Экскурсия подробно знакомит с историей Северной столицы с момента его основания до наших дней.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги экскурсовода
Транспортное обслуживание
Теплоходная прогулка по рекам и каналам
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский проспект, д. 10
Завершение: в центре города
Когда и сколько длится
Когда: по понедельникам, вторникам, средам, пятницам в 16:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
по понедельникам, вторникам, средам, пятницам в 16:30
ГК — ваш гид в Санкт-Петербурге
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