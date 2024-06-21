Как можно узнать о людях, живших давно и исчезнувших с лица земли? Исследовать залы древней Сибири в Эрмитаже. На экскурсии ребята выяснят, что изучает археология, и совершат увлекательное путешествие в прошлое. А ещё увидят настоящие сокровища Пазырыкских курганов: древнейшие ковры и многое другое.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Ребята разгадают много загадок замёрзших курганов.
- Узнают, для чего строили «дома под землёй».
- Поймут, благодаря чему в захоронениях сохранились вещи из дерева, меха и войлока, которые обычно разрушаются и исчезают бесследно.
- Посмотрят на древнейшие в мире ковры и попытаются разгадать их сюжет. По желанию дорисуют недостающий фрагмент.
- Найдут транспортные средства для загробного мира — фигурки лебедей из войлока, деревянную колесницу, мумии лошадей с сёдлами, узлами и войлочными черпаками.
- Услышат про вождя, мумию которого обследовали спустя полвека. На его теле обнаружили множество татуировок. Грифоны, тигры, орлы, бараны, олени, петухи — всё смешалось в зверином стиле скифов.
Организационные детали
- Дополнительно нужно приобрести билеты в Зимний дворец (вход со стороны Церковной лестницы) – 500 руб. /взрослый, бесплатно/дети до 14 лет. Для гида покупать билеты не нужно.
- Экскурсию рекомендую детям от 7 лет (если только родители не возражают против показа мумии).
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У церковной лестницы Эрмитажа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 5109 туристов
Меня зовут Полина. Я профессиональный гид, историк мировой культуры и преподаватель истории города для детей. Рада делиться своими знаниями и любовью к Петербургу с теми, кто хочет и понять историюЗадать вопрос
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