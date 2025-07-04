Мои заказы

Детская экскурсия в Эрмитаж

Приглашаем вас на прием к Императрице! Наши опытные гиды сделают экскурсию по Эрмитажу познавательной и весёлой, а интерактивные элементы позволят детям лучше усвоить информацию. Познакомьте своих детей с великолепным искусством и подарите им незабываемые воспоминания!
5
1 отзыв
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Описание экскурсии

Пойдемте гулять по Эрмитажу весело и увлекательно! Мы любим загадывать загадки, рассказывать сказки, давать простые и занятные задания. Мы побываем на приеме у русской императрицы, научимся делать красивые реверансы, разгадаем тайну английских часов и еще много интересного. Дети хорошенько пофантазируют и за это получат, конечно, подарки. А родители получат детей, влюбленных в искусство! Экскурсия адаптируется под возраст и интересы детей от 5-ти лет и старше. Мы проводим экскурсии для детей больше 10 лет несколько раз в неделю, но каждый раз дети удивляют и радуют нас своей любознательностью, увлеченностью и нестандартными решениями. Для нас – удовольствие работать с детьми! Будем рады вам.

Проведение экскурсии квеста возможно в любой день кроме понедельника с 11.00 до 16.00 включительно.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Зимний Дворец
  • Парадные залы
  • Тронный зал
  • Рыцарский зал
  • Часы-павлин
  • Лоджии Рафаэля
  • Египетский зал
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Подарки для детей
Место начала и завершения?
Зимний Дворец
Когда и сколько длится?
Когда: Проведение экскурсии квеста возможно в любой день кроме понедельника с 11.00 до 16.00 включительно.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Ольга
4 июл 2025
Экскурсовод Ольга великолепная, детей 8 лет вовлекла и 1.40 прошли почти незаметно)

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

