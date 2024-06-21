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Как можно узнать о людях, живших давно и исчезнувших с лица земли? Исследовать залы древней Сибири в Эрмитаже. На экскурсии ребята выяснят, что изучает археология, и совершат увлекательное путешествие в прошлое. А ещё увидят настоящие сокровища Пазырыкских курганов: древнейшие ковры и многое другое.