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Горчаков и Бисмарк встречались не только на дипломатических раутах, но и в обычной жизни в Петербурге.



Здесь, в столичных салонах, и сформировались их непростые деловые и личные отношения, которые длились больше 20 лет. Предлагаю прогуляться по местам, где канцлеры работали, жили и встречались. И конечно, побеседовать об их длительной дипломатической дуэли.