Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Мы совершим приятную прогулку от памятника Александру Суворову у Марсова поля до 1-го Инженерного моста. Во время экскурсии ребята:
Конечно, часть нашего маршрута пройдет около самого мистического здания города — Михайловского замка. Мы присмотримся к деталям дворца и расшифруем его символы. Ребята услышат легенды, связанные со строительством резиденции Павла I, и выяснят, правда ли призрак императора бродит ночами по бесконечным коридорам. А в завершение экскурсии обязательно загадаем желание и бросим монетку «на счастье».