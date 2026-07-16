78 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В центре Петербурга до сих пор можно увидеть следы трагического прошлого города.Я помогу вам заметить их и погрузиться в историю города времен блокады, а еще расскажу о том, как в

осажденном городе жили дети, как он защищали Родину и как спасались от голода. Мы перенесемся на полвека назад и поговорим как о горечи детских судеб, так и о человеческом сострадании и неравнодушии.

Описание экскурсии

Ленинград во время блокады

Гуляя по центральным улицам Петербурга, вы узнаете, как они выглядели во время почти трехгодичной осады. Я расскажу, как люди справлялись с голодом, как жил истощенный город и как его население выдержало самый ужасный период в истории Северной столицы. Около Благовещенского моста поговорим о длительных обстрелах, которые так и не смогли разрушить его. Вы поймете, как справлялись жители города и что давало им надежду.

Дети в блокадном Ленинграде

Важной темой моего рассказа станет детство. Вы побываете около школы № 210, знакового места в истории осады, и я расскажу о детях, учившихся в ней и помогавших защищать город. Увидите и дом, в котором жила Таня Савичева, автор известного детского дневника блокадного времени. Глядя в ее окна, поговорим о трагической и пронзительной истории девочки Тани и о судьбе всех детей, ставших невольными участниками войны и помогавших взрослым защищаться. Вы узнаете, в каких условиях они жили и как им удалось выжить. Я расскажу о детских книгах, посвященных блокаде, и покажу места, в которых происходит действие.