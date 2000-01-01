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Битва за Ленинград: Прорыв

Александр Ш.
Александр Ш. – Гид из Санкт-Петербурга
Битва за Ленинград: Прорыв
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Битва за Ленинград: Прорыв
Битва за Ленинград: Прорыв

Что вы увидите

  • Невский Пятачок
  • Диорама "Прорыв блокады Ленинграда"
  • Танковая экспозиция
  • Мемориал "Встреча двух фронтов"
Эта экскурсия ⛳ посвящена истории 📖 боёв за прорыв блокады Ленинграда, начавшихся в сентябре 1941 года и завершившихся лишь в январе 1943. Я вожу эту экскурсию уже более 10 лет и детально изучил все места и исторические подробности боёв по прорыву Блокады. Маршрут её проходит по территории в 40 километров от города, на территории Шлиссельбургско-Синявинского выступа или "бутылочного горла", как называли его немцы. Именно там расстояние между войсками в городе и за пределами блокадного кольца было самым коротким, и потому там развернулись самые ожесточённые сражения битвы за Ленинград.
В начале экскурсии 🧭 Вы посетите легендарный Невский Пятачок, ставший одним из самых героических и страшных эпизодов в истории не только Ленинградского фронта, но и всей Великой Отечественной Войны. Считается, что более 50 000 советских солдат погибло на территории около одного квадратного километра плацдарма, а по напряжённости боёв это поле боя может сравниться только со Сталинградом. Вы увидите линию окопов, места раскопок с разбросанными вокруг них следами войны, посетите мемориал "Рубежный камень" и братские могилы. Пройдя вдоль братских могил по Аллее Памяти и Славы вы узнаете о подвиге тех, кто сражался и погибал на этом крошечном и кровавом клочке лениградской земли. Выйдя к берегу Невы рядом с Поклонным Крестом, вы узнаете о переправах с Невской Дубровки и трагедии обречённого 330-го полка 86-й стрелковой дивизии, сражавшегося там до последнего солдата в конце апреля 1942 года. Кроме того, Вы увидите подобранные мной фотографии 📸 и иллюстрации, сделанные на Невском Пятачке советскими и немецкими солдатами, и сопоставите их с современными видами этой местности.
Проехав по левому берегу Невы, мимо электростанции, которую немцы превратили в сильный укреплённый оборонительный узел, Вы посетите Диораму "Прорыв блокады Ленинграда". В ходе рассказа у 40-метрового полотна Диорамы вы в деталях познакомитесь с ходом операции "Искра", которая завершилась прорывом блокады Ленинграда. Вы узнаете не только о подготовке и технических деталях операции, но и о подвигах изображённых на картине советских солдат. На площадке перед Диорамой я расскажу о различных моделях советских танков, вытащенных со дна Невы в начале 2000-х годов и узнаете об их истории и боевом применении.
Экскурсия завершится посещением мемориала на месте Рабочего Посёлка №5. Именно там, после нескольких дней напряжённых боёв, состоялось историческое рукопожатие солдат Ленинградского и Волховского фронтов, что ознаменовало прорыв Блокады Ленинграда.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Указанная цена не включает стоимость транспорта. В случае отсутствия транспорта у заказчика, стоимость минивена для группы до 5 человек - 4500 рублей. Стоимость билетов на Диораму - 250 рублей полный, 200 рублей от 16 до 18, 100 рублей льготный и детский. На Диораме экскурсию проводит местный экскурсовод или ваш гид в зависимости от местного графика экскурсий.
  • При превышении количества участников к стоимости экскурсии добавляется 800 рублей.
Начало и место завершения
🚩 станция метро "Улица Дыбенко"
Битва за Ленинград: Прорыв
Битва за Ленинград: Прорыв
Битва за Ленинград: Прорыв
Битва за Ленинград: Прорыв
Битва за Ленинград: Прорыв

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр Ш.
Александр Ш.
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Александр Ш. проводит ещё 1 экскурсию

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