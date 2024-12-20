Монолитные темы и знаменитые петербуржцы — частые гости на экскурсиях. Но живой образ города порой рисуют менее значительные детали. В этом доме жил человек, чьи записки легли в основу романа А. Дюма. Здесь однажды три княгини впервые заказали ужин без сопровождения мужчин. А сюда приходила за нарядами супруга Пушкина… Приглашаю вас прогуляться по улице-ровеснице Петербурга и вспомнить истории из её прошлого.

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Описание экскурсии

Облик Большой Морской менялся вместе с городом. Архитекторы здесь строили и перестраивали дома, а в их стенах создавались произведения искусства, назревали дуэли и любовные драмы. Мы пройдём от Невского проспекта до Исаакиевской площади и взглянем на старинные здания через истории из жизни их создателей, владельцев и обитателей.

Дом, где находился временный дворец императрицы Елизаветы Петровны. Вы узнаете, где в здании располагался театр, в котором выступала первая профессиональная труппа в России, а также где была кухня и тронный зал, в котором размещалась мастерская Фальконе.

Дом Жако. Мало что известно об этом архитекторе, но ему Петербург обязан появлением Большого и Малого залов Филармонии, которые он строил вместе с Карло Росси, зданием Голландской церкви и очаровательного собственного дома.

Дом, в котором жил Фаберже. Здесь также были его мастерская и магазин, где продавались не только произведения для царских подарков, но и элегантные доступные изделия.

Дом Свистуновых. Владение родителей кавалергарда и декабриста Петра Свистунова. Позднее здесь жили Бетанкур, математик, основатель школы мостостроения России, а также Эйлерс, выдающийся создатель садов — цветы из его оранжерей украшали дворцы Петербурга.

Дом, в котором жил и давал уроки фехтовальщик Гризье. По его запискам Александр Дюма написал роман «Учитель фехтования».

Дом, в котором находился магазин модных товаров мадам Сихлер, где Н. Н. Пушкина делала заказы.