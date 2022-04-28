Увлекательный однодневный авторский тур с посещением самых необычных природных мест окрестностей Петербурга. За один день Вы посетите совершенно разные, но такие впечатляющие объекты, которые смогут удивить туристов любого возраста!
Ответы на вопросы
Что входит
Входные билеты в Саблинскую пещеру
Экскурсия по Саблинской пещере с профессиональным местным гидом
Авторская тематическая трассовая экскурсия “Чудеса Ленинградской области”
Экскурсия по Дудергофским высотам
Осмотр Тосненского водопада
Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
Сопровождение высококвалифицированными гидом на протяжении всей поездки
Осмотр достопримечательностей по программе тура
Где начинаем и завершаем?
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп. , 10
Завершение: м. пл. Восстания
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
СканТур — ваш гид в Санкт-Петербурге
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