Чудеса Ленинградской области: пещеры, гейзеры и водопады (для мини-групп)

Увлекательный однодневный авторский тур с посещением самых необычных природных мест окрестностей Петербурга

Мини-группа
Увлекательный однодневный авторский тур с посещением самых необычных природных мест окрестностей Петербурга.

За один день Вы посетите совершенно разные, но такие впечатляющие объекты, которые смогут удивить туристов любого возраста!
Чудеса Ленинградской области: пещеры, гейзеры и водопады (для мини-групп)
Чудеса Ленинградской области: пещеры, гейзеры и водопады (для мини-групп)
Чудеса Ленинградской области: пещеры, гейзеры и водопады (для мини-групп)
Чудеса Ленинградской области: пещеры, гейзеры и водопады (для мини-групп)
Чудеса Ленинградской области: пещеры, гейзеры и водопады (для мини-групп)
Увлекательный однодневный авторский тур с посещением самых необычных природных мест окрестностей Петербурга. За один день Вы посетите совершенно разные, но такие впечатляющие объекты, которые смогут удивить туристов любого возраста!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в Саблинскую пещеру
  • Экскурсия по Саблинской пещере с профессиональным местным гидом
  • Авторская тематическая трассовая экскурсия “Чудеса Ленинградской области”
  • Экскурсия по Дудергофским высотам
  • Осмотр Тосненского водопада
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Сопровождение высококвалифицированными гидом на протяжении всей поездки
  • Осмотр достопримечательностей по программе тура
Где начинаем и завершаем?
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп. , 10
Завершение: м. пл. Восстания
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
  • ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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