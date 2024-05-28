Групповая экскурсия по блокадному Ленинграду «Никто не забыт, ничто не забыто»

Собрать целостную картину блокадного города из личных историй и понять, как жизнь победила смерть
Самая трагическая страница в прошлом Ленинграда — годы блокады, холод, голод, смерть… Но моя экскурсия не об этом. Движение, любовь, жизнь — вот о чём мы будем говорить. Я расскажу о символах блокады и о том, как горожане выживали в тяжёлое время.

Вы увидите, где в центре города планировали сделать аэродром, в каком месте венчались ленинградцы и где прогремел салют Победы.
5
9 отзывов
Групповая экскурсия по блокадному Ленинграду «Никто не забыт, ничто не забыто»
Групповая экскурсия по блокадному Ленинграду «Никто не забыт, ничто не забыто»
Групповая экскурсия по блокадному Ленинграду «Никто не забыт, ничто не забыто»
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите знаковые места Петербурга:

  • Исаакиевский собор
  • Стрелку Васильевского острова
  • Кунсткамеру
  • Адмиралтейство
  • Дворцовый мост
  • Петропавловскую крепость
  • Зимний дворец

Вы узнаете:

  • На чём была построена стратегия Гитлера и почему ей суждено было провалиться
  • Как жители Ленинграда спускались под землю и поднимались на высоту, как блокадники падали, но не сдавались
  • Где горожане проводили праздники и как ориентировались в темноте
  • Отчего обычные детские санки вызывали ужас
  • Как скрывали город от вражеской авиации
  • Почему Исаакиевский собор до сих пор не затянул раны войны

Организационные детали

Экскурсия подойдёт взрослым и детям старше 12 лет.

в понедельник, пятницу и субботу в 11:00, в среду в 12:00, в четверг и воскресенье в 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный950 ₽
Дети до 14 лет570 ₽
Пенсионеры570 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Астория»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, пятницу и субботу в 11:00, в среду в 12:00, в четверг и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Д
28 мая 2024
Прекрасная экскурсия!!
А
27 мая 2024
Выбирая экскурсию о блокадном Ленинграде настраивалась, что тема будет тяжелой. А вот тема и подача Анны как раз очень понравилась: жажда жизни, радость в мелочах в то непростое время; интересные неизвестные факты об эвакуации, учёбе в университете, маскировке зданий… Было очень интересно.
Анна, спасибо за вашу увлеченность и прекрасную подачу информации!
Л
18 мая 2024
Нам очень понравилась экскурсия. Не смотря на плохую погоду наша прогулка удалась. Анна прекрасный экскурсовод. Слушать ее большое удовольствие. И хотя тема была тяжелой, но все же впечатления остались светлыми и добрыми от рассказов о прекрасных и сильных людях, переживших блокаду.
Александра
18 мая 2024
Гид Анна мне очень понравилась! Рассказывала интересно, с приятной интонацией и скоростью. Слушать было одно удовольствие! Для себя я узнала много нового и интересного, так что экскурсию однозначно рекомендую, спасибо!
Прогулка длилась 2 часа, так что одевайтесь по погоде и будьте готовы к долгой ходьбе.
А
5 мая 2024
Я в восторге! Бесконечно благодарю Анну за столь трогательный и насыщенный фактами рассказ о самом тяжёлом времени Петербуржцев, блокаде! Мурашки не покидали меня на протяжении всей экскурсии! Анна вещает очень интересные факты, с трепетом рассказывает о любимом городе! Благодарю! Рекомендую к выбору!
Я в восторге! Бесконечно благодарю Анну за столь трогательный и насыщенный фактами рассказ о самом тяжёломЯ в восторге! Бесконечно благодарю Анну за столь трогательный и насыщенный фактами рассказ о самом тяжёлом
В
2 мая 2024
Огромное спасибо Анне за увлекательную экскурсию, которая прошла на одном дыхании в том числе и для 11 летнего подростка:)
Тема тяжёлая, никого не оставит равнодушным. Анне удалось передать и исторические события и эмоции. Узнали неизвестные нам факты, увидели архивные фото, соответствующие событиям темы.
Анна вовремя и эффектно закончила экскурсию, за что отдельное спасибо!
М
12 апр 2024
Очень понравилась экскурсия Анны. Вроде сто раз проходил по этим местам, но никогда не задумывался, как они выглядели в блокаду. Мне повезло быть единственным экскурсантом и Анна не отменила тур, хотя встречал такое у других гидов. Рекомендую!
Мила
31 мар 2024
На экскурсии "Никто не забыт, и ничто не забыто" прошли по улицам города вместе с экскурсоводом Анной. Очень приятная девушка, спокойным голосов рассказывала о трудностях тех далёких страшных дней. Для
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себя узнала много нового. Оказывается, чтобы получить продукты по карточкам, за них нужно было заплатить. Детей в эвакуацию тоже отправляли, оплачивая их проезд и проживание на новом месте.
Хорошо, что есть такие экскурсии, которые напоминают о том жутком времени и не дают нам забыть наше прошлое, нашу историю.

Т
25 мар 2024
Экскурсия очень понравилась. Анна увлечённо рассказала о тяжелейшем этапе Санкт-Петербурга. 2 часа пролетели незаметно. Рекомендую всем посетить данную экскурссию

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