшему из них доверит свои активы»
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
800 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    27 октября 2024
    Банкирские династии в дореволюционной России
    Каждая из экскурсий Полины – великолепна. Потрясающее знание деталей, глубокие темы и шикарное чувство юмора. Лучший гид из всех, кого мы когда-либо встречали. С нетерпением ждём расширения программы и новых встреч ❤️
  • Н
    Никита
    23 марта 2024
    Банкирские династии в дореволюционной России
    Однозначно рекомендуем!
  • М
    Маргарита
    18 июня 2023
    Банкирские династии в дореволюционной России
    Пронеслись от Екатерины второй до большевиков, и все это во время вполне компактной прогулки по центру. Полина отмечает особенности архитектуры, после чего будто открываются глаза, и глядишь на Невский по-новому. История Витте запала в душу особенно.
    Пронеслись от Екатерины второй до большевиков, и все это во время вполне компактной прогулки по центруПронеслись от Екатерины второй до большевиков, и все это во время вполне компактной прогулки по центру

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «SPA»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Банкирские династии в дореволюционной России
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  3. Мобильный квест в Петербурге «Бешеные деньги не знают покоя»
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  5. Эрмитаж
  6. Зимний дворец
  7. Казанский собор
  8. Спас на Крови
  9. Петропавловская крепость
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в январе 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "SPA" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 8000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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