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Тур по барам Санкт-Петербурга City Pub Crawl

4
4 отзыва
Олег
Олег – Гид из Санкт-Петербурга
Вас ждет тур по четырем барам Санкт-Петербурга, каждый из которых отличается своей особенной атмосферой.

Вы познакомитесь с новыми людьми, поболтаете с иностранцами, попробуете фирменные приветственные шоты в барах 🍹 и незабываемо проведете время в приятной дружеской обстановке.
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  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 199 ₽ за человека

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Тур по барам Санкт-Петербурга City Pub Crawl
Тур по барам Санкт-Петербурга City Pub Crawl

Что вы увидите

  • 4 разных бара
  • где успеете ощутить атмосферу
Тур по барам - это российский вариант популярного зарубежом формата Pub Crawl или Bar Hopping. В Санкт-Петербурге он проходит в районе ст. м. Маяковская, рядом с ул. Жуковского и Литейным проспектом.
Данный мультиформат совмещает себе элементы экскурсии 🧭, участники посещают 4 разных бара за тур, но самостоятельно знакомятся с ними вместе с другими участниками, отыскивая интересные фишки и ракурсы для фото, а также вечеринки, выполняя разные веселые задания, за которые гиды ставят балы. В финале, перед последним баром, происходит награждение тех, кто набрал максимальное количество балов.
Бары подбираются разные, чтобы за вечер мы побывали в разных местах. Сначала это бары 🍹 потише, чтобы вся группа смогла еще пообщаться, а далее все громче и жарче, с финалом в клубе.
В каждом баре вас будет ждать welcome шот, в каждом баре свой. Где-то это будет настойка, где-то это может быть фирменный шот.
Все заведения находятся пешей доступности в одном районе, так что переход между барами занимает 5-10 минут.

Фишки и особенности тура:

  • Это новый формат, так что не пытайтесь сравнить его с прошлым опытом.
  • В туре участвуют иностранцы, так что начальное знанием английского вам пригодиться. Don't be shy.
  • Весь вечер вместе с ведущим-гидом работает фотограф, так что ничто не пропадет даром.
  • В последнем баре тусим сколько хотим, а можно вернуться в любой прошлый или пойти дальше уже с новыми знакомыми.
  • Это не совсем экскурсия ⛳ (когда будет время то у гида можно спросить инфу про бар, он ответил, но в остальном в барах происходит активное движение.
Какие задания будут на туре (например)
  • Сделать из салфетки розу (это одно из самых простых заданий в школе для барменов для украшения коктейлей)
  • Сделать селфи с незнакомцем
  • Станцевать на барной стойке
  • Итог: все задания простые и не обязательные для выполнения, но помогают создать атмосферу pub crawl.
  • Главная задача этого действия - это создание легкой атмосферы не принужденного общения, вечеринки в интересных местах, как на день рождении у подруги, где куча незнакомых новых людей.

Примерный маршрут, какие это могут быть бары:

    1. Бар лаборатория с шотами из пробирок
    2. Бар с БДСМ тематикой и настойками
    3. Бар в стиле 60х годов Америки и живой музыкой
    4. Финал в клубе с танцами на барной стойке
    Что входит
    • 4 бара-клуба
    • 4 welcome-шота
    • Барные игры
    • Весёлые гиды
    • Фотограф
    Что не входит
    • Дополнительные заказы на баре
    • Такси до тура и обратно
    Начало
    🚩 В холле станции метро Маяковская.
    Место завершения
    🏁 Финальный бар-клуб
    Тур по барам Санкт-Петербурга City Pub Crawl
    Тур по барам Санкт-Петербурга City Pub Crawl
    Тур по барам Санкт-Петербурга City Pub Crawl
    Тур по барам Санкт-Петербурга City Pub Crawl

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Олег
    Олег
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    4 отзыва оставили туристы

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