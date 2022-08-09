Доходный дом: от парадной до дровника

Доходный дом

5
2 отзыва
Доходный дом: от парадной до дровника
Доходный дом: от парадной до дровника
Доходный дом: от парадной до дровника
Доходный дом: от парадной до дровника
Доходный дом: от парадной до дровника
Доходный дом: от парадной до дровника
Доходный дом: от парадной до дровника
Доходный дом: от парадной до дровника
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Что вас ожидает 🤩

  • Египетский дом
  • Дом Зайцевых
  • Дом Бака
  • Дом Чижовых
  • Парадные доходных домов
  • Уникальную квартиру в доме Бака
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Доходный дом словно организм. Он настолько уникален и сложен, что изучать его нужно всесторонне! Я расскажу не только про архитектуру, но и про жильцов доходных домов Петербурга. Литейный округ подходит для этих целей как нельзя лучше.
На экскурсии вы насладитесь шикарными фасадами доходных домов и особняков, войдёте в роскошные парадные и заглянете в квартиру, которая дышит историей! А за фасадами – окунётесь в мир «маленьких» людей, которые являются сердцем доходных домов.

Вы изучите быт жителей доходных домов в мельчайших деталях:

  • зайдете в квартиру, которую не мог себе позволить даже министр обороны.
  • пройдете квест по тайнам дореволюционной квартиры и узнаете, где спрятано паровое отопление.
  • выйдете на балкончики квартиры знаменитого дома Бака.
  • покрасуетесь в зеркало 1905-го года.
  • подниметесь по тем же ступеням, по которым ходили прославленные балерины: Анна Павлова, Матильда Кшесинская и Тамара Карсавина.
  • оцените удобство дореволюционных перил и ступеней.
  • удивитесь, как люди спали на 1\3 койки.
  • попробуете уловить запах конюшен и ретирадников.
  • узнаете, что такое ретирадники:).
  • насладитесь шикарным домом в египетском стиле.
  • поймете, почему стиль модерн в начале ХХ века пугал горожан.
  • перенесетесь в веках через ретрофотографии.
  • зададите мне 100500 вопросов, на которые я обязательно отвечу.

Пятница: 12:00, 15:30 Суббота: 12:00, 15:30 Воскресенье: 12:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пешеходная экскурсия и приятное общение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Фурштатская, 40
Завершение: м. Чернышевская
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница: 12:00, 15:30 Суббота: 12:00, 15:30 Воскресенье: 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
9 авг 2022
Людмила подробно рассказала о доходных домах и ответила на все вопросы. Очень интересно было зайти в квартиру, историческая комната с балконом очень атмосферная. Рада, что попала на эту экскурсию, теперь Санкт-Петербург стал для меня намного понятнее.
K
29 июля 2022
Очень интересная экскурсия не заметили как пролетели 2,5 часа. Очень рекомендую.

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