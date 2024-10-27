Каждая из экскурсий Полины – великолепна. Потрясающее знание деталей, глубокие темы и шикарное чувство юмора. Лучший гид из всех, кого мы когда-либо встречали. С нетерпением ждём расширения программы и новых встреч ❤️

М Маргарита

Пронеслись от Екатерины второй до большевиков, и все это во время вполне компактной прогулки по центру. Полина отмечает особенности архитектуры, после чего будто открываются глаза, и глядишь на Невский по-новому. История Витте запала в душу особенно.