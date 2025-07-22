Празднично украшенный Петербург восхищает не только туристов, но и местных жителей.
Мы откроем вам секрет, как загадывать желания, чтобы они сбывались, объездим все главные елки города и поделимся с вами необычными новогодними традициями.
Описание экскурсииНовогодний Петербург ждет гостей города и его жителей! Вы знаете, как правильно загадывать новогодние желания? Мы вам расскажем и даже привезем вас к месту, где загаданные желания точно исполнятся. А еще вы узнаете тайные новогодние приметы, например, что будет, если найти пробку от шампанского 1 января под столом! С нами вас ждет экскурсия по самым красивым новогодним местам северной столицы. Мы стартуем из центра города с Площади искууств, дальше нас ждут главные елки города, его площади, соборы и, конечно, Невский проспект. А во время путешествия наш гид расскажет сколько лампочек в гирлянде главной новогодней ели, научит готовить оригинальный салат Оливье и познакомит с исконно петербуржскими новогодними традициями. Вместе с нами вы окунетесь в историю этого праздника и узнаете кто придумал праздновать новый год именно 31 декабря. Ну и куда же без подарков: в завершении всех будет ждать настоящий новогодний сюрприз - розыгрыш призов!
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Стрелка Васильевского острова
- Троицкая площадь
- Дворцовая площадь
- Исаакиевская площадь
- Казанская площадь
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- Участие в розыгрыше подарков
- 3-4 фото-выхода у главных новогодних мест Санкт-Петербурга
- Авторская пешеходно-автобусная экскурсия
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Островского 6
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
22 июл 2025
М
Маргарита
5 янв 2025
Л
Людмила
5 янв 2025
С
Сидякина
5 янв 2025
М
Маргарита
4 янв 2025
Сама экскурсия - всё отлично. Но неприятно одно: покупала заранее, недели за 2. Цена была 1450р за 1 чел. Брала на 2-х. Ближе к дате экскурсии цена на сайте снизилась
А
Анна
2 янв 2025
Экскурсия интересная, гид знающий и увлеченный. Но наличие в салоне двух маленьких детей чуть старше года, которые все время капризничали, кричали и плакали, не давало услышать информацию и получить удовольствие от экскурсии.
Н
Надежда
31 дек 2024
Е
Елена
31 дек 2024
Нормальная экскурсия, не могу сказать, что потрясающая,. Но Все хорошо
С
Светлана
28 дек 2024
Понравилось все, новогодние 🎄, украшения по городу, набережные. 👏👍
Т
Татьяна
9 янв 2024
Ю
Юлия
8 янв 2024
Экскурсовод все время рассказывала интересные факты из истории нового года и Рождества в России, нигде не было "провисаний" или незаполненных пауз. Мы поездили по центру и увидели несколько красиво украшенных новогодних локаций.
Единственное, что на мой взгляд могло быть лучше - можно было бы выехать за пределы центра и поездить по новогодним местам в других районах тоже)
С
Сергей
7 янв 2024
Все было отлично.
Е
Елена
6 янв 2024
Удачный маршрут. Удобный автобус. Профессиональный гид. Экскурсия очень, очень понравилась!
И
Ирина
9 янв 2023
Ю
Юлия
31 дек 2022
