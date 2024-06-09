Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге

Провели экскурсии для 306 туристов

Здравствуйте! Меня зовут Ирина, я экскурсовод и гид-переводчик, родилась и выросла в Санкт-Петербурге. По образованию я искусствовед. Очень люблю показывать людям город, рассказывать об архитектуре, истории и, конечно, о людях, которые здесь жили. Рада предложить вам авторские экскурсии, которые могут порадовать даже местных жителей. Я работаю с небольшой командой гидов, поэтому даже в горячий сезон вы не останетесь без экскурсии.