Блокада Ленинграда считается самой тяжёлой и разрушительной осадой в истории 📖 человечества. Более 800 000 человек стали её жертвами за 872 дня.
В ходе этой экскурсии 🧭 вы пройдёте по центральным улицам и площадям города, и с помощью подборки фотографий увидите, как они выглядели в годы блокады.
Вы услышите рассказ о повседневной жизни ленинградцев и о героизме его защитников. Экскурсия ⛳ также включает знакомство с блокадной экспозицией в Особняке Румянцева, филиале Музея Истории Санкт-Петербурга.
Что входит
услуги гида
Что не входит
Билеты на экспозицию в особняке Румянцева. Взрослый - 300 рублей, льготный - 150 рублей
При необходимости - билеты на общественный транспорт или такси
Начало
🚩 Невский проспект, 76
Место завершения
🏁 Английская набережная, 44
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.