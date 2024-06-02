Культурная жизнь столицы империи: театры, концерты, маскарады

Узнать, как проходили выступления в 18-19 веках и почему дамы не сидели в партере (мини-группа)
Мы поговорим о многообразии культурной жизни Петербурга прошлого и настоящего.

Я расскажу, куда в Российской империи можно было сходить приличному человеку и куда не стыдно пойти сегодня.

Вы узнаете, почему поза дирижёра симфонического оркестра была другой, какой неожиданный указ издал Павел I и чем потчевали в театральных буфетах.
5
4 отзыва
Культурная жизнь столицы империи: театры, концерты, маскарады
Культурная жизнь столицы империи: театры, концерты, маскарады
Культурная жизнь столицы империи: театры, концерты, маскарады
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Наш разговор начнётся на Тройном мосту — уникальной архитектурной и инженерной конструкции. Здесь я расскажу о неожиданном указе Павла I
  • На площади Искусств поговорим о загадочных маскарадах. Вы узнаете, где они проходили
  • Полюбуетесь Михайловским театром и зданием Дворянского собрания. Услышите о правилах этикета, манерах поведения публики, а ещё выясните, что подавали в буфете
  • На Манежной площади узнаете, какой необычный концерт там состоялся
  • Рассмотрите Александринский театр, услышите о гениальных решениях Карла Росси и самых нашумевших спектаклях императорской столицы
  • Закончим экскурсию на идеальной улице Зодчего Росси. Я расскажу, как появлялись актёры и кто руководил театральной империей

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет — всем, кто любит театр, светские мероприятия и истории из жизни императорской России.

в понедельник в 16:00, во вторник, среду, четверг и пятницу в 11:00, в субботу в 10:30, в воскресенье в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от Конюшенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 16:00, во вторник, среду, четверг и пятницу в 11:00, в субботу в 10:30, в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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М
2 июня 2024
Если Вы любите театр и Петербург, то эта экскурсия и её создатель Евгения - для Вас! Она мастерски совместила историю города и России, театра и деятелей искусств Российской империи в
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своей экскурсии. Ход экскурсии логически выверен, расстояние от объекта к объекту было небольшим и не напряжным, а каждый переход был обоснованным и логически выверенным. Информация прочувствована и интересна самому гиду, поэтому привлекает внимание эмоциональность и бережное отношение к истории. И к самим экскурсантам, конечно! Благодарю Евгению. И благодарных ей экскурсантов!

А
31 мая 2024
Евгения прекрасно разбирается в истории культурной жизни Петербурга и ее очень интересно слушать. Столько любопытных подробностей о том, что, оказывается, правила театрального этикета, какими мы их знаем сегодня, появились относительно недавно, что происходило на маскарадах, и как проходили концерты-монстры в царской России. Получилась приятная прогулка по центру города с приятным гидом. Спасибо, Евгения!
Вера
29 мая 2024
Потрясающая экскурсия! Евгении большая благодарность за очень понятную и простую подачу материала. Узнала для себя много нового о том, как развлекались в Петербурге. Услышала, как знакомые фамилии, так и незнакомые - Евгения очень терпеливо ответила на все возникшие вопросы. Вообще гида очень приятно было слушать и не хотелось, чтобы экскурсия заканчивалась. Однозначно рекомендую к посещению!
И ещё раз спасибо!
Михаил
29 мая 2024
Прогуливаясь ранее по этим местам, никогда не подозревал, сколько удивительных историй, связанных с русской театральной жизнью, здесь происходило. Евгения - очень интересный рассказчик: приятный тембр голоса, ненавязчивая и лёгкая подача информации. Экскурсия будет интересна как местным жителям, так и гостям города. Рекомендую 👍

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