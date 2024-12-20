Аристократический квартал Петербурга на Большой Морской

Я покажу невидимый мир, населив дома личностями историческими, но малоизвестными
Монолитные темы и знаменитые петербуржцы — частые гости на экскурсиях. Но живой образ города порой рисуют менее значительные детали. В этом доме жил человек, чьи записки легли в основу романа А. Дюма. Здесь однажды три княгини впервые заказали ужин без сопровождения мужчин.

А сюда приходила за нарядами супруга Пушкина… Приглашаю вас прогуляться по улице-ровеснице Петербурга и вспомнить истории из её прошлого.
Аристократический квартал Петербурга на Большой Морской
Аристократический квартал Петербурга на Большой Морской
Аристократический квартал Петербурга на Большой Морской
Ближайшие даты:
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Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Облик Большой Морской менялся вместе с городом. Архитекторы здесь строили и перестраивали дома, а в их стенах создавались произведения искусства, назревали дуэли и любовные драмы. Мы пройдём от Невского проспекта до Исаакиевской площади и взглянем на старинные здания через истории из жизни их создателей, владельцев и обитателей.

Дом, где находился временный дворец императрицы Елизаветы Петровны. Вы узнаете, где в здании располагался театр, в котором выступала первая профессиональная труппа в России, а также где была кухня и тронный зал, в котором размещалась мастерская Фальконе.

Дом Жако. Мало что известно об этом архитекторе, но ему Петербург обязан появлением Большого и Малого залов Филармонии, которые он строил вместе с Карло Росси, зданием Голландской церкви и очаровательного собственного дома.

Дом, в котором жил Фаберже. Здесь также были его мастерская и магазин, где продавались не только произведения для царских подарков, но и элегантные доступные изделия.

Дом Свистуновых. Владение родителей кавалергарда и декабриста Петра Свистунова. Позднее здесь жили Бетанкур, математик, основатель школы мостостроения России, а также Эйлерс, выдающийся создатель садов — цветы из его оранжерей украшали дворцы Петербурга.

Дом, в котором жил и давал уроки фехтовальщик Гризье. По его запискам Александр Дюма написал роман «Учитель фехтования».

Дом, в котором находился магазин модных товаров мадам Сихлер, где Н. Н. Пушкина делала заказы.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Большой Морской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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