Богемный и бандитский Петербург - в мини-группе

Поэты и бандиты, тьма и декаданс - сравнить две стороны одного города
У вас есть редкий шанс: увидеть под изысканной обёрткой Петербурга 19-20 веков грязный бандитский мир. И сопоставить: последнюю дуэль в русской литературе — и загадочное убийство. Братство «Могучей кучки» — и покинутость утопленников Мойки. Роскошные чтения поэтов Серебряного века — их пагубные пристрастия и декаданс. Два Петербурга за 1 день? Нет, это не слишком.
4.83
30 отзывов
Богемный и бандитский Петербург - в мини-группе
Богемный и бандитский Петербург - в мини-группе
Богемный и бандитский Петербург - в мини-группе

Описание экскурсии

Мы прогуляемся от Театральной площади по проходным дворам и знаменитым улицам, мимо роскошного здания Итальянского консульства и Никольского собора — к Семимостью Грибоедовского канала и набережной Мойки.

Будем рассматривать не только здания Санкт-Петербурга, но и его историю 19-20 века с диаметральных сторон: убийство Распутина и фон Зона, упадничество поэтов и расцвет Серебряного века, богемный взлёт и бандитский разгул.

Вы увидите:

  • закоулки, где торговали людьми
  • места силы русских поэтов
  • мост, где поклонницы вздыхали, думая о Блоке
  • и мост, где было совершено самое грязное преступление 19 века
  • действующую психбольницу, где в своё время лежали Хармс и Бродский

Узнаете:

  • сплетни и интриги богемного петербургского мира
  • пароли и явки самых злачных кабаков города на Неве

Сравните:

  • монументальность Мариинского театра и доходные дома, где выживали самые бедные слои населения
  • роскошь барочного Никольского морского собора и неухоженные подворотни, где скрывались «громилы»

Чтобы сполна насладиться красотой зимнего Санкт-Петербурга и не замёрзнуть, у нас будет недолгий перерыв на горячий кофе в середине экскурсии в уютном кафе.

Организационные детали

  • Экскурсия строго 18+, дети не допускаются даже в сопровождении взрослых
  • Возможно индивидуальное бронирование экскурсии с посещением кабаков, что особенно актуально в зимнее время
  • Чай/кофе не входят в стоимость экскурсии

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
1
3
2
2
1

Фотографии от путешественников

Богемный и бандитский Петербург - в мини-группе (Анастасия)Богемный и бандитский Петербург - в мини-группе (Светлана)Богемный и бандитский Петербург - в мини-группе (Александра)Богемный и бандитский Петербург - в мини-группе (Александра)Богемный и бандитский Петербург - в мини-группе (Александра)Богемный и бандитский Петербург - в мини-группе (Александра)Богемный и бандитский Петербург - в мини-группе (Александра)Богемный и бандитский Петербург - в мини-группе (Лена)Богемный и бандитский Петербург - в мини-группе (Лена)Богемный и бандитский Петербург - в мини-группе (Лена)Богемный и бандитский Петербург - в мини-группе (Лена)Богемный и бандитский Петербург - в мини-группе (Лена)Богемный и бандитский Петербург - в мини-группе (Лена)Богемный и бандитский Петербург - в мини-группе (Анна)Богемный и бандитский Петербург - в мини-группе (Анна)
И
30 авг 2024
Необычная экскурсия. Алексей в своем рассказе превзошел наши ожидания!
о
26 авг 2024
Название экскурсии притянуто за уши к прогулке по городу. Алексей часто повторяется,тема бандитского Петербурга не раскрыта практически,одна вода. Мне кажется, необходимо просто переименовать экскурсию,и доработать время декаденса.
Е
24 авг 2024
Замечательная экскурсия с интересным маршрутом, а главное с отличным заинтересованным рассказчиком в лице Алексея! Посмотрели на контрасты Петербурга с удовольствием, несмотря на дождливую погоду. Алексей всегда следит, чтобы всем было слышно, отвечает на вопросы развернуто. Однозначно порекомендую друзьям, уставшим от банальных маршрутов.
Надеюсь, в будущем появятся еще экскурсии!
Успехов Алексею!
С
24 авг 2024
Очень непростые ощущения от экскурсии. Экскурсия интересная, но на другую тему. Интересен был преступный мир Питера: имена, истории, банды. Подкупило строгое 18+ в описании, но на деле ничего такого. Экскурсия интересная, но не про бандитский Питер
Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Здравствуйте, мне очень жаль, что экскурсия не оправдала ваши ожидания(
В свою очередь, хочу отметить, экскурсия полностью соответствует описанию!
Возможно словосочетание «Бандитский
читать дальше

Петербург» очень плотно ассоциируются с лихими девяностыми и культовым сериалом(
Как в описание экскурсии, так и в самом начале, я предупреждаю, что говорить мы будем именно про 19 век.

