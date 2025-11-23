Доходный дом купца Бака на Кирочной улице откроет перед вами свои главные тайны! Вы перенесётесь на столетие назад, не покидая одного подъезда, и увидите две противоположные жизни — дореволюционную и советскую.
Эта экскурсия — наглядная иллюстрация истории России 20 века, рассказанная через стены, двери и комнаты одного из самых атмосферных домов Петербурга.
Описание экскурсии
Сначала мы окунёмся в эпоху модерна и купеческого размаха. Вы побываете в просторной квартире на третьем этаже, где когда-то жил нефтепромышленник Павел Гукасян. Высокие потолки, богатая лепнина, камины и просторные комнаты — вы почувствуете дух Серебряного века и буржуазного уюта Петербурга.
А затем поднимемся на шестой этаж и окажемся в совсем другой реальности — коммунальной квартире. Здесь будто остановилось время. Вы увидите, как в бывших роскошных апартаментах разворачивалась особая жизнь с общими кухнями, тонкими перегородками и соседями. Это живой памятник советской эпохи, сохранившийся до наших дней.
Организационные детали
- Ограничение по возрасту — от 10 лет
- По запросу программу можно провести в индивидуальном формате. Стоимость — 4500 ₽ за человека (от двух человек)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в субботу и воскресенье в 12:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2625 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Кирочной улице
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 12:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2775 туристов
Всем привет! Меня зовут Влад, я с командой провожу экскурсии по непарадному Петербургу. Будем рады показать вам любимый город таким, каким его видим мы: неформальным и очень насыщенным. Постараемся раскрыть вам его самые потайные места, куда сложно попасть без настоящего проводника. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
23 ноя 2025
Выгуливала друзей сегодня, всем понравилось!
P.S. я второй раз в доме Бака 😁
Кирилл
23 ноя 2025
Спасибо большое Александру за проведенную экскурсию, было очень познавательно и интересно!
Было бы здорово оформить сертификат в подарок на такой тур для подруги
