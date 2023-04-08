Игорь — ваш гид в Санкт-Петербурге

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Добрый день! Меня зовут Игорь. Родился и вырос в Ленинграде, с детства люблю историю, изучаю как классическое прочтение, так и альтернативные версии. Исследую родной город с парадной стороны, а также со стороны малоизвестных или забытых, но не менее значимых исторических мест. Особое внимание уделяю периоду блокады Ленинграда. В арсенале два высших образования и педагогическая деятельность. Веду исторический блог. Уверен, будет весело и позитивно! До встречи!