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Тот самый дом Бака, к которому устремляются ценители архитектуры, интересен не только снаружи.



Как насчёт заглянуть в одну аутентичную квартиру, услышать историю дома от местного жителя, выпить чай под уютное потрескивание поленьев в камине? Вы приятно проведёте время и почувствуете себя в гостях, а не на экскурсии!