78 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Посмотреть на печальную историю города через судьбы детей

Дарья
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Дарья – ваш гид
В центре Петербурга до сих пор можно увидеть следы трагического прошлого города.

Я помогу вам заметить их и погрузиться в историю города времен блокады, а еще расскажу о том, как в осажденном городе жили дети, как он защищали Родину и как спасались от голода.

Мы перенесемся на полвека назад и поговорим как о горечи детских судеб, так и о человеческом сострадании и неравнодушии.
1500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Невский проспект, 14
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У этой экскурсии78 отзывов
4.95
Дети и детство в блокадном Ленинграде
Дети и детство в блокадном Ленинграде

Что вас ожидает

Ленинград во время блокады
Гуляя по центральным улицам Петербурга, вы узнаете, как они выглядели во время почти трехгодичной осады. Я расскажу, как люди справлялись с голодом, как жил истощенный город и как его население выдержало самый ужасный период в истории Северной столицы. Около Благовещенского моста поговорим о длительных обстрелах, которые так и не смогли разрушить его. Вы поймете, как справлялись жители города и что давало им надежду.

Дети в блокадном Ленинграде
Важной темой моего рассказа станет детство. Вы побываете около школы № 210, знакового места в истории осады, и я расскажу о детях, учившихся в ней и помогавших защищать город. Увидите и дом, в котором жила Таня Савичева, автор известного детского дневника блокадного времени. Глядя в ее окна, поговорим о трагической и пронзительной истории девочки Тани и о судьбе всех детей, ставших невольными участниками войны и помогавших взрослым защищаться. Вы узнаете, в каких условиях они жили и как им удалось выжить. Я расскажу о детских книгах, посвященных блокаде, и покажу места, в которых происходит действие.

Дети и детство в блокадном Ленинграде
Дети и детство в блокадном Ленинграде
Дети и детство в блокадном Ленинграде
Дети и детство в блокадном Ленинграде
Дети и детство в блокадном Ленинграде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Невский проспект, 14.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарья
Дарья
Привет! Меня зовут Даша, мне 32 года. Я всю жизнь живу в Петербурге и очень люблю наш город. Работаю в сфере туризма. Идея проводить экскурсии пришла мне в голову после знакомства с замечательным сервисом Couchsurfing. Люблю камерный (на небольшое количество человек), пеший формат экскурсий. Буду рада познакомить гостей Петербурга с таким трудным периодом жизни города, как блокада.
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78 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Несмотря на ледяной и пронизывающий холод, экскурсия очень затронула. Настолько увлекает Дарья повествованием, что погодные аномалии были незаметны. Спасибо за всеобъемную информацию. Гид истинная Питербурженка. Уровновешенная, интелегентная, приветливая, доброжелательная. А самое главное проффесиональная. Спасибо и удачи.
13 марта 2020
Прекрасная экскурсия, Даша великолепный рассказчик, детям очень понравилось.
10 марта 2020
Чудный гид и интересная экскурсия.
9 марта 2020
Отличная экскурсия, подходит для детей! Даша очень все интересно и доступно рассказала, ответила на все вопросы. Очень удобный маршрут . Всем рекомендую!
9 марта 2020
👍
8 марта 2020
Экскурсия очень интересная и атмосферная, при этом не сильно мрачная. В нашем случая экскурсия заняла больше полутора часов - мы в итоге гуляли часа три.
Гид очень внимательная, отвечает на вопросы, идет навстречу пожеланиям (мы замерзли и захотели зайти в кафе погреться).
Всем рекомендую :-)
2 марта 2020
Нам очень понравилось! Спасибо! Удачи!
25 февраля 2020
Познавательная историческая экскурсия о трагическом периоде Ленинграда. На фоне всех увеселительных экскурсий о дворцах и парках очень отличается. Интересно увидеть своими глаза места событий и быт людей во время войны, а на значимые объекты с другой стороны.
24 февраля 2020
Очень интересно, познавательно и трогательно. Спасибо Дарье! 2 часа на ветру и холоде пролетели практически незаметно. Мы с детьми только глубже прочувствовали боль и подвиг ленинградцев! Рекомендуем
23 февраля 2020
Дарья чудесный разказчик). Нам очень понравилось! Спасибо!
Ещё 68 отзывов

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