Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Доходный дом словно организм. Он настолько уникален и сложен, что изучать его нужно всесторонне! Я расскажу не только про архитектуру, но и про жильцов доходных домов Петербурга. Литейный округ подходит для этих целей как нельзя лучше.
На экскурсии вы насладитесь шикарными фасадами доходных домов и особняков, войдёте в роскошные парадные и заглянете в квартиру, которая дышит историей! А за фасадами – окунётесь в мир «маленьких» людей, которые являются сердцем доходных домов.
Вы изучите быт жителей доходных домов в мельчайших деталях:
зайдете в квартиру, которую не мог себе позволить даже министр обороны.
пройдете квест по тайнам дореволюционной квартиры и узнаете, где спрятано паровое отопление.
выйдете на балкончики квартиры знаменитого дома Бака.
покрасуетесь в зеркало 1905-го года.
подниметесь по тем же ступеням, по которым ходили прославленные балерины: Анна Павлова, Матильда Кшесинская и Тамара Карсавина.
оцените удобство дореволюционных перил и ступеней.
удивитесь, как люди спали на 1\3 койки.
попробуете уловить запах конюшен и ретирадников.
узнаете, что такое ретирадники:).
насладитесь шикарным домом в египетском стиле.
поймете, почему стиль модерн в начале ХХ века пугал горожан.
перенесетесь в веках через ретрофотографии.
зададите мне 100500 вопросов, на которые я обязательно отвечу.
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
Н
Надежда Бурунова
9 авг 2022
Людмила подробно рассказала о доходных домах и ответила на все вопросы. Очень интересно было зайти в квартиру, историческая комната с балконом очень атмосферная. Рада, что попала на эту экскурсию, теперь Санкт-Петербург стал для меня намного понятнее.
K
Krasnova
29 июля 2022
Очень интересная экскурсия не заметили как пролетели 2,5 часа. Очень рекомендую.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга