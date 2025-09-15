Прогулка по центру Петербурга познакомит вас с купеческой жизнью и гастрономическими традициями начала XX века.
Вы узнаете о старинных трактирах, магазинах и витринах Невского проспекта, а также о хитростях петербургских купцов, которые актуальны до сих пор.
Вы узнаете о старинных трактирах, магазинах и витринах Невского проспекта, а также о хитростях петербургских купцов, которые актуальны до сих пор.
Описание экскурсии
Городские прогулки и тайны старого Петербурга
Санкт-Петербург был не только политическим и культурным центром Российской империи, но и городом, где формировалась особая купеческая и гастрономическая традиция. Во время экскурсии вы неспешно прогуляетесь по центру города, узнаете, какие блюда подавали в старинных трактирах и ресторанах, какие обычаи и традиции здесь царили, а также познакомитесь с историей известных магазинов. Городские дома откроют истории своих владельцев, среди которых есть и трогательные легенды о любви.
Купеческие хитрости и наследие империи
Вы вообразите, какими витринами украшался Невский проспект более века назад, и увидите, что многие современные отельеры и рестораторы продолжают традиции имперского Петербурга. Купцы раскроют секреты необычных маркетинговых приёмов, а также узнаете, какие бренды, родившиеся ещё до революции, существуют и сегодня, хотя и под другими названиями. Экскурсия расскажет, где в Петербурге впервые попробовали бифштекс, кто такие «гости», ради которых строили целые дворы, и познакомит с «дедушкой» современных креативных пространств. Важная информация: Поскольку экскурсия пешеходная, а климат в Санкт-Петербурге изменчив и суров, просим позаботиться об одежде по погоде и удобной обуви.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Адмиралтейство
- Большая Морская улица
- Невский проспект
- Владимирский проспект
- Кузнечный рынок
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фонтан у Адмиралтейства
Завершение: Кузнечный рынок, станция метро Достоевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Поскольку экскурсия пешеходная
- А климат в Санкт-Петербурге изменчив и суров
- Просим позаботиться об одежде по погоде и удобной обуви
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
15 сен 2025
Невероятно интересная экскурстя! Узнали, что у каждого дома Невского проспекта есть большая история предпринимательства, которая идёт рука об руку с историей Перербурга! Ранее мы тысячи раз проходили мимо этих зданий и не видели в них тот дух предпринимательства, который увидели во время этой экскурсии. Много увлекательных деталей на красочно описанной картине бизнес-столицы. Спасибо!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Билеты
Эрмитаж: по следам династии Романовых
Увлекательная экскурсия по Эрмитажу, где откроются тайны династии Романовых и великолепие западно-европейского искусства. Билеты включены
Начало: На Дворцовой площади
22 ноя в 12:00
25 ноя в 12:00
3500 ₽ за билет
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборЭкскурсия по особняку Румянцева и прогулка по набережной
Побывать в княжеских комнатах и коммунальной квартире и насладиться петербургскими видами
Начало: На Английской набережной
Завтра в 11:00
21 ноя в 11:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Петербург торговый: по ту сторону витрин
Начало: Метро Гостиный двор
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.