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Блокадный Ленинград: прогулка сквозь время

Александр Ш.
Александр Ш. – Гид из Санкт-Петербурга
Блокадный Ленинград: прогулка сквозь время
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 👣Пешеходная
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Блокадный Ленинград: прогулка сквозь время
Блокадный Ленинград: прогулка сквозь время

Что вы увидите

  • Невский проспект
  • Малая Морская улица
  • Исаакиевская площадь
  • блокадная экспозиция в особняке Румянцева
Блокада Ленинграда считается самой тяжёлой и разрушительной осадой в истории 📖 человечества. Более 800 000 человек стали её жертвами за 872 дня.
В ходе этой экскурсии 🧭 вы пройдёте по центральным улицам и площадям города, и с помощью подборки фотографий увидите, как они выглядели в годы блокады.
Вы услышите рассказ о повседневной жизни ленинградцев и о героизме его защитников. Экскурсия ⛳ также включает знакомство с блокадной экспозицией в Особняке Румянцева, филиале Музея Истории Санкт-Петербурга.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • Билеты на экспозицию в особняке Румянцева. Взрослый - 300 рублей, льготный - 150 рублей
  • При необходимости - билеты на общественный транспорт или такси
Начало
🚩 Невский проспект, 76
Место завершения
🏁 Английская набережная, 44
Блокадный Ленинград: прогулка сквозь время
Блокадный Ленинград: прогулка сквозь время
Блокадный Ленинград: прогулка сквозь время
Блокадный Ленинград: прогулка сквозь время

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр Ш.
Александр Ш.
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