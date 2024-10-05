Тот самый дом Бака, к которому устремляются ценители архитектуры, интересен не только снаружи.
Как насчёт заглянуть в одну аутентичную квартиру, услышать историю дома от местного жителя, выпить чай под уютное потрескивание поленьев в камине? Вы приятно проведёте время и почувствуете себя в гостях, а не на экскурсии!
Как насчёт заглянуть в одну аутентичную квартиру, услышать историю дома от местного жителя, выпить чай под уютное потрескивание поленьев в камине? Вы приятно проведёте время и почувствуете себя в гостях, а не на экскурсии!
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00
Описание экскурсииДрузья, мы отправимся с вами в незабываемое приключение, а именно в доходный дом Юлиана Бака и попадем в одну из старинных квартир, где познакомимся с местными жителями и устроим совместное чаепитие! В программе:
- Познакомимся с историей дома и квартиры;
- Рассмотрим сохранившиеся реликвии и узнаем о их предыдущих владельцах;
- Растопим (да-да, можно будет сделать это самим) подлинный камин из каррарского мрамора;
- Послушаем старинную пластинку начала 20-го века (вальс «осенний сон» 1910 года выпуска);
- Сделаем оригинальные фотографии (балкон с видом на воздушные галлереи; подлинное зеркало в обрамление лепнины; лестница с картинами, ведущая на антресоль);
• В формате уютного фуршета выпьем вкусный чай с домашней шарлоткой, приготовленной хозяйкой квартиры по семейному рецепту. Также, всем сделаем замечательные фото всем участникам! Важная информация:
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Если у вас есть аллергия на шарлотку — просьба предупредить заранее.
- Имейте в виду, что в квартире нет уборной комнаты.
- Экскурсию можно посетить с детьми (возраст от 14 лет).
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Стоимость — 20 000 руб.
По субботам указанным на сайте:)
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Шарлотка
- Фотографии в уникальной локации
- Растопка камина
- Незабываемые эмоции и впечатления
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кирочная улица, 24
Завершение: Г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 24
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам указанным на сайте:)
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
- Доплата на месте наличными гиду, с собой отличное настроение! Будем рады отзыву после экскурсии:
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Если у вас есть аллергия на шарлотку - просьба предупредить заранее
- Имейте в виду, что в квартире нет уборной комнаты
- Экскурсию можно посетить с детьми (возраст от 14 лет)
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Стоимость - 16 000 руб
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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