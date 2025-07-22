Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Празднично украшенный Петербург восхищает не только туристов, но и местных жителей.



Мы откроем вам секрет, как загадывать желания, чтобы они сбывались, объездим все главные елки города и поделимся с вами необычными новогодними традициями. 4.5 37 отзывов

Описание экскурсии Новогодний Петербург ждет гостей города и его жителей! Вы знаете, как правильно загадывать новогодние желания? Мы вам расскажем и даже привезем вас к месту, где загаданные желания точно исполнятся. А еще вы узнаете тайные новогодние приметы, например, что будет, если найти пробку от шампанского 1 января под столом! С нами вас ждет экскурсия по самым красивым новогодним местам северной столицы. Мы стартуем из центра города с Площади искууств, дальше нас ждут главные елки города, его площади, соборы и, конечно, Невский проспект. А во время путешествия наш гид расскажет сколько лампочек в гирлянде главной новогодней ели, научит готовить оригинальный салат Оливье и познакомит с исконно петербуржскими новогодними традициями. Вместе с нами вы окунетесь в историю этого праздника и узнаете кто придумал праздновать новый год именно 31 декабря. Ну и куда же без подарков: в завершении всех будет ждать настоящий новогодний сюрприз - розыгрыш призов!

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Стрелка Васильевского острова

Троицкая площадь

Дворцовая площадь

Исаакиевская площадь

Казанская площадь Что включено Трансфер на комфортабельном автобусе

Участие в розыгрыше подарков

3-4 фото-выхода у главных новогодних мест Санкт-Петербурга

Авторская пешеходно-автобусная экскурсия Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Площадь Островского 6 Когда и сколько длится? Когда: Согласно расписанию в календаре Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.