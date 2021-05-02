Описание экскурсииБлокада Ленинграда считается самой тяжёлой и разрушительной осадой в истории человечества. Более 800 000 человек стали её жертвами за 872 дня. В ходе этой экскурсии вы пройдёте по центральным улицам и площадям города, и с помощью подборки фотографий увидите, как они выглядели в годы блокады. Вы услышите рассказ о повседневной жизни ленинградцев и о героизме его защитников. Экскурсия также включает знакомство с блокадной экспозицией в Особняке Румянцева, филиале Музея Истории Санкт-Петербурга.
Все дни, кроме среды, начиная с 11.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Невский проспект
- Малая Морская улица
- Исаакиевская площадь
- Блокадная экспозиция в особняке Румянцева
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты на экспозицию в особняке Румянцева. Взрослый - 300 рублей, льготный - 150 рублей
- Билеты на общественный транспорт или такси
Где начинаем и завершаем?
Начало: Английская набережная, 44
Завершение: Невский проспект, 14
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни, кроме среды, начиная с 11.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
m
Большое спасибо Александру за содержательную и интересную экскурсию. Военные фотографии действительно позволяют ощутить себя в том времени и понять, через какие испытания пришлось пройти людям, чтобы выжить и победить. Нам
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М
Большое спасибо Александру за содержательную и интересную экскурсию. Военные фотографии действительно позволяют ощутить себя в том времени и понять, через какие испытания пришлось пройти людям, чтобы выжить и победить. Нам
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Ш
Подробный рассказ о военной стратегии наступления фашистских войск и все попытки снятия блокады советскими войсками. Трудные дни блокады для жителей. Сложные организационные моменты для правительства по организации эвакуации и снабжения. Гид погружен в тему,знает очень хорошо историю блокады,подкрепляет сказанное архивными фото. Любит город как и большинство гидов Питера. Рекомендую.
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Е
Спасибо Александру за замечательную экскурсию! Очень понравились обе части - и пешая, несмотря на дождь (!), и музейная. Рекомендуем отвести большую часть времени на музей. Александр обладает колоссальными знаниями, прекрасно владеет материалом, что на базе музейной экспозиции позволяет ему превосходно раскрыть тему.
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Е
Спасибо Александру за замечательную экскурсию! Очень понравились обе части - и пешая, несмотря на дождь (!), и музейная. Рекомендуем отвести большую часть времени на музей. Александр обладает колоссальными знаниями, прекрасно владеет материалом, что на базе музейной экспозиции позволяет ему превосходно раскрыть тему.
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К
Интересная экскурсия, Александр рассказывает эмоционально, увлекательно. Видно, что материалы для экскурсий подобраны тщательно и у Александра глубокие познания в военной тематике. Были на экскурсии с детьми 10 и 12 лет, это наша вторая экскурсия с Александром. Очень рекомендую.
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