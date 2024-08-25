1 час
Индивидуальная
Лучший выборИндивидуальная мотопрогулка: Californication по-питерски
Почувствуйте себя героем роуд-муви на мотоцикле по вечернему Санкт-Петербургу. Виды Лахта-центра, Финского залива и драйв на трассах ждут вас
Начало: У СТ.М. «Невский проспект»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
3 334₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Дети и детство в блокадном Ленинграде
Посмотреть на печальную историю города через судьбы детей
Начало: Невский проспект, 14
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Водная прогулка
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
Увидеть набережные и мосты одного из красивейших городов мира с необычной стороны и в новом свете
Начало: У станции метро «Невский проспект»
Завтра в 00:00
1 сен в 00:00
5 000₽ за человека
скидка
15%
1.5 часа
Водная прогулка
Последний реформатор: Петербург Столыпина
Проследовать маршрутами, раскрывающими жизненный путь незаурядного политика
Начало: На Невском проспекте
Сегодня в 08:30
1 сен в 08:00
35002 975₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга25 августа 2024Спасибо большое за экскурсию. Все понравилось. Отдельная благодарность за то, что экскурсия состоялась, не смотря на капризы погоды в СПБ
- ННаталья9 августа 2024Очень понравилось!! Особенно подойдет для интересующихся именно этой темой - а именно - реформами Столыпина, их положительными и отрицательными сторонами. Узнала много нового, есть над чем задуматься…
- ННаталья8 августа 2024Были на экскурсии про Столыпина семьёй. Удобен такой камерный формат. Что касательно самой экскурсии. То очень важно понимать уровень подготовки слушателей
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «От Невского проспекта»
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