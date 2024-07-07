Многие историки считают Горчакова и Бисмарка архитекторами и виновниками современного миропорядка. Во время нашей пешеходной прогулки мы попробуем разобраться насколько это справедливо.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Битва железных канцлеров Горчаков и Бисмарк встречались не только на дипломатических раутах, но и в жизни, причём жизни в Петербурге. Можно сказать что здесь, в столичных салонах, начались их деловые и личные отношения, которые длились более 20 лет. Давайте прогуляемся по местам, где жили и работали эти государственные деятели, и вспомним про паспорт Пущина, сигару Бисмарка и не только.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом Ивана Пущина
- Бывшее здание МИДа
- Памятник Горчакова
- Бывшее здание Коллегии иностранных дел
- Дом, где жил Отто фон Бисмарк
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная реки Мойки, 14
Завершение: Английская набережная, 50
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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