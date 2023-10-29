Нетривиальная прогулка по forbes-адресам Петербурга

Увидеть культовые дома литераторов, банкиров, меценатов и дачу на крыше

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Ответы на вопросы
Приглашаю на насыщенную и нескучную прогулку по улицам-музеям! Я покажу особняк, где нашли крупнейший клад, и самый узкий дом Петербурга.

Расскажу, где в центре прячется дачный домик на крыше и почему дом Бутурлиной — второй Зимний дворец.

Вы увидите, где жил человек, который играл с Николаем II в кости, и побываете в мозаичном дворике с арт-объектами.
Нетривиальная прогулка по forbes-адресам Петербурга
Нетривиальная прогулка по forbes-адресам Петербурга
Нетривиальная прогулка по forbes-адресам Петербурга
Нетривиальная прогулка по forbes-адресам Петербурга
Нетривиальная прогулка по forbes-адресам Петербурга
Нетривиальная прогулка по forbes-адресам Петербурга
Нетривиальная прогулка по forbes-адресам Петербурга
Нетривиальная прогулка по forbes-адресам Петербурга
Нетривиальная прогулка по forbes-адресам Петербурга
Нетривиальная прогулка по forbes-адресам Петербурга
Нетривиальная прогулка по forbes-адресам Петербурга
Нетривиальная прогулка по forbes-адресам Петербурга
Нетривиальная прогулка по forbes-адресам Петербурга
Нетривиальная прогулка по forbes-адресам Петербурга
Нетривиальная прогулка по forbes-адресам Петербурга
Нетривиальная прогулка по forbes-адресам Петербурга
Ближайшие даты:
29
окт
31
окт
2
ноя
3
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4
ноя
5
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите блистательные особняки и узнаете неординарные истории их владельцев. Познакомитесь с яркими достопримечательностями старинного и современного Петербурга и при желании сделаете незабываемые фото.

На нашем пути:

  • Особняк, в котором нашли крупнейший в современной России клад
  • Самый узкий дом Петербурга — герой ярких и необычных фотографий в соцсетях
  • Египетский дом — впечатляющее здание с древнеегипетской символикой
  • Соляной переулок и музей академии крупнейшего банкира Российской империи барона Штиглица
  • Особняк с фасадами из редкого тивдийского мрамора розового цвета
  • Дом князя Мурузи — место, где жил и творил Иосиф Бродский и другие известные литераторы
  • Особняк статс-дамы Бутурлиной — второй Зимний дворец
  • Роскошный особняк Кельха, у владельцев которого была самая большая (после императорской) коллекция яиц Фаберже
  • Мозаичный дворик — музей с арт-объектами из мозаики под открытым небом посреди проходного двора 19 века
  • Дом, хозяином которого был партнёр Николая II по игре в кости
  • Дачный домик на крыше в центре города

И это далеко не всё, что мы увидим и о чём поговорим!

Организационные детали

При желании зайдём в уютное кафе за чаем или кофе.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Чайковского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Особняк Штиглица
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