От Невского проспекта – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «От Невского проспекта» в Санкт-Петербурге, цены от 2 975 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Californication по-питерски
На мотоцикле
73 отзыва
1 час
Индивидуальная
Лучший выбор
Индивидуальная мотопрогулка: Californication по-питерски
Почувствуйте себя героем роуд-муви на мотоцикле по вечернему Санкт-Петербургу. Виды Лахта-центра, Финского залива и драйв на трассах ждут вас
Начало: У СТ.М. «Невский проспект»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
3 334 за человека
Дети и детство в блокадном Ленинграде
Пешая
292 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Дети и детство в блокадном Ленинграде
Посмотреть на печальную историю города через судьбы детей
Начало: Невский проспект, 14
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
На мотоцикле
29 отзывов
1.5 часа
Водная прогулка
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
Увидеть набережные и мосты одного из красивейших городов мира с необычной стороны и в новом свете
Начало: У станции метро «Невский проспект»
Завтра в 00:00
1 сен в 00:00
5 000 за человека
Последний реформатор: Петербург Столыпина
Пешая
скидка
15%
6 отзывов
1.5 часа
Водная прогулка
Последний реформатор: Петербург Столыпина
Проследовать маршрутами, раскрывающими жизненный путь незаурядного политика
Начало: На Невском проспекте
Сегодня в 08:30
1 сен в 08:00
35002 975 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    25 августа 2024
    Последний реформатор: Петербург Столыпина
    Спасибо большое за экскурсию. Все понравилось. Отдельная благодарность за то, что экскурсия состоялась, не смотря на капризы погоды в СПБ
  • Н
    Наталья
    9 августа 2024
    Последний реформатор: Петербург Столыпина
    Очень понравилось!! Особенно подойдет для интересующихся именно этой темой - а именно - реформами Столыпина, их положительными и отрицательными сторонами. Узнала много нового, есть над чем задуматься…
  • Н
    Наталья
    8 августа 2024
    Последний реформатор: Петербург Столыпина
    Были на экскурсии про Столыпина семьёй. Удобен такой камерный формат. Что касательно самой экскурсии. То очень важно понимать уровень подготовки слушателей
    читать дальше

    и цель. Я была с детьми подростками-школьниками, пока ехали к месту встречи, включила на ютубе первый попавшийся ролик про Столыпина, на 16 минут. Ну вот он показался мне более информативен, чем всё, что мы послушали на экскурсии. Экскурсовод окончил кратковременные курсы, может быть по этому, чувствовалась неуверенность и ооочень много времени уделялось обсуждению каких то бесконечных орг моментов. Удивило, что главного героя он называл "Столыпин", иногда происходила путаница с отцом Петра Аркадьевича. Да и в обще, когда рассказчик любит своего героя, он всегда говорит о нём, обращаясь по Имени и отчеству. Для меня после экскурсии не сформировался образ, характер, принципы и натура Петра Аркадьевича, а это и была главная цель экскурсии. Экскурсовод много времени уделял реформам Столыпина, это дискуссионный вопрос, и разные историки и экономисты по разному оценивают результаты и ход реформ. Тут место для долгих бесед, с опорой на мнения современников и потомков, противников и последователей, вряд ли можно качественно поговорить на эти темы, совершая прогулку по городу. В сухом остатке, из интересного: про переписку с Л. Толстым (но можно было сделать гораздо быстрее и покороче), ну и про гибель. Не хватило: личности, характера, уважения к Петру Аркадьевичу, структуры экскурсии, оценок его труда современниками, из кого состояла команда сподвижников, противников (кто и почему, и какие аргументы). В целом, впечатление как от сказки про Лису и Журавля,"каши" мало, она вся размазана тонким слоем на почти три часа экскурсии. Скучно. Экскурсоводу не хватило хвоизмы и живости в подаче материала. По факту, если бы мы просто посмотрели часовой документальный фильм, то фактического материала было бы гораздо больше. Оценку не стану снижать, поскольку мнение моё субъективное, в целом, я ЗА то чтобы больше частных экскурсоводов было и этот рынок наполнялся всевозможными необычными экскурсиями, а люди просвещались и узнавали свой город и его великих жителей.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «От Невского проспекта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Californication по-питерски
  2. Дети и детство в блокадном Ленинграде
  3. Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
  4. Последний реформатор: Петербург Столыпина
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Исаакиевский собор
  9. Петропавловская крепость
  10. Зимний дворец
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "От Невского проспекта" можно забронировать 4 экскурсии от 2 975 до 5 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 400 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «От Невского проспекта», 400 ⭐ отзывов, цены от 2975₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам