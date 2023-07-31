Историческая экскурсия на метеоре из Санкт-Петербурга в крепость Орешек
Приглашаем вас совершить увлекательный круиз в крепость Орешек на комфортабельном скоростном метеоре «Восход»! На пристани вас встретит местный гид, который покажет самые потайные закоулки подземных переходов между крепостными бастионами и самые зловещие закутки здания, некогда служившего тюремным флигелем.
А с пятницы по воскресенье во время маршрута метеор совершит остановку еще и у музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда».
А с пятницы по воскресенье во время маршрута метеор совершит остановку еще и у музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда».
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Нева
- Крепость «Орешек»
- Музей «Прорыв блокады Ленинграда»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приглашаем вас совершить увлекательный круиз крепость Орешек на комфортабельных скоростных "метеорах"!
Всего через час вы окажетесь на пологих берегах Орехового острова, что притаился в истоке великой Невы. Там уже семь столетий живет старинная крепость Орешек, больше известная как Шлиссельбург.
По дороге, расположившись в удобных креслах, вы сможете прослушать увлекательный рассказ об истории и легендах древнерусской крепости.
На пристани вас встретит местный гид, который покажет самые потайные закоулки подземных переходов между крепостными бастионами и самые зловещие закутки здания, некогда служившего тюремным флигелем.
По окончанию экскурсии вы будете доставлены на Университетскую набережную в Петербурге.
Пт, сб, вс в 11:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Путешествие на теплоходе с экскурсионной программой
- Пешеходная экскурсия по крепости "Орешек"
- Экскурсия по музею-заповеднику «Прорыв блокады Ленинграда» (входит в маршрут экскурсии в пятницу, субботу и воскресенье)
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Университетская наб 3
- Когда и сколько длится?
- Когда: Пт, сб, вс в 11:30Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Посадка заканчивается за 5 минут до отправления теплохода. Рекомендуем подходить на причал за 15-20 минут до отправления. По причине опозданий
- Переносы
- Либо отмены не производятся
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Завалин
31 июля 2023
С
Смирнова
31 июля 2023
Поездка была организована превосходно, отличное обслуживание на катере. Экскурисии интересные.
В
Вячеслав
24 июля 2023
Отличная экскурсия, всё хорошо организовано! Первая остановка в музее «Прорыв блокады Ленинграда». Музей очень впечатлил: посмотрели небольшой документальный фильм, диораму и панораму прорыва блокады города. Когда вернулись обратно в метеор, у всех на столе лежали ланч-боксы, что было очень приятно. Далее добрались до крепости Орешек, по территории которой нам провели экскурсию. Вернулись в Питер без опозданий.
Хотелось бы немного больше времени в крепости, но в целом всё круто, как заявлено!
Хотелось бы немного больше времени в крепости, но в целом всё круто, как заявлено!
О
Оксана
28 июня 2023
Н
Наталья
28 июня 2023
Прекрасная организация экскурсии. Комфортный метеор (Восход). Сначала посещение музея Прорыв, затем крепости Орешек. Для большего комфорта разделяли на две группы, т. о. Экскурсии проходили в мини-группах. Между экскурсиями предложили небольшой ланч- сэндвич, смесь орешки и сухофрукты, яблоко, вода. Все очень понравилось!
О
Ольга
18 июня 2023
А
Анна
17 июня 2023
Информация интересная, продается прекрасно. У всех экскурсоводов комфортные, поставленные голоса. Музей Прорыв очень интересен своими технологиями и наглядностью показа и рассказа.
Единственный недостаток: всё в торопях. Экскурсовод с метеора постоянно торопила экскурсоводов из музея и крепости. Почти не было времени просто пройти по объекту, почувствовать его атмосферу.
Думаю вместо 5 часов, эту экскурсию смело можно растянуть на 6-6.5 часов, без добавления информации.
Единственный недостаток: всё в торопях. Экскурсовод с метеора постоянно торопила экскурсоводов из музея и крепости. Почти не было времени просто пройти по объекту, почувствовать его атмосферу.
Думаю вместо 5 часов, эту экскурсию смело можно растянуть на 6-6.5 часов, без добавления информации.
Ч
Чикин
12 июня 2023
Е
Елена
21 мая 2023
Отличная организация. Всю информацию по времени получали от стюардов. Они же нас и сопровождали на экскурсии. Подбор экскурсовод хороший. Команда метеора молодцы!
Е
Евгения
29 авг 2022
Ю
Юлия
28 авг 2022
Получили большое удовольствие от экскурсии. Всё очень профессионально организовано. Познавательный отдых с комфортом. Обязательно обратимся ещё раз, спасибо!
С
Сергей
24 авг 2022
Л
Лебедев
21 авг 2022
Если вы хотите нормально провести поездку, покупайте билеты на сайте перевозчика напрямую. здесь, при покупке билета - были указаны места у Окна - на самом деле перевозчик отметил места не у Окна, видимо, т. к мы купили у посредника. Также на этом сайте не верно указано место посадки! и мы бегали искали наш причал в последнюю минуту. Кроме того,при бронировании билетов, на почту Спутник билеты не отправил - это тоже заставило тратить время на дозвон службу поддержки. Ужас короче…. а не отдых.
Н
Наталья
15 авг 2022
Замечательно!
И
Ирина
9 авг 2022
Экскурсия интересная, познавательная, хорошо организована. Большое удовольствие прокатиться на метеоре по Неве, полюбоваться на город и природу с воды. Музеи очень понравились, сделано с душой, обязательно для посещения с детьми. Такие исторические события нужно знать и помнить. Рассказ о судьбах конкретных участников событий очень интересный и нужный. Крепость Орешек тоже впечатлила, к тому же прекрасный ГИД. Спасибо организаторам.
Ещё 6 отзывов
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