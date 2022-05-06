Поездка на метеоре – самый быстрый и удобный способ добраться из Петергофа до Санкт-Петербурга, минуя городские пробки. В летнее время метеор отправляется каждые 30 минут от причала у Нижнего парка ГМЗ «Петергоф». Это не просто поездка, а настоящее водное приключение!

Мы рекомендуем заранее бронировать билеты онлайн, чтобы избежать очереди на причале и уехать в удобное время.

Вас ждет путешествие по Финскому заливу и Неве прямо до центра Санкт-Петербурга.

Вы увидите самые красивые достопримечательности Петербурга: парадную акваторию Невы, Зимний дворец, Петропавловскую крепость, Вантовый мост, стадион «Зенит Арена» и башню «Лахта Центр» – самый высокий небоскреб России.