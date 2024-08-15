Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

От Марсова поля до мистического Михайловского замка — маршрут нашей прогулки компактен и совсем не утомителен, зато до краев наполнен историями и байками Петербурга. Мы повстречаем знаменитую пташку на реке Фонтанке, отыщем «Сахару» и откроем секреты призрака, который бродит по коридорам дворца. А мои рассказы помогут ребятам запомнить самое интересное!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Чижик-Пыжик — и не только!

Мы совершим приятную прогулку от памятника Александру Суворову у Марсова поля до 1-го Инженерного моста. Во время экскурсии ребята:

Встретят Чижика-Пыжика — одну из самых узнаваемых и необычных петербургских скульптур. Вспомним знаменитую шуточную песенку, разберемся, кто и почему похищал Чижика-Пыжика с «насиженного» места и какие городские традиции связаны с этой птахой.

Увидят первый конный памятник в России — и первый памятник человеку, не принадлежавшему к царской семье.

Рассмотрят репродукцию замечательной картины Григория Чернецова «Парад на Царицыном лугу». А заодно поймут, где происходит ее действие и что на картине делают Александр Сергеевич Пушкин и Иван Андреевич Крылов.

Откроют, что Петербурге есть своя собственная «Сахара» и даже «конь в сапогах».

Легенды и призраки Михайловского замка

Конечно, часть нашего маршрута пройдет около самого мистического здания города — Михайловского замка. Мы присмотримся к деталям дворца и расшифруем его символы. Ребята услышат легенды, связанные со строительством резиденции Павла I, и выяснят, правда ли призрак императора бродит ночами по бесконечным коридорам. А в завершение экскурсии обязательно загадаем желание и бросим монетку «на счастье».

Организационные детали