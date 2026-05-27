Мои заказы

Дегустация сидра в формате казино (18+)

Сделать ставку на любимый напиток в увлекательной игре
Любите сидр настолько, что готовы делать ставки? Тогда добро пожаловать в сидровое казино! Здесь дегустация яблочного напитка превращается в увлекательную игру — с полем, фишками и азартом. Семь раундов с вкуснейшими закусками и, конечно, бутылка сидра победителю.
Дегустация сидра в формате казино (18+)
Дегустация сидра в формате казино (18+)
Дегустация сидра в формате казино (18+)

Описание экскурсии

Мероприятие начинается с небольшого, но информативного экскурса по особенностям технологий и стилей сидра. После чего каждый игрок получит набор фишек и искреннее пожелание удачи. Ну а дальше — вы дегустируете сидр, наслаждаетесь всеми оттенками его букета и делаете ставки. Вас ожидает 7 раундов в сопровождении специально подобранных к сидру закусок. Победитель получит специальный подарок!

Организационные детали

  • На дегустации будет представлен сет из 7 секретных сидров. Сопровождение — эногастрономическая тарелка (сыр, мясо, оливки, снеки, сезонные фрукты)
  • В стоимость включены памятные фотографии из нашего цеха
  • Игру будет проводить опытный сомелье
  • Место проведения — в Фёдоровском городском поселении. Добраться до него можно на своём либо общественном транспорте. От Павловска также ездит такси, средний чек — 200–300 ₽
  • Мы можем организовать трансфер от и до станции метро «Московская», стоимость — 1000 ₽ с человека

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В 10 минутах езды от Павловска или в 40 минутах от метро «Московская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 43 туристов
Наша сидрерия — производитель единственных в России премиальных сидров исключительно из яблочного сока прямого отжима без добавления воды и сахара. В производстве используются уникальные сидровые сорта яблок, выращенные в собственных садах Ленинградской области. Мы покажем, как любовь к своему делу рождает прекрасный продукт.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Дегустация сидра в формате казино (18+)»

Экскурсия в сидрерию с дегустацией
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Экскурсия в сидрерию с дегустацией
Погрузиться в мир сидроделия и попробовать молодой сидр из бочки или в испанской стилистике
Начало: В поселении Фёдоровское
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Кофейный мастер-класс и дегустация в Петербурге
Пешая
3 часа
195 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Кофейный мастер-класс и дегустация в Петербурге
Окунуться в мир кофе со специалистом по теме и научиться готовить любимый напиток как бариста
Начало: В центре города, есть несколько маршрутов
Расписание: во вторник, среду и четверг в 19:00, в субботу в 11:00 и 16:00, в воскресенье в 16:00
Завтра в 19:00
9 июн в 19:00
2800 ₽ за человека
Игры разума: музей головоломок в Санкт-Петербурге
Пешая
1 час
9 отзывов
Индивидуальная
Игры разума: музей головоломок в Санкт-Петербурге
Посмотреть, послушать, попробовать - и поломать голову в самом интересном смысле этого слова
Начало: На площади Восстания
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1999 ₽ за человека
Обзорная экскурсия по Петербургу в экспресс-формате
На машине
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Петербургу в экспресс-формате
Проехать по знаковым местам с гидом-историком
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
3200 ₽ за человека