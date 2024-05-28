Самая трагическая страница в прошлом Ленинграда — годы блокады, холод, голод, смерть… Но моя экскурсия не об этом. Движение, любовь, жизнь — вот о чём мы будем говорить. Я расскажу о символах блокады и о том, как горожане выживали в тяжёлое время.
Вы увидите, где в центре города планировали сделать аэродром, в каком месте венчались ленинградцы и где прогремел салют Победы.
Вы увидите, где в центре города планировали сделать аэродром, в каком месте венчались ленинградцы и где прогремел салют Победы.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите знаковые места Петербурга:
- Исаакиевский собор
- Стрелку Васильевского острова
- Кунсткамеру
- Адмиралтейство
- Дворцовый мост
- Петропавловскую крепость
- Зимний дворец
Вы узнаете:
- На чём была построена стратегия Гитлера и почему ей суждено было провалиться
- Как жители Ленинграда спускались под землю и поднимались на высоту, как блокадники падали, но не сдавались
- Где горожане проводили праздники и как ориентировались в темноте
- Отчего обычные детские санки вызывали ужас
- Как скрывали город от вражеской авиации
- Почему Исаакиевский собор до сих пор не затянул раны войны
Организационные детали
Экскурсия подойдёт взрослым и детям старше 12 лет.
в понедельник, пятницу и субботу в 11:00, в среду в 12:00, в четверг и воскресенье в 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|950 ₽
|Дети до 14 лет
|570 ₽
|Пенсионеры
|570 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Астория»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, пятницу и субботу в 11:00, в среду в 12:00, в четверг и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 143 туристов
Здравствуйте! Я коренная петербурженка и искусствовед, а также профессиональный гид и автор экскурсий по Петербургу, его пригородам и музеям. Гидом я стала в 2016 году по большой любви! С техЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
28 мая 2024
Прекрасная экскурсия!!
А
Анна
27 мая 2024
Выбирая экскурсию о блокадном Ленинграде настраивалась, что тема будет тяжелой. А вот тема и подача Анны как раз очень понравилась: жажда жизни, радость в мелочах в то непростое время; интересные неизвестные факты об эвакуации, учёбе в университете, маскировке зданий… Было очень интересно.
Анна, спасибо за вашу увлеченность и прекрасную подачу информации!
Анна, спасибо за вашу увлеченность и прекрасную подачу информации!
Л
Любовь
18 мая 2024
Нам очень понравилась экскурсия. Не смотря на плохую погоду наша прогулка удалась. Анна прекрасный экскурсовод. Слушать ее большое удовольствие. И хотя тема была тяжелой, но все же впечатления остались светлыми и добрыми от рассказов о прекрасных и сильных людях, переживших блокаду.
Александра
18 мая 2024
Гид Анна мне очень понравилась! Рассказывала интересно, с приятной интонацией и скоростью. Слушать было одно удовольствие! Для себя я узнала много нового и интересного, так что экскурсию однозначно рекомендую, спасибо!
Прогулка длилась 2 часа, так что одевайтесь по погоде и будьте готовы к долгой ходьбе.
Прогулка длилась 2 часа, так что одевайтесь по погоде и будьте готовы к долгой ходьбе.
А
Анжелика
5 мая 2024
Я в восторге! Бесконечно благодарю Анну за столь трогательный и насыщенный фактами рассказ о самом тяжёлом времени Петербуржцев, блокаде! Мурашки не покидали меня на протяжении всей экскурсии! Анна вещает очень интересные факты, с трепетом рассказывает о любимом городе! Благодарю! Рекомендую к выбору!
В
Валентина
2 мая 2024
Огромное спасибо Анне за увлекательную экскурсию, которая прошла на одном дыхании в том числе и для 11 летнего подростка:)
Тема тяжёлая, никого не оставит равнодушным. Анне удалось передать и исторические события и эмоции. Узнали неизвестные нам факты, увидели архивные фото, соответствующие событиям темы.
Анна вовремя и эффектно закончила экскурсию, за что отдельное спасибо!
Тема тяжёлая, никого не оставит равнодушным. Анне удалось передать и исторические события и эмоции. Узнали неизвестные нам факты, увидели архивные фото, соответствующие событиям темы.
Анна вовремя и эффектно закончила экскурсию, за что отдельное спасибо!
М
Михаил
12 апр 2024
Очень понравилась экскурсия Анны. Вроде сто раз проходил по этим местам, но никогда не задумывался, как они выглядели в блокаду. Мне повезло быть единственным экскурсантом и Анна не отменила тур, хотя встречал такое у других гидов. Рекомендую!
Мила
31 мар 2024
На экскурсии "Никто не забыт, и ничто не забыто" прошли по улицам города вместе с экскурсоводом Анной. Очень приятная девушка, спокойным голосов рассказывала о трудностях тех далёких страшных дней. Для
Т
Татьяна
25 мар 2024
Экскурсия очень понравилась. Анна увлечённо рассказала о тяжелейшем этапе Санкт-Петербурга. 2 часа пролетели незаметно. Рекомендую всем посетить данную экскурссию
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