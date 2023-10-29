Увидеть культовые дома литераторов, банкиров, меценатов и дачу на крыше
Приглашаю на насыщенную и нескучную прогулку по улицам-музеям! Я покажу особняк, где нашли крупнейший клад, и самый узкий дом Петербурга.
Расскажу, где в центре прячется дачный домик на крыше и почему дом Бутурлиной — второй Зимний дворец.
Вы увидите, где жил человек, который играл с Николаем II в кости, и побываете в мозаичном дворике с арт-объектами.
Расскажу, где в центре прячется дачный домик на крыше и почему дом Бутурлиной — второй Зимний дворец.
Вы увидите, где жил человек, который играл с Николаем II в кости, и побываете в мозаичном дворике с арт-объектами.
Ближайшие даты:
29
окт
окт
31
окт
окт
2
ноя
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3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите блистательные особняки и узнаете неординарные истории их владельцев. Познакомитесь с яркими достопримечательностями старинного и современного Петербурга и при желании сделаете незабываемые фото.
На нашем пути:
- Особняк, в котором нашли крупнейший в современной России клад
- Самый узкий дом Петербурга — герой ярких и необычных фотографий в соцсетях
- Египетский дом — впечатляющее здание с древнеегипетской символикой
- Соляной переулок и музей академии крупнейшего банкира Российской империи барона Штиглица
- Особняк с фасадами из редкого тивдийского мрамора розового цвета
- Дом князя Мурузи — место, где жил и творил Иосиф Бродский и другие известные литераторы
- Особняк статс-дамы Бутурлиной — второй Зимний дворец
- Роскошный особняк Кельха, у владельцев которого была самая большая (после императорской) коллекция яиц Фаберже
- Мозаичный дворик — музей с арт-объектами из мозаики под открытым небом посреди проходного двора 19 века
- Дом, хозяином которого был партнёр Николая II по игре в кости
- Дачный домик на крыше в центре города
И это далеко не всё, что мы увидим и о чём поговорим!
Организационные детали
При желании зайдём в уютное кафе за чаем или кофе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Чайковского
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 107 туристов
Привет. Меня зовут Антон. Я лицензированный гид с современным подходом. Организую и провожу экскурсии так, чтобы вместе с новой информацией вы получали интересный и ценный опыт пребывания в городе даже в самый дождливый день.
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