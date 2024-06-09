Горчаков и Бисмарк встречались не только на дипломатических раутах, но и в обычной жизни в Петербурге.
Здесь, в столичных салонах, и сформировались их непростые деловые и личные отношения, которые длились больше 20 лет. Предлагаю прогуляться по местам, где канцлеры работали, жили и встречались. И конечно, побеседовать об их длительной дипломатической дуэли.
Здесь, в столичных салонах, и сформировались их непростые деловые и личные отношения, которые длились больше 20 лет. Предлагаю прогуляться по местам, где канцлеры работали, жили и встречались. И конечно, побеседовать об их длительной дипломатической дуэли.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Дом Ивана Пущина и бывшее здание МИД на набережной реки Мойки
- Памятник Горчакову в Александровском саду
- Бывшее здание Коллегии иностранных дел на Английской набережной
- Дом, где жил Отто фон Бисмарк, когда был послом Пруссии в России
Мы поговорим о паспорте Пущина и сигаре Бисмарка, а также попытаемся ответить на вопрос, кто в чьих руках был инструментом.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Мойки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 62 туристов
Живу в Петербурге с рождения. Давно увлекаюсь историей. Первое, возможно, причина, а второе, соответственно, следствие… Окончив в 2021 году школу гидов Льва Лурье, начал писать и проводить исторические экскурсии. ВЗадать вопрос
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