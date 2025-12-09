Мои заказы

Завод "Coca Cola" – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Завод "Coca Cola"» в Санкт-Петербурге, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ленинградский конструктивизм
Пешая
2 часа
22 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Ленинградский конструктивизм
Увидеть, как строился идеальный рабочий район за Нарвской заставой, и узнать, что из этого вышло
Начало: У метро «Кировский завод»
15 дек в 17:00
16 дек в 15:00
1500 ₽ за человека
Промышленный Петербург
Пешая
2 часа
12 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Промышленный Петербург
Исследовать район Чекуши, его противоречивое прошлое и фактурное настоящее
Начало: У метро «Горный институт»
13 дек в 15:00
14 дек в 10:00
1500 ₽ за человека
Креативные пространства Петербурга
На машине
2 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Креативные пространства Петербурга
"Новая Голландия" и "Севкабель-порт" - история, секреты и современность
Начало: На острове «Новая Голландия»
Сегодня в 11:30
11 дек в 11:00
5334 ₽ за всё до 4 чел.
Обводный канал - стимпанк, который мы заслужили
Пешая
2.5 часа
24 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Обводный канал - стимпанк, который мы заслужили
Путешествие по Обводному каналу откроет вам мир стимпанка и дореволюционной архитектуры. Исследуйте заводы, храмы и уникальные дома Санкт-Петербурга
Начало: У метро «Балтийская»
13 дек в 15:30
14 дек в 10:00
1500 ₽ за человека

