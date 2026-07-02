Приглашаю на насыщенную и нескучную прогулку по улицам-музеям! Я покажу особняк, где нашли крупнейший клад, и самый узкий дом Петербурга.
Расскажу, где в центре прячется дачный домик на крыше и почему дом Бутурлиной — второй Зимний дворец.
Вы увидите, где жил человек, который играл с Николаем II в кости, и побываете в мозаичном дворике с арт-объектами.
Расскажу, где в центре прячется дачный домик на крыше и почему дом Бутурлиной — второй Зимний дворец.
Вы увидите, где жил человек, который играл с Николаем II в кости, и побываете в мозаичном дворике с арт-объектами.
Описание экскурсии
Вы увидите блистательные особняки и узнаете неординарные истории их владельцев. Познакомитесь с яркими достопримечательностями старого и современного Петербурга и при желании сделаете незабываемые фото.
На нашем пути:
- Особняк, в котором нашли один из крупнейших кладов в современной России
- Самый узкий дом Петербурга — герой ярких и необычных фотографий в соцсетях
- Египетский дом — впечатляющее здание с древнеегипетской символикой
- Соляной переулок и музей академии крупнейшего банкира Российской империи барона Штиглица
- Малый Мраморный дворец с фасадами из редкого тивдийского мрамора розового цвета
- Дом князя Мурузи — место, где жил и творил Иосиф Бродский и другие известные литераторы
- Особняк статс-дамы Бутурлиной — второй Зимний дворец
- Роскошный особняк Кельха, у владельцев которого была самая большая (после императорской) коллекция яиц Фаберже (только внешний осморт)
- Мозаичный дворик — музей с арт-объектами из мозаики под открытым небом посреди проходного двора
- Дом, хозяином которого был партнёр Николая II по игре в кости
- Дачный домик на крыше в центре города
И это далеко не всё, что мы увидим и о чём поговорим!
Организационные детали
- Экскурсия не предполагает посещение крыш
- При желании зайдём в уютное кафе за чаем или кофе
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Чернышевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1666 туристов
Я лицензированный гид с современным подходом: меньше цифр, больше фактов и контрастов. Создаю небанальные экскурсии в разных районах города. Аудитория 16+. Приглашаю всех интересующихся историей Петербурга, ценящих красоту или желающих открыть новую грань этого великолепного и противоречивого города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 55 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Посетили экскурсию с друзьями. Остались очень довольны. Антон отличный рассказчик и собеседник.
Сама тема экскурсии заинтересовала нас своим небанальным сюжетом. Антон показал прекрасный Петербург с другой стороны. Мы оказались в Центральном
Сама тема экскурсии заинтересовала нас своим небанальным сюжетом. Антон показал прекрасный Петербург с другой стороны. Мы оказались в Центральном
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А
Наша компания проживает в Санкт Петербурге, очень любим ходить по экскурсиям и открывать что-то новое для себя, так как в Питере это можно делать бесконечно)) Заинтересовала экскурсия по улице Чайковского,
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Ю
Огромнейшее спасибо Антону за интереснейшую прогулку по старому Петербургу. Мы как-будто погрузились в атмосферу XIX - начала ХХ века, когда слова гида, не звучат, а "рисуют" картину происходящего, а персонажи
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Гид Антон чрезвычайно компитентен для своего юного возраста! Экскурсия и подача материала великолепны! Человек очень начитанный, грамотно поставленная речь, уважителен с экскурсантом Однозначно рекомендую 100 из 10 Спасибо огромное Антон!
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Уже не в первый раз хожу на экскурсии с Антоном, как всегда всё на высоте! Вообще за 10 лет на Трипстере не было такого, чтобы обращался к кому-то дважды. Интересно, познавательно, лёгкая манера подачи информации. Ходили даже чуть больше запланированного. Обычно этот район Петербурга обходят стороной, а зря - тут есть на что посмотреть. Рекомендую!
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А
прекрасное знание материала! не заметили как пролетело время.
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