Тур по барам - это российский вариант популярного зарубежом формата Pub Crawl или Bar Hopping. В Санкт-Петербурге он проходит в районе ст. м. Маяковская, рядом с ул. Жуковского и Литейным проспектом.
Данный мультиформат совмещает себе элементы экскурсии 🧭, участники посещают 4 разных бара за тур, но самостоятельно знакомятся с ними вместе с другими участниками, отыскивая интересные фишки и ракурсы для фото, а также вечеринки, выполняя разные веселые задания, за которые гиды ставят балы. В финале, перед последним баром, происходит награждение тех, кто набрал максимальное количество балов.
Бары подбираются разные, чтобы за вечер мы побывали в разных местах. Сначала это бары 🍹 потише, чтобы вся группа смогла еще пообщаться, а далее все громче и жарче, с финалом в клубе.
В каждом баре вас будет ждать welcome шот, в каждом баре свой. Где-то это будет настойка, где-то это может быть фирменный шот.
Все заведения находятся пешей доступности в одном районе, так что переход между барами занимает 5-10 минут.
Фишки и особенности тура:
- Это новый формат, так что не пытайтесь сравнить его с прошлым опытом.
- В туре участвуют иностранцы, так что начальное знанием английского вам пригодиться. Don't be shy.
- Весь вечер вместе с ведущим-гидом работает фотограф, так что ничто не пропадет даром.
- В последнем баре тусим сколько хотим, а можно вернуться в любой прошлый или пойти дальше уже с новыми знакомыми.
- Это не совсем экскурсия ⛳ (когда будет время то у гида можно спросить инфу про бар, он ответил, но в остальном в барах происходит активное движение.
Какие задания будут на туре (например)
- Сделать из салфетки розу (это одно из самых простых заданий в школе для барменов для украшения коктейлей)
- Сделать селфи с незнакомцем
- Станцевать на барной стойке
- Итог: все задания простые и не обязательные для выполнения, но помогают создать атмосферу pub crawl.
- Главная задача этого действия - это создание легкой атмосферы не принужденного общения, вечеринки в интересных местах, как на день рождении у подруги, где куча незнакомых новых людей.
Примерный маршрут, какие это могут быть бары:
1. Бар лаборатория с шотами из пробирок
2. Бар с БДСМ тематикой и настойками
3. Бар в стиле 60х годов Америки и живой музыкой
4. Финал в клубе с танцами на барной стойке