78 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Дети и детство в блокадном Ленинграде

Посмотреть на печальную историю города через судьбы детей
В центре Петербурга до сих пор можно увидеть следы трагического прошлого города.

Я помогу вам заметить их и погрузиться в историю города времен блокады, а еще расскажу о том, как в
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осажденном городе жили дети, как он защищали Родину и как спасались от голода.

Мы перенесемся на полвека назад и поговорим как о горечи детских судеб, так и о человеческом сострадании и неравнодушии.

4.9
316 отзывов
Дети и детство в блокадном Ленинграде
Дети и детство в блокадном Ленинграде
Дети и детство в блокадном Ленинграде

Описание экскурсии

Ленинград во время блокады

Гуляя по центральным улицам Петербурга, вы узнаете, как они выглядели во время почти трехгодичной осады. Я расскажу, как люди справлялись с голодом, как жил истощенный город и как его население выдержало самый ужасный период в истории Северной столицы. Около Благовещенского моста поговорим о длительных обстрелах, которые так и не смогли разрушить его. Вы поймете, как справлялись жители города и что давало им надежду.

Дети в блокадном Ленинграде

Важной темой моего рассказа станет детство. Вы побываете около школы № 210, знакового места в истории осады, и я расскажу о детях, учившихся в ней и помогавших защищать город. Увидите и дом, в котором жила Таня Савичева, автор известного детского дневника блокадного времени. Глядя в ее окна, поговорим о трагической и пронзительной истории девочки Тани и о судьбе всех детей, ставших невольными участниками войны и помогавших взрослым защищаться. Вы узнаете, в каких условиях они жили и как им удалось выжить. Я расскажу о детских книгах, посвященных блокаде, и покажу места, в которых происходит действие.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 4297 туристов
Привет! Меня зовут Даша, я всю жизнь живу в Петербурге и очень люблю наш город. Работаю в сфере туризма. Люблю камерный (на небольшое количество человек), пеший формат экскурсий. Буду рада познакомить гостей Петербурга с таким трудным периодом жизни города, как блокада.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 316 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Это самая комфортная и интересная экскурсия! У нас большой опыт подобных мероприятий и есть с чем сравнить. Так долго я хотела попасть на нее и не зря.
Были с детьми (8,
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11, 13 лет), никто не устал, хотя прошли немало. Сама экскурсия о сложной, но очень важной теме. Даша смогла рассказать все очень доступно и интересно для детей и взрослых. Детей рассказ заинтересовал и стиль повествования держал все время их и наше внимание. Старшая дочка читала несколько книг о блокаде Ленинграда, а после возвращения домой, прочитала ещё пару книг по совету Даши. Большое спасибо за прогулку!

Это самая комфортная и интересная экскурсия! У нас большой опыт подобных мероприятий и есть с чем
Это самая комфортная и интересная экскурсия! У нас большой опыт подобных мероприятий и есть с чем
Это самая комфортная и интересная экскурсия! У нас большой опыт подобных мероприятий и есть с чем
Это самая комфортная и интересная экскурсия! У нас большой опыт подобных мероприятий и есть с чем
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А
Были с ребенком 9 лет. Экскурсия очень понравилась! Длилась 2,5 часа, прошла на одном дыхании. Спасибо Дарье за то, как тонко и правильно рассказала о блокаде и детях войны. Очень
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зацепили места, связанные с Таней Савичевой и школой №210, узнали очень много новой информации. Увидели, как выглядел город в те страшные годы, но гид сделал акцент на несломленном духе и надежде ленинградцев. Рекомендую семьям с детьми, материал подан адаптированно, Дарья задавала вопросы для размышления, взяли на заметку названия несколько детских книг о блокаде, было очень приятно познакомится, обязательно вернемся еще!

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О
замечательная экскурсия, подходит для детей и взрослых
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О
Уважаемая Даша! Большое спасибо Вам за ваш труд, за ваши старания и желание поделиться знаниями. Мы в восторге! Экскурсия прошла на одном дыхании, в комфортном темпе. Наша группа состояла из
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трех поколений, интересно и понятно было всем. Не смотря на тяжелую тему, материал подается в доступном и интересном формате для любого слушателя - подростки (не очень-то интересующиеся экскурсиями такого формата, слушали внимательно, Даше удалось заинтересовать и удержать внимание), бабушки (не устали, хотя маршрут протяженный).
Это не первая наша экскурсия посвященная Блокаде Ленинграда, но очень много нового мы услышали от Даши.
Еще раз большое спасибо!
Экскурсия к посещению обязательна! ❤️

Уважаемая Даша! Большое спасибо Вам за ваш труд, за ваши старания и желание поделиться знаниями. Мы
Уважаемая Даша! Большое спасибо Вам за ваш труд, за ваши старания и желание поделиться знаниями. Мы
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Р
Мы в полном восторге от экскурсии! Сегодня 27.01. И в день 80т летия блокады города героя, было решено рассказать детям о детях блокадного Ленинграда Спасибо огромное Вам, Дарья, за такую
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нужную экскурсию! Группа с детьми 9 и 12 дет - интересно было всем! Я всю экскурсию вытирала слезы! Мы прошли приличное расстояние пешком- дети внимательно слушали! Отличная подача экскурсии, много материала и в то же время очень доступно! Ооочень рекомендую!

Мы в полном восторге от экскурсии! Сегодня 27.01. И в день 80т летия блокады города героя,
Мы в полном восторге от экскурсии! Сегодня 27.01. И в день 80т летия блокады города героя,
Мы в полном восторге от экскурсии! Сегодня 27.01. И в день 80т летия блокады города героя,
Мы в полном восторге от экскурсии! Сегодня 27.01. И в день 80т летия блокады города героя,
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Наталья
Однозначно экскурсия имеет право быть. Тема сложная и Дарья делает важное дело рассказывая о блокаде. Это не просто. Мы были с подростками 15 лет, которые вот вообще ничего об этом
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не знают, и не понимают как это вообще могло быть в большом городе. Даже для меня были некоторые новые данные. Дети потом в поезде читали дневник Юры Рябинкина.
Из организационных моментов - будьте готовы пройти около 2,5 км по продуваемый набережной, по мосту на Васильевский остров. Возможно Дарье нужны какие то усилителе голоса, так как ветер и шум транспорта мешают. А если сделать экскурсию ещё более впечатляющей я бы добавила каких нибудь сравнительных данных и ярких именно для подростков фактов- вот зима 41/42 года была очень холодной, а какие были зимы до этого? Как работал телефон во время блокады? Но это придирки))) Дарье огромное спасибо, рассказывать об этих ужасах не просто, но обязательно нужно и особенно подросткам безо всякой деликатности, война это действительно страшно.

Однозначно экскурсия имеет право быть. Тема сложная и Дарья делает важное дело рассказывая о блокаде. Это
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