Тур по барам - это российский вариант популярного зарубежом формата Pub Crawl или Bar Hopping. В Санкт-Петербурге он проходит в районе ст. м. Маяковская, рядом с ул. Жуковского и Литейным проспектом.

Данный мультиформат совмещает себе элементы экскурсии 🧭, участники посещают 4 разных бара за тур, но самостоятельно знакомятся с ними вместе с другими участниками, отыскивая интересные фишки и ракурсы для фото, а также вечеринки, выполняя разные веселые задания, за которые гиды ставят балы. В финале, перед последним баром, происходит награждение тех, кто набрал максимальное количество балов.

Бары подбираются разные, чтобы за вечер мы побывали в разных местах. Сначала это бары 🍹 потише, чтобы вся группа смогла еще пообщаться, а далее все громче и жарче, с финалом в клубе.

В каждом баре вас будет ждать welcome шот, в каждом баре свой. Где-то это будет настойка, где-то это может быть фирменный шот.

Все заведения находятся пешей доступности в одном районе, так что переход между барами занимает 5-10 минут.

Фишки и особенности тура:

Это новый формат, так что не пытайтесь сравнить его с прошлым опытом.

В туре участвуют иностранцы, так что начальное знанием английского вам пригодиться. Don't be shy.

Весь вечер вместе с ведущим-гидом работает фотограф, так что ничто не пропадет даром.

В последнем баре тусим сколько хотим, а можно вернуться в любой прошлый или пойти дальше уже с новыми знакомыми.

Это не совсем экскурсия ⛳ (когда будет время то у гида можно спросить инфу про бар, он ответил, но в остальном в барах происходит активное движение.

Какие задания будут на туре (например)

Сделать из салфетки розу (это одно из самых простых заданий в школе для барменов для украшения коктейлей)

Сделать селфи с незнакомцем

Станцевать на барной стойке

Итог: все задания простые и не обязательные для выполнения, но помогают создать атмосферу pub crawl.

Главная задача этого действия - это создание легкой атмосферы не принужденного общения, вечеринки в интересных местах, как на день рождении у подруги, где куча незнакомых новых людей.

Примерный маршрут, какие это могут быть бары:

1. Бар лаборатория с шотами из пробирок

2. Бар с БДСМ тематикой и настойками

3. Бар в стиле 60х годов Америки и живой музыкой

4. Финал в клубе с танцами на барной стойке