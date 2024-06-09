Особняк Румянцева — великолепный образец классицизма и хранитель дворцовых историй. Вы пройдёте по парадным залам и помещениям, куда не попасть без гида. Узнаете о династии Румянцевых и услышите трагическую историю Доры Лейхтенберг.
Мы расскажем о богатейших людях империи и раскроем, кто имел право именоваться великим князем, а кто — князем императорской крови.
Мы расскажем о богатейших людях империи и раскроем, кто имел право именоваться великим князем, а кто — князем императорской крови.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Особняк Румянцева, филиал музея истории Санкт-Петербурга. Вы рассмотрите парадные интерьеры дома, поражающие своей роскошью, и посетите личные комнаты князя.
Коммунальная квартира в особняке Румянцева. Она появилась после расселения там последней коммуналки в 1990-е. Вы увидите воссозданную аутентичную коммунальную обстановку.
Прогулка по Английской набережной. Вашему взгляду откроются прекрасные фасады дворцов, которые хранят непростые семейные истории.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: входные билеты — 350 руб. /взрослый, 150 руб. /учащиеся и пенсионеры
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Английской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 306 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ирина, я экскурсовод и гид-переводчик, родилась и выросла в Санкт-Петербурге. По образованию я искусствовед. Очень люблю показывать людям город, рассказывать об архитектуре, истории и, конечно, о людях, которые здесь жили. Рада предложить вам авторские экскурсии, которые могут порадовать даже местных жителей. Я работаю с небольшой командой гидов, поэтому даже в горячий сезон вы не останетесь без экскурсии.Задать вопрос
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