Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

От Марсова поля до мистического Михайловского замка — маршрут нашей прогулки компактен и совсем не утомителен, зато до краев наполнен историями и байками Петербурга.
Мы повстречаем знаменитую пташку на реке Фонтанке, отыщем «Сахару» и откроем секреты призрака, который бродит по коридорам дворца. А мои рассказы помогут ребятам запомнить самое интересное!
Мы повстречаем знаменитую пташку на реке Фонтанке, отыщем «Сахару» и откроем секреты призрака, который бродит по коридорам дворца. А мои рассказы помогут ребятам запомнить самое интересное!
Описание экскурсии
Чижик-Пыжик — и не только!
Мы совершим приятную прогулку от памятника Александру Суворову у Марсова поля до 1-го Инженерного моста. Во время экскурсии ребята:
- Встретят Чижика-Пыжика — одну из самых узнаваемых и необычных петербургских скульптур. Вспомним знаменитую шуточную песенку, разберемся, кто и почему похищал Чижика-Пыжика с «насиженного» места и какие городские традиции связаны с этой птахой.
- Увидят первый конный памятник в России — и первый памятник человеку, не принадлежавшему к царской семье.
- Рассмотрят репродукцию замечательной картины Григория Чернецова «Парад на Царицыном лугу». А заодно поймут, где происходит ее действие и что на картине делают Александр Сергеевич Пушкин и Иван Андреевич Крылов.
- Откроют, что Петербурге есть своя собственная «Сахара» и даже «конь в сапогах».
Легенды и призраки Михайловского замка
Конечно, часть нашего маршрута пройдет около самого мистического здания города — Михайловского замка. Мы присмотримся к деталям дворца и расшифруем его символы. Ребята услышат легенды, связанные со строительством резиденции Павла I, и выяснят, правда ли призрак императора бродит ночами по бесконечным коридорам. А в завершение экскурсии обязательно загадаем желание и бросим монетку «на счастье».
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на детей 6-12 лет и их родителей
- Мы не осматриваем Михайловский замок внутри
- По запросу экскурсию можно провести для школьной группы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Суворова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аделина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 9643 туристов
Параллельно с учёбой в педагогическом вузе окончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом — куда пойти с ребёнком… Да
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Экскурсия очень понравилась. Рассказ был адресован именно ребенку, простой в понимании и интересный. Много необычных ярких фактов, которые, надеюсь, сохранятся в памяти. Нам, взрослым тоже было очень интересно познавательно. Аделина
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А
Как всегда весело, познавательно, информативно и увлекательно! Аделина умеет мастерски дать материал ребенку, разъяснить сложное на понятном языке!
Маршрут вроде и небольшой, но очень информационно насыщенный, мы узнали много нового! Экскурсии Аделины не оставят равнодушным ни ребенка, ни взрослого!!! По очень восторженным отзывам путешественников о той или иной экскурсии можно сразу догадаться, что ее провела именно Аделина!!!
Маршрут вроде и небольшой, но очень информационно насыщенный, мы узнали много нового! Экскурсии Аделины не оставят равнодушным ни ребенка, ни взрослого!!! По очень восторженным отзывам путешественников о той или иной экскурсии можно сразу догадаться, что ее провела именно Аделина!!!
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Н
Экскурсия очень понравилась, даже взрослому было интересны многие факты. Аделина смогла расположить к себе ребёнка который достаточно придирчив к гидам, экскурсоводам.
Много интесной запоминающейся информации было на экскурсии.
Много интесной запоминающейся информации было на экскурсии.
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Т
Аделина - прекрасный рассказчик, даже моей 6-летней дочери было интересно, хотя обычно она быстро устает от экскурсий. А мне и сыну постарше было не только интересно, но и познавательно!
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И
Большое спасибо Аделине за познавательную и нескучную экскурсию! Аделина умеет находить общий язык с детьми, удерживать их внимание, рассказывает интересно и для детей и для взрослых.
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К
Супер экскурсия! Шикарно и с пользой провели время! Аделина замечательно преподносит материал! Все остались довольны! Огромное спасибо!
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