Городские прогулки и тайны старого Петербурга

Санкт-Петербург был не только политическим и культурным центром Российской империи, но и городом, где формировалась особая купеческая и гастрономическая традиция. Во время экскурсии вы неспешно прогуляетесь по центру города, узнаете, какие блюда подавали в старинных трактирах и ресторанах, какие обычаи и традиции здесь царили, а также познакомитесь с историей известных магазинов. Городские дома откроют истории своих владельцев, среди которых есть и трогательные легенды о любви.

Купеческие хитрости и наследие империи

Вы вообразите, какими витринами украшался Невский проспект более века назад, и увидите, что многие современные отельеры и рестораторы продолжают традиции имперского Петербурга. Купцы раскроют секреты необычных маркетинговых приёмов, а также узнаете, какие бренды, родившиеся ещё до революции, существуют и сегодня, хотя и под другими названиями. Экскурсия расскажет, где в Петербурге впервые попробовали бифштекс, кто такие «гости», ради которых строили целые дворы, и познакомит с «дедушкой» современных креативных пространств. Важная информация: Поскольку экскурсия пешеходная, а климат в Санкт-Петербурге изменчив и суров, просим позаботиться об одежде по погоде и удобной обуви.