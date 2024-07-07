Описание экскурсии

Битва железных канцлеров Горчаков и Бисмарк встречались не только на дипломатических раутах, но и в жизни, причём жизни в Петербурге. Можно сказать что здесь, в столичных салонах, начались их деловые и личные отношения, которые длились более 20 лет. Давайте прогуляемся по местам, где жили и работали эти государственные деятели, и вспомним про паспорт Пущина, сигару Бисмарка и не только.