Когда: в понедельник в 16:00, во вторник, среду, четверг и пятницу в 11:00, в субботу в 10:30, в воскресенье в 10:00

Экскурсия длится около 1.5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала