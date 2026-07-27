Ораниенбаум и Петергоф расскажут историю рождения Российской империи через дворцы, парки и фонтаны.
Вы увидите, как личные амбиции Петра I, Меншикова и Екатерины II воплощались в облике резиденций, научитесь замечать скрытые символы и политические послания, а ещё поймёте, как эти ансамбли стали демонстрацией государственной мощи.
Вы увидите, как личные амбиции Петра I, Меншикова и Екатерины II воплощались в облике резиденций, научитесь замечать скрытые символы и политические послания, а ещё поймёте, как эти ансамбли стали демонстрацией государственной мощи.
Описание экскурсии
Выезд из Петербурга
Поедем по исторической Петергофской дороге. В пути поговорим о блокадном Ленинграде и судьбе пригородов в годы войны, обсудим значение Невских земель в формировании древнерусского государства и Российской империи.
Ораниенбаум — резиденция взлётов и падений
- Большой Меншиковский дворец
Вы узнаете, почему роскошная резиденция вызвала гнев Петра I и как стремительный взлёт Меншикова обернулся столь же стремительным падением.
- Китайский дворец
Разберётесь, чем он покорил Екатерину II и почему императрица называла его шкатулкой с драгоценностями
- Павильон Катальной горки
Выясните, как придворная забава 18 века стала прообразом современных американских горок и почему их во всём мире называют русскими.
Петергоф — архитектура имперского триумфа
- Нижний парк и фонтаны
Вы узнаете, как работает знаменитая система без насосов и как фонтаны, каскады и скульптуры стали языком побед и государственной идеологии.
- Павильоны Эрмитаж и Марли
Поговорим о камерной стороне императорской жизни, дипломатии и встречах вдали от парадных церемоний.
- Большой дворец
Вы разберётесь, как менялся главный дворец Петергофа от Петра I до Николая I и почему он стал символом имперской мощи
Организационные детали
- Дополнительные расходы — входные билеты (в том числе для гида): Ораниенбаум — 450 ₽ за чел., Петергоф — 900 ₽ за чел.
- От Петербурга до Ораниенбаума едем 45 мин, от Петергофа до Петербурга — 40 мин
- Все достопримечательности осматриваем снаружи
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Московском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 2814 туристов
Родился и вырос в Ленинграде. Сдетства люблю историю, изучаю как классическое прочтение, так и альтернативные версии. Исследую родной город с парадной стороны, а также со стороны малоизвестных или забытых, но не менее значимых исторических мест. Особое внимание уделяю периоду блокады Ленинграда. В арсенале два высших образования и педагогическая деятельность. Веду исторический блог. Уверен, будет весело и позитивно! До встречи!
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