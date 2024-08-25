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и цель. Я была с детьми подростками-школьниками, пока ехали к месту встречи, включила на ютубе первый попавшийся ролик про Столыпина, на 16 минут. Ну вот он показался мне более информативен, чем всё, что мы послушали на экскурсии. Экскурсовод окончил кратковременные курсы, может быть по этому, чувствовалась неуверенность и ооочень много времени уделялось обсуждению каких то бесконечных орг моментов. Удивило, что главного героя он называл "Столыпин", иногда происходила путаница с отцом Петра Аркадьевича. Да и в обще, когда рассказчик любит своего героя, он всегда говорит о нём, обращаясь по Имени и отчеству. Для меня после экскурсии не сформировался образ, характер, принципы и натура Петра Аркадьевича, а это и была главная цель экскурсии. Экскурсовод много времени уделял реформам Столыпина, это дискуссионный вопрос, и разные историки и экономисты по разному оценивают результаты и ход реформ. Тут место для долгих бесед, с опорой на мнения современников и потомков, противников и последователей, вряд ли можно качественно поговорить на эти темы, совершая прогулку по городу. В сухом остатке, из интересного: про переписку с Л. Толстым (но можно было сделать гораздо быстрее и покороче), ну и про гибель. Не хватило: личности, характера, уважения к Петру Аркадьевичу, структуры экскурсии, оценок его труда современниками, из кого состояла команда сподвижников, противников (кто и почему, и какие аргументы). В целом, впечатление как от сказки про Лису и Журавля,"каши" мало, она вся размазана тонким слоем на почти три часа экскурсии. Скучно. Экскурсоводу не хватило хвоизмы и живости в подаче материала. По факту, если бы мы просто посмотрели часовой документальный фильм, то фактического материала было бы гораздо больше. Оценку не стану снижать, поскольку мнение моё субъективное, в целом, я ЗА то чтобы больше частных экскурсоводов было и этот рынок наполнялся всевозможными необычными экскурсиями, а люди просвещались и узнавали свой город и его великих жителей.