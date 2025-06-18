Горчаков и Бисмарк встречались не только на дипломатических раутах, но и в обычной жизни в Петербурге.
Здесь, в столичных салонах, и сформировались их непростые деловые и личные отношения, которые длились больше 20 лет.
Предлагаю побеседовать об их длительной дипломатической дуэли и по желанию прогуляться по местам, где канцлеры работали, жили и встречались.
Описание экскурсии
Мы встретимся в одном из ресторанов около дома Пущина — друга Горчакова и его собрата по лицею. За чашкой чая и с большим количеством фотоматериала поговорим о том, какое влияние оказали Горчаков и Бисмарк на современный миропорядок.
Вспомним биографию Александра Михайловича от лицейской скамьи до кресла последнего канцлера Российской империи, и жизненный путь Бисмарка — от юнкера до рейхсканцлера германской империи. Мы поговорим о паспорте Пущина и сигаре Бисмарка, а также попытаемся ответить на вопрос, кто в чьих руках был инструментом.
Позже при вашем желании прогуляемся по всем местам Петербурга, которые связаны с этими двумя выдающимися государственными деятелями:
- Дом Ивана Пущина и бывшее здание МИД на набережной реки Мойки
- Памятник Горчакову в Александровском саду
- Бывшее здание Коллегии иностранных дел на Английской набережной
- Дом, где жил Отто фон Бисмарк, когда был послом Пруссии в России
Организационные детали
- Чай включён в стоимость
- Прогулка после лекции по желанию
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Мойки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 335 туристов
Живу в Петербурге с рождения. Давно увлекаюсь историей. Первое, возможно, причина, а второе, соответственно, следствие… Окончив в 2021 году Школу гидов Льва Лурье, начал писать и проводить исторические экскурсии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Наталья
18 июн 2025
Спасибо экскурсоводу Алексею за интересную тему. Лекция Алексея полна именами, датами, событиями. Он не только рассказывает, но и вовлекает слушателей в беседу и дискуссию.