В рамках экскурсии «Богемный и бандитский Петербург» за 2 часа, мы раскрываем историю города с двух диаметрально разных сторон, уделяя внимание не только преступному миру, но и жизни культурной интеллигенции)
Но и в рамках раскрытия бандитского мира, я говорю о бандах, рассказываю о знаковых преступлениях и называю имена.

Обозначение 18+ стоит не спроста, мы поднимаем темы - греха, продажной любви, я рассказываю об одном из самых жестоких преступлений ушедшей эпохи.

Анастасия
18 авг 2024
Отличная экскурсия как для начинающих, так и для «про» по Питеру🥰спасибо Алексею большое!
Отличная экскурсия как для начинающих, так и для «про» по Питеру🥰спасибо Алексею большое!
Татьяна
16 авг 2024
С удовольствием прогулялась с Алексеем - очень увлечённый и неравнодушный человек, спасибо ему огромное за увлекательный рассказ)
Мне повезло, наша мини-группа состояла всего из двух человек, поэтому было комфортно, не спеша, насыщенно.
Е
16 авг 2024
Очень интересная экскурсия! 👌
М
4 авг 2024
Очень понравилось! Спасибо Алексею!
Динамично, с юмором и очень интересно!
М
30 июл 2024
Очень интересная экскурсия. Экскурсовод увлекательно и много рассказывает, отвечает на все вопросы очень развёрнуто.
Алексей
30 июл 2024
Алексей хороший гид, рассказывает очень интересно. Но есть большая проблема - если группа более 4 человек, то Алексея просто не слышно некоторым участникам. Манера речи действительно как у хорошего рассказчика и видно что человек заинтересован, но к этому всему нужен громкоговоритель чтобы всем участникам было удобно и комфортно. К самой же экскурсии претензий нет.
К
20 июл 2024
Первое. Группа действительно мини. Это проще гиду и приятнее экскурсантам.
Второе. Локация. Прошлись перед экскурсией по Невскому и получили инъекцию от «парадного» Петербурга еще года на три. А вот экскурсия порадовала
читать дальше

прогулкой по не самым туристическим и людным местам.
Третье. Гид. Алексей несомненно профессионал высокого класса. Кроме познавательности и интересной тематики экскурсии хочется отметить его приятную и мягкую речь, общительность, хороший контакт с экскурсантами, позитивность.
Вывод. Рекомендуем!

О
19 июл 2024
Отличная прогулка, с интересными историческими фактами, подкрепленными цифрами и литературой.
Л
16 июл 2024
Классный харизматичный гид, с хорошими и глубокими знаниями. А также с хорошими навыками ораторского мастерства. Интересно и приятно слушать. Можно задать любой вопрос и он интересно расскажет. Круто.
Арина
29 июн 2024
Был очень качественно и интересно подан материал. Оказалось, что я совершенно ничего не знала о богеме 19-ого века. Даже про то, для чего и по примеру какой страны (Америка, Чикаго!)
читать дальше

создавались бульвары! Для меня это было очень познавательно. Увидели храм, который не переставал работать даже при советской власти, но закрывался во время карантина… Было очень приятно, спасибо большое! Был выбор между этой экскурсией и походом в театр, выбрала экскурсию и не пожалела. Советую тем, кому интересны темные стороны Петербурга.

С
13 июн 2024
Были с подругами 5 человек. Очень понравилась экскурсия - легко, с юмором, узнали новое, увидели красивое.
Понравилось, что экскурсовод читает стихи. Это необычно. Побольше бы таких литературных вставок.
Рекомендую к посещению!
Были с подругами 5 человек. Очень понравилась экскурсия - легко, с юмором, узнали новое, увидели красивое.

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Бандитский Петербург: по следам преступлений
На машине
249 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Бандитский Петербург: экскурсия по следам преступлений
Погрузитесь в тайны криминального Петербурга: следы преступлений и судьбы их героев ждут вас
Завтра в 22:00
17 фев в 10:00
4800 за всё до 4 чел.
Обратная сторона Петербурга
На машине
369 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обратная сторона Петербурга
Откройте для себя уникальный мир дворов-колодцев и архитектурных особенностей Петербурга. Погрузитесь в историю города и узнайте о жизни его жителей
Начало: В центре города по согласованию
18 фев в 15:00
19 фев в 14:00
5800 за всё до 4 чел.
Квест «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
Пешая
1151 отзыв
4 часа
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3500 за всё до 5 чел.