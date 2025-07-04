Приглашаем вас на прием к Императрице! Наши опытные гиды сделают экскурсию по Эрмитажу познавательной и весёлой, а интерактивные элементы позволят детям лучше усвоить информацию. Познакомьте своих детей с великолепным искусством и подарите им незабываемые воспоминания!
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсииПойдемте гулять по Эрмитажу весело и увлекательно! Мы любим загадывать загадки, рассказывать сказки, давать простые и занятные задания. Мы побываем на приеме у русской императрицы, научимся делать красивые реверансы, разгадаем тайну английских часов и еще много интересного. Дети хорошенько пофантазируют и за это получат, конечно, подарки. А родители получат детей, влюбленных в искусство! Экскурсия адаптируется под возраст и интересы детей от 5-ти лет и старше. Мы проводим экскурсии для детей больше 10 лет несколько раз в неделю, но каждый раз дети удивляют и радуют нас своей любознательностью, увлеченностью и нестандартными решениями. Для нас – удовольствие работать с детьми! Будем рады вам.
Проведение экскурсии квеста возможно в любой день кроме понедельника с 11.00 до 16.00 включительно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Зимний Дворец
- Парадные залы
- Тронный зал
- Рыцарский зал
- Часы-павлин
- Лоджии Рафаэля
- Египетский зал
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Подарки для детей
Место начала и завершения?
Зимний Дворец
Когда и сколько длится?
Когда: Проведение экскурсии квеста возможно в любой день кроме понедельника с 11.00 до 16.00 включительно.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
4 июл 2025
Экскурсовод Ольга великолепная, детей 8 лет вовлекла и 1.40 прошли почти незаметно)
