У вас есть редкий шанс: увидеть под изысканной обёрткой Петербурга 19-20 веков грязный бандитский мир. И сопоставить: последнюю дуэль в русской литературе — и загадочное убийство. Братство «Могучей кучки» — и покинутость утопленников Мойки. Роскошные чтения поэтов Серебряного века — их пагубные пристрастия и декаданс. Два Петербурга за 1 день? Нет, это не слишком.
Описание экскурсии
Мы прогуляемся от Театральной площади по проходным дворам и знаменитым улицам, мимо роскошного здания Итальянского консульства и Никольского собора — к Семимостью Грибоедовского канала и набережной Мойки.
Будем рассматривать не только здания Санкт-Петербурга, но и его историю 19-20 века с диаметральных сторон: убийство Распутина и фон Зона, упадничество поэтов и расцвет Серебряного века, богемный взлёт и бандитский разгул.
Вы увидите:
- закоулки, где торговали людьми
- места силы русских поэтов
- мост, где поклонницы вздыхали, думая о Блоке
- и мост, где было совершено самое грязное преступление 19 века
- действующую психбольницу, где в своё время лежали Хармс и Бродский
Узнаете:
- сплетни и интриги богемного петербургского мира
- пароли и явки самых злачных кабаков города на Неве
Сравните:
- монументальность Мариинского театра и доходные дома, где выживали самые бедные слои населения
- роскошь барочного Никольского морского собора и неухоженные подворотни, где скрывались «громилы»
Чтобы сполна насладиться красотой зимнего Санкт-Петербурга и не замёрзнуть, у нас будет недолгий перерыв на горячий кофе в середине экскурсии в уютном кафе.
Организационные детали
- Экскурсия строго 18+, дети не допускаются даже в сопровождении взрослых
- Возможно индивидуальное бронирование экскурсии с посещением кабаков, что особенно актуально в зимнее время
- Чай/кофе не входят в стоимость экскурсии
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 210 туристов
Салют! Я Лëша, петербургский поэт, организатор масштабных поэтических мероприятий, фронтмен музыкальной группы «Прочь», профессиональный гид уже 5 лет и магистр антропологии. Я обожаю исследовать самые тёмные и порочные уголки лучшего города на планете. И хочу делиться этим с вами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
И
Ирина
30 авг 2024
Необычная экскурсия. Алексей в своем рассказе превзошел наши ожидания!
о
ольга
26 авг 2024
Название экскурсии притянуто за уши к прогулке по городу. Алексей часто повторяется,тема бандитского Петербурга не раскрыта практически,одна вода. Мне кажется, необходимо просто переименовать экскурсию,и доработать время декаденса.
Е
Елена
24 авг 2024
Замечательная экскурсия с интересным маршрутом, а главное с отличным заинтересованным рассказчиком в лице Алексея! Посмотрели на контрасты Петербурга с удовольствием, несмотря на дождливую погоду. Алексей всегда следит, чтобы всем было слышно, отвечает на вопросы развернуто. Однозначно порекомендую друзьям, уставшим от банальных маршрутов.
Надеюсь, в будущем появятся еще экскурсии!
Успехов Алексею!
Надеюсь, в будущем появятся еще экскурсии!
Успехов Алексею!
С
Стас
24 авг 2024
Очень непростые ощущения от экскурсии. Экскурсия интересная, но на другую тему. Интересен был преступный мир Питера: имена, истории, банды. Подкупило строгое 18+ в описании, но на деле ничего такого. Экскурсия интересная, но не про бандитский Питер
Алексей
Ответ организатора:
Здравствуйте, мне очень жаль, что экскурсия не оправдала ваши ожидания(
В свою очередь, хочу отметить, экскурсия полностью соответствует описанию!
Возможно словосочетание «Бандитский
В свою очередь, хочу отметить, экскурсия полностью соответствует описанию!
Возможно словосочетание «Бандитский
Анастасия
18 авг 2024
Отличная экскурсия как для начинающих, так и для «про» по Питеру🥰спасибо Алексею большое!
Татьяна
16 авг 2024
С удовольствием прогулялась с Алексеем - очень увлечённый и неравнодушный человек, спасибо ему огромное за увлекательный рассказ)
Мне повезло, наша мини-группа состояла всего из двух человек, поэтому было комфортно, не спеша, насыщенно.
Мне повезло, наша мини-группа состояла всего из двух человек, поэтому было комфортно, не спеша, насыщенно.
Е
Елена
16 авг 2024
Очень интересная экскурсия! 👌
М
Максим
4 авг 2024
Очень понравилось! Спасибо Алексею!
Динамично, с юмором и очень интересно!
Динамично, с юмором и очень интересно!
М
Милина
30 июл 2024
Очень интересная экскурсия. Экскурсовод увлекательно и много рассказывает, отвечает на все вопросы очень развёрнуто.
Алексей
30 июл 2024
Алексей хороший гид, рассказывает очень интересно. Но есть большая проблема - если группа более 4 человек, то Алексея просто не слышно некоторым участникам. Манера речи действительно как у хорошего рассказчика и видно что человек заинтересован, но к этому всему нужен громкоговоритель чтобы всем участникам было удобно и комфортно. К самой же экскурсии претензий нет.
К
Ксения
20 июл 2024
Первое. Группа действительно мини. Это проще гиду и приятнее экскурсантам.
Второе. Локация. Прошлись перед экскурсией по Невскому и получили инъекцию от «парадного» Петербурга еще года на три. А вот экскурсия порадовала
Второе. Локация. Прошлись перед экскурсией по Невскому и получили инъекцию от «парадного» Петербурга еще года на три. А вот экскурсия порадовала
О
Ольга
19 июл 2024
Отличная прогулка, с интересными историческими фактами, подкрепленными цифрами и литературой.
Л
Лев
16 июл 2024
Классный харизматичный гид, с хорошими и глубокими знаниями. А также с хорошими навыками ораторского мастерства. Интересно и приятно слушать. Можно задать любой вопрос и он интересно расскажет. Круто.
Арина
29 июн 2024
Был очень качественно и интересно подан материал. Оказалось, что я совершенно ничего не знала о богеме 19-ого века. Даже про то, для чего и по примеру какой страны (Америка, Чикаго!)
С
Светлана
13 июн 2024
Были с подругами 5 человек. Очень понравилась экскурсия - легко, с юмором, узнали новое, увидели красивое.
Понравилось, что экскурсовод читает стихи. Это необычно. Побольше бы таких литературных вставок.
Рекомендую к посещению!
Понравилось, что экскурсовод читает стихи. Это необычно. Побольше бы таких литературных вставок.
Рекомендую к посещению!
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