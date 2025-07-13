Путешествуете с детьми и хотите сделать визит в Эрмитаж увлекательным для всей семьи? Тогда эта экскурсия — идеальный выбор! Мы создали программу специально для юных исследователей, чтобы познакомить их с миром искусства и истории в легкой и интересной форме!
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсии
Яркие впечатления для ваших детей
Подарите своим детям незабываемые моменты! Наши гиды — настоящие профессионалы, обладающие богатым опытом работы с детьми. Они знают, как сделать каждую минуту экскурсии увлекательной и познавательной для ребят всех возрастов.
Величие Зимнего Дворца
Вместе с вашим гидом дети смогут открыть для себя великолепие парадных залов Зимнего Дворца, где когда-то проходили балы и важные церемонии российской императорской семьи.
Погружение в античную культуру
Особое внимание будет уделено Античной коллекции. Здесь ребята познакомятся с древними статуями и артефактами, а также узнают о мифах и легендах, которыми так богата античная культура.
Мир великих художников
Далее мы перенесемся в мир старых мастеров. Юные гости увидят знаменитые картины и узнают о таких великих художниках, как Рембрандт и Рафаэль.
Приключения в рыцарском зале
Рыцарский зал с его доспехами, мечами и шлемами увлечет маленьких искателей приключений. Это место наполнено историей и загадками, которые ждут своих исследователей.
Загадки Египетского зала
В Египетском зале детей ждут таинственные артефакты, которые расскажут о жизни и верованиях древних египтян. Это отличная возможность для юных умов узнать больше о прошлом и расширить свои горизонты.
Не упустите шанс подарить своим детям яркие и познавательные впечатления, которые они запомнят на всю жизнь!
Понедельник - выходной. Организация экскурсии по согласованию, просим не оплачивать предоплату, уточняйте возможность
Когда: Понедельник - выходной. Организация экскурсии по согласованию, просим не оплачивать предоплату, уточняйте возможность
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
После бронирования
Наш менеджер свяжется с Вами по телефону или имайлу
Чтобы обсудить детали
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Антонелла
13 июл 2025
Интересная экскурсия с приятным экскурсоводом! Были с детьми от 6 до 13 лет -очень понравилось!