Горчаков и Бисмарк встречались не только на дипломатических раутах, но и в обычной жизни в Петербурге. Здесь, в столичных салонах, и сформировались их непростые деловые и личные отношения, которые длились больше 20 лет. Предлагаю побеседовать об их длительной дипломатической дуэли и по желанию прогуляться по местам, где канцлеры работали, жили и встречались.

Описание экскурсии

Мы встретимся в одном из ресторанов около дома Пущина — друга Горчакова и его собрата по лицею. За чашкой чая и с большим количеством фотоматериала поговорим о том, какое влияние оказали Горчаков и Бисмарк на современный миропорядок.

Вспомним биографию Александра Михайловича от лицейской скамьи до кресла последнего канцлера Российской империи, и жизненный путь Бисмарка — от юнкера до рейхсканцлера германской империи. Мы поговорим о паспорте Пущина и сигаре Бисмарка, а также попытаемся ответить на вопрос, кто в чьих руках был инструментом.

Позже при вашем желании прогуляемся по всем местам Петербурга, которые связаны с этими двумя выдающимися государственными деятелями:

Дом Ивана Пущина и бывшее здание МИД на набережной реки Мойки

Памятник Горчакову в Александровском саду

Бывшее здание Коллегии иностранных дел на Английской набережной

Дом, где жил Отто фон Бисмарк, когда был послом Пруссии в России

Организационные детали