2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Банкирские династии в дореволюционной России
Чем нужно было заниматься, чтобы открыть свой банк в 19 веке, и как банкиры пали за один день
Начало: У Банковского моста
«Вы узнаете, как менялся облик старинного патриархального Петербурга в начале 20 столетия, когда в центре вырастали первые торговые и деловые центры, типографии и банки»
21 янв в 11:00
22 янв в 11:00
от 8000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
2.5 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Конструктивизм Нарвской заставы
Стачки, Нарва, бани, турбины - исследовать Санкт-Петербург в районе метро «Нарвская»
Начало: Возле метро «Нарвская»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
21 янв в 11:00
49904741₽ за человека
1 час
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Петербурге «Бешеные деньги не знают покоя»
Перенестись в дореволюционную эпоху и обойти лучшие магазины и банки Невского проспекта
Начало: Недалеко от метро «Адмиралтейская»
«Изучив все петербургские банки, наш герой только лучшему из них доверит свои активы»
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
800₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина27 октября 2024Каждая из экскурсий Полины – великолепна. Потрясающее знание деталей, глубокие темы и шикарное чувство юмора. Лучший гид из всех, кого мы когда-либо встречали. С нетерпением ждём расширения программы и новых встреч ❤️
- ННикита23 марта 2024Однозначно рекомендуем!
- ММаргарита18 июня 2023Пронеслись от Екатерины второй до большевиков, и все это во время вполне компактной прогулки по центру. Полина отмечает особенности архитектуры, после чего будто открываются глаза, и глядишь на Невский по-новому. История Витте запала в душу особенно.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «SPA»
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