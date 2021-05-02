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Александр Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 8600 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 19 отзывов 3 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Блокада Ленинграда считается самой тяжёлой и разрушительной осадой в истории человечества. Более 800 000 человек стали её жертвами за 872 дня. В ходе этой экскурсии вы пройдёте по центральным улицам и площадям города, и с помощью подборки фотографий увидите, как они выглядели в годы блокады. Вы услышите рассказ о повседневной жизни ленинградцев и о героизме его защитников. Экскурсия также включает знакомство с блокадной экспозицией в Особняке Румянцева, филиале Музея Истории Санкт-Петербурга.

Все дни, кроме среды, начиная с 11.00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Невский проспект

Малая Морская улица

Исаакиевская площадь

Блокадная экспозиция в особняке Румянцева Что включено Услуги гида Что не входит в цену Билеты на экспозицию в особняке Румянцева. Взрослый - 300 рублей, льготный - 150 рублей

Билеты на общественный транспорт или такси Где начинаем и завершаем? Начало: Английская набережная, 44 Завершение: Невский проспект, 14 Когда и сколько длится? Когда: Все дни, кроме среды, начиная с 11.00 Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.