Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Детская экскурсия вокруг Михайловского замка

Прогулка для всей семьи с легендами о чудо-богатырях, Чижике-Пыжике и призраке Павла I

От Марсова поля до мистического Михайловского замка — маршрут нашей прогулки компактен и совсем не утомителен, зато до краев наполнен историями и байками Петербурга.

Мы повстречаем знаменитую пташку на реке Фонтанке, отыщем «Сахару» и откроем секреты призрака, который бродит по коридорам дворца.

А мои рассказы помогут ребятам запомнить самое интересное!
Детская экскурсия вокруг Михайловского замка
Детская экскурсия вокруг Михайловского замка
Детская экскурсия вокруг Михайловского замка
Детская экскурсия вокруг Михайловского замка
Детская экскурсия вокруг Михайловского замка
Детская экскурсия вокруг Михайловского замка
Детская экскурсия вокруг Михайловского замка
Детская экскурсия вокруг Михайловского замка
Детская экскурсия вокруг Михайловского замка
Детская экскурсия вокруг Михайловского замка
Детская экскурсия вокруг Михайловского замка
Детская экскурсия вокруг Михайловского замка

Что вас ожидает

Чижик-Пыжик — и не только.

Мы совершим приятную прогулку от памятника Александру Суворову у Марсова поля до 1-го Инженерного моста. Во время экскурсии ребята:

  • Встретят Чижика-Пыжика — одну из самых узнаваемых и необычных петербургских скульптур. Вспомним знаменитую шуточную песенку, разберемся, кто и почему похищал Чижика-Пыжика с «насиженного» места и какие городские традиции связаны с этой птахой.
  • Увидят первый конный памятник в России — и первый памятник человеку, не принадлежавшему к царской семье.
  • Рассмотрят репродукцию замечательной картины Григория Чернецова «Парад на Царицыном лугу». А заодно поймут, где происходит ее действие и что на картине делают Александр Сергеевич Пушкин и Иван Андреевич Крылов.
  • Откроют, что Петербурге есть своя собственная «Сахара» и даже «конь в сапогах».

Легенды и призраки Михайловского замка

Конечно, часть нашего маршрута пройдет около самого мистического здания города — Михайловского замка. Мы присмотримся к деталям дворца и расшифруем его символы. Ребята услышат легенды, связанные со строительством резиденции Павла I, и выяснят, правда ли призрак императора бродит ночами по бесконечным коридорам. А в завершение экскурсии обязательно загадаем желание и бросим монетку «на счастье».

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на детей 6-12 лет и их родителей
  • Мы не осматриваем Михайловский замок внутри
🚩 Начало и место завершения: на площади Суворова
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Аделина
Аделина
Мне 40 лет. Параллельно с учебой в педагогическом ВУЗе я закончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом: куда пойти с ребенком…. Да не просто пойти, а чтобы весело, интересно, в хорошей компании. Музеи Петербурга предлагают огромное количество программ для детей, а вот найти удачного гида по городу, чтобы рассказал задорно, но вместе с тем познавательно, оказалось не так-то просто. И я взялась за дело сама (видимо, сказывается педагогическое образование:)). На первые экскурсии приглашала друзей, одноклассников, коллег с детьми. И неожиданно стала получать массу благодарностей и просьб: еще! И дело пошло… У меня есть основная работа, и экскурсиями я занимаюсь "для души", просто потому что люблю этот город, люблю его жителей, и готова рассказывать о нем снова и снова. Наверно, поэтому и получается! И я по-прежнему все свои экскурсии "тестирую" на собственных детях:)
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