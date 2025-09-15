Мои заказы

Бизнес по-петербуржски: купцы и торговые династии начала ХХ века

Прогулка по центру Петербурга познакомит вас с купеческой жизнью и гастрономическими традициями начала XX века.

Вы узнаете о старинных трактирах, магазинах и витринах Невского проспекта, а также о хитростях петербургских купцов, которые актуальны до сих пор.
Описание экскурсии

Городские прогулки и тайны старого Петербурга

Санкт-Петербург был не только политическим и культурным центром Российской империи, но и городом, где формировалась особая купеческая и гастрономическая традиция. Во время экскурсии вы неспешно прогуляетесь по центру города, узнаете, какие блюда подавали в старинных трактирах и ресторанах, какие обычаи и традиции здесь царили, а также познакомитесь с историей известных магазинов. Городские дома откроют истории своих владельцев, среди которых есть и трогательные легенды о любви.

Купеческие хитрости и наследие империи

Вы вообразите, какими витринами украшался Невский проспект более века назад, и увидите, что многие современные отельеры и рестораторы продолжают традиции имперского Петербурга. Купцы раскроют секреты необычных маркетинговых приёмов, а также узнаете, какие бренды, родившиеся ещё до революции, существуют и сегодня, хотя и под другими названиями. Экскурсия расскажет, где в Петербурге впервые попробовали бифштекс, кто такие «гости», ради которых строили целые дворы, и познакомит с «дедушкой» современных креативных пространств. Важная информация: Поскольку экскурсия пешеходная, а климат в Санкт-Петербурге изменчив и суров, просим позаботиться об одежде по погоде и удобной обуви.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Адмиралтейство
  • Большая Морская улица
  • Невский проспект
  • Владимирский проспект
  • Кузнечный рынок
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фонтан у Адмиралтейства
Завершение: Кузнечный рынок, станция метро Достоевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Поскольку экскурсия пешеходная
  • А климат в Санкт-Петербурге изменчив и суров
  • Просим позаботиться об одежде по погоде и удобной обуви
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
15 сен 2025
Невероятно интересная экскурстя! Узнали, что у каждого дома Невского проспекта есть большая история предпринимательства, которая идёт рука об руку с историей Перербурга! Ранее мы тысячи раз проходили мимо этих зданий и не видели в них тот дух предпринимательства, который увидели во время этой экскурсии. Много увлекательных деталей на красочно описанной картине бизнес-столицы. Спасибо!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

