Блокада Ленинграда считается самой тяжёлой и разрушительной осадой в истории 📖 человечества. Более 800 000 человек стали её жертвами за 872 дня.

В ходе этой экскурсии 🧭 вы пройдёте по центральным улицам и площадям города, и с помощью подборки фотографий увидите, как они выглядели в годы блокады.

Вы услышите рассказ о повседневной жизни ленинградцев и о героизме его защитников. Экскурсия ⛳ также включает знакомство с блокадной экспозицией в Особняке Румянцева, филиале Музея Истории Санкт-Петербурга.