Мини-группа
до 10 чел.
Ленинградский конструктивизм
Увидеть, как строился идеальный рабочий район за Нарвской заставой, и узнать, что из этого вышло
Начало: У метро «Кировский завод»
15 дек в 17:00
16 дек в 15:00
1500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Промышленный Петербург
Исследовать район Чекуши, его противоречивое прошлое и фактурное настоящее
Начало: У метро «Горный институт»
13 дек в 15:00
14 дек в 10:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Креативные пространства Петербурга
"Новая Голландия" и "Севкабель-порт" - история, секреты и современность
Начало: На острове «Новая Голландия»
Сегодня в 11:30
11 дек в 11:00
5334 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Обводный канал - стимпанк, который мы заслужили
Путешествие по Обводному каналу откроет вам мир стимпанка и дореволюционной архитектуры. Исследуйте заводы, храмы и уникальные дома Санкт-Петербурга
Начало: У метро «Балтийская»
13 дек в 15:30
14 дек в 10:00
1500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Завод "Coca Cola"»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в декабре 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Завод "Coca Cola"" можно забронировать 4 экскурсии от 1500 до 5334. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Завод "Coca Cola"», 78 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль