Путешествуете с детьми и хотите сделать визит в Эрмитаж увлекательным для всей семьи? Тогда эта экскурсия — идеальный выбор! Мы создали программу специально для юных исследователей, чтобы познакомить их с миром искусства и истории в легкой и интересной форме!

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Яркие впечатления для ваших детей

Подарите своим детям незабываемые моменты! Наши гиды — настоящие профессионалы, обладающие богатым опытом работы с детьми. Они знают, как сделать каждую минуту экскурсии увлекательной и познавательной для ребят всех возрастов.

Величие Зимнего Дворца

Вместе с вашим гидом дети смогут открыть для себя великолепие парадных залов Зимнего Дворца, где когда-то проходили балы и важные церемонии российской императорской семьи.

Погружение в античную культуру

Особое внимание будет уделено Античной коллекции. Здесь ребята познакомятся с древними статуями и артефактами, а также узнают о мифах и легендах, которыми так богата античная культура.

Мир великих художников

Далее мы перенесемся в мир старых мастеров. Юные гости увидят знаменитые картины и узнают о таких великих художниках, как Рембрандт и Рафаэль.

Приключения в рыцарском зале

Рыцарский зал с его доспехами, мечами и шлемами увлечет маленьких искателей приключений. Это место наполнено историей и загадками, которые ждут своих исследователей.

Загадки Египетского зала

В Египетском зале детей ждут таинственные артефакты, которые расскажут о жизни и верованиях древних египтян. Это отличная возможность для юных умов узнать больше о прошлом и расширить свои горизонты.

Не упустите шанс подарить своим детям яркие и познавательные впечатления, которые они запомнят на всю жизнь!