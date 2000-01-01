Эта экскурсия ⛳ посвящена истории 📖 боёв за прорыв блокады Ленинграда, начавшихся в сентябре 1941 года и завершившихся лишь в январе 1943. Я вожу эту экскурсию уже более 10 лет и детально изучил все места и исторические подробности боёв по прорыву Блокады. Маршрут её проходит по территории в 40 километров от города, на территории Шлиссельбургско-Синявинского выступа или "бутылочного горла", как называли его немцы. Именно там расстояние между войсками в городе и за пределами блокадного кольца было самым коротким, и потому там развернулись самые ожесточённые сражения битвы за Ленинград.

В начале экскурсии 🧭 Вы посетите легендарный Невский Пятачок, ставший одним из самых героических и страшных эпизодов в истории не только Ленинградского фронта, но и всей Великой Отечественной Войны. Считается, что более 50 000 советских солдат погибло на территории около одного квадратного километра плацдарма, а по напряжённости боёв это поле боя может сравниться только со Сталинградом. Вы увидите линию окопов, места раскопок с разбросанными вокруг них следами войны, посетите мемориал "Рубежный камень" и братские могилы. Пройдя вдоль братских могил по Аллее Памяти и Славы вы узнаете о подвиге тех, кто сражался и погибал на этом крошечном и кровавом клочке лениградской земли. Выйдя к берегу Невы рядом с Поклонным Крестом, вы узнаете о переправах с Невской Дубровки и трагедии обречённого 330-го полка 86-й стрелковой дивизии, сражавшегося там до последнего солдата в конце апреля 1942 года. Кроме того, Вы увидите подобранные мной фотографии 📸 и иллюстрации, сделанные на Невском Пятачке советскими и немецкими солдатами, и сопоставите их с современными видами этой местности.

Проехав по левому берегу Невы, мимо электростанции, которую немцы превратили в сильный укреплённый оборонительный узел, Вы посетите Диораму "Прорыв блокады Ленинграда". В ходе рассказа у 40-метрового полотна Диорамы вы в деталях познакомитесь с ходом операции "Искра", которая завершилась прорывом блокады Ленинграда. Вы узнаете не только о подготовке и технических деталях операции, но и о подвигах изображённых на картине советских солдат. На площадке перед Диорамой я расскажу о различных моделях советских танков, вытащенных со дна Невы в начале 2000-х годов и узнаете об их истории и боевом применении.

Экскурсия завершится посещением мемориала на месте Рабочего Посёлка №5. Именно там, после нескольких дней напряжённых боёв, состоялось историческое рукопожатие солдат Ленинградского и Волховского фронтов, что ознаменовало прорыв Блокады Ленинграда.