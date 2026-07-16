Вечер в Гатчине - это уникальная возможность окунуться в атмосферу загадок и тайн.Гатчинский дворец и его подземные ходы, легенды о масонах и мальтийцах, а также удивительные истории о тайных кабинетах

и исчезнувших коллекциях - всё это ждёт вас на экскурсии. Не упустите шанс узнать, кто разрушил Адмиралтейство и какие предсказания оставил Авель. Прогулка по Старому городу, Приоратскому дворцу и пейзажному парку оставит незабываемые впечатления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Гатчины - летние месяцы июнь, июль и август. В это время года погода наиболее благоприятна: тепло, световой день длинный, что позволяет насладиться красотой пейзажного парка и архитектурой дворцов. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, хотя может быть прохладнее и вероятны дожди. В остальные месяцы, особенно зимой, экскурсия возможна, но холод и короткий световой день могут ограничить впечатления.

Сейчас август — это идеальное время.