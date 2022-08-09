Доходный дом словно организм. Он настолько уникален и сложен, что изучать его нужно всесторонне! Я расскажу не только про архитектуру, но и про жильцов доходных домов Петербурга. Литейный округ подходит для этих целей как нельзя лучше.

На экскурсии вы насладитесь шикарными фасадами доходных домов и особняков, войдёте в роскошные парадные и заглянете в квартиру, которая дышит историей! А за фасадами – окунётесь в мир «маленьких» людей, которые являются сердцем доходных домов.

Вы изучите быт жителей доходных домов в мельчайших деталях: