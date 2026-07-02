Приглашаю на насыщенную и нескучную прогулку по улицам-музеям! Я покажу особняк, где нашли крупнейший клад, и самый узкий дом Петербурга. Расскажу, где в центре прячется дачный домик на крыше и почему дом Бутурлиной — второй Зимний дворец. Вы увидите, где жил человек, который играл с Николаем II в кости, и побываете в мозаичном дворике с арт-объектами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вы увидите блистательные особняки и узнаете неординарные истории их владельцев. Познакомитесь с яркими достопримечательностями старого и современного Петербурга и при желании сделаете незабываемые фото.

На нашем пути:

Особняк, в котором нашли один из крупнейших кладов в современной России

Самый узкий дом Петербурга — герой ярких и необычных фотографий в соцсетях

Египетский дом — впечатляющее здание с древнеегипетской символикой

Соляной переулок и музей академии крупнейшего банкира Российской империи барона Штиглица

Малый Мраморный дворец с фасадами из редкого тивдийского мрамора розового цвета

Дом князя Мурузи — место, где жил и творил Иосиф Бродский и другие известные литераторы

Особняк статс-дамы Бутурлиной — второй Зимний дворец

Роскошный особняк Кельха, у владельцев которого была самая большая (после императорской) коллекция яиц Фаберже (только внешний осморт)

Мозаичный дворик — музей с арт-объектами из мозаики под открытым небом посреди проходного двора

Дом, хозяином которого был партнёр Николая II по игре в кости

Дачный домик на крыше в центре города

И это далеко не всё, что мы увидим и о чём поговорим!

Организационные детали