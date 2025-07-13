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Детский Эрмитаж

Путешествуете с детьми и хотите сделать визит в Эрмитаж увлекательным для всей семьи? Тогда эта экскурсия — идеальный выбор! Мы создали программу специально для юных исследователей, чтобы познакомить их с миром искусства и истории в легкой и интересной форме!
5
1 отзыв
Детский Эрмитаж
Детский Эрмитаж
Детский Эрмитаж
Ближайшие даты:
22
июл23
июл24
июл25
июл26
июл27
июл29
июл
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Описание экскурсии

Яркие впечатления для ваших детей

Подарите своим детям незабываемые моменты! Наши гиды — настоящие профессионалы, обладающие богатым опытом работы с детьми. Они знают, как сделать каждую минуту экскурсии увлекательной и познавательной для ребят всех возрастов.

Величие Зимнего Дворца

Вместе с вашим гидом дети смогут открыть для себя великолепие парадных залов Зимнего Дворца, где когда-то проходили балы и важные церемонии российской императорской семьи.

Погружение в античную культуру

Особое внимание будет уделено Античной коллекции. Здесь ребята познакомятся с древними статуями и артефактами, а также узнают о мифах и легендах, которыми так богата античная культура.

Мир великих художников

Далее мы перенесемся в мир старых мастеров. Юные гости увидят знаменитые картины и узнают о таких великих художниках, как Рембрандт и Рафаэль.

Приключения в рыцарском зале

Рыцарский зал с его доспехами, мечами и шлемами увлечет маленьких искателей приключений. Это место наполнено историей и загадками, которые ждут своих исследователей.

Загадки Египетского зала

В Египетском зале детей ждут таинственные артефакты, которые расскажут о жизни и верованиях древних египтян. Это отличная возможность для юных умов узнать больше о прошлом и расширить свои горизонты.

Не упустите шанс подарить своим детям яркие и познавательные впечатления, которые они запомнят на всю жизнь!

Понедельник - выходной. Организация экскурсии по согласованию, просим не оплачивать предоплату, уточняйте возможность

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Государственный Эрмитаж. Главный контроль
Завершение: Государственный Эрмитаж
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник - выходной. Организация экскурсии по согласованию, просим не оплачивать предоплату, уточняйте возможность
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • После бронирования
  • Наш менеджер свяжется с Вами по телефону или имайлу
  • Чтобы обсудить детали
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Антонелла
13 июл 2025
Интересная экскурсия с приятным экскурсоводом!
Были с детьми от 6 до 13 лет -очень понравилось!

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