Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды

Насладиться дворцово-парковым комплексом без толп туристов и погрузиться в тайны загадочного места

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Вечер — идеальный антураж для нашего путешествия по Гатчине.

Он добавит таинственности и толику мрака этой императорской резиденции, которая обросла легендами и городским фольклором.

Куда вёл подземный ход из Гатчинского дворца? Кто разрушил Адмиралтейство? Предсказания Авеля, секретные кабинеты, побег Керенского… Мне есть что вам рассказать и показать!
Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды
Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды
Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды
Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды
Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды
Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды
Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды
Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды
Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды
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Описание

Что вас ожидает

Как Известно, Гатчина — это столица российских рыцарских утех. И по вечерам, если прислушаться, Старый город все ещё шепчет свои легенды про масонов, мальтийцев и подземные гатчинские лабиринты. Я поделюсь с вами историями о скрытых во дворце кабинетах, преданием о странном исчезновении коллекции оружия Александра III, предсказаниями Авеля, легендами о таинственном тоннеле и не только.

Итак, что же вам предстоит увидеть:

  • Старый город и его прекрасные соборы,
  • постройки шведского периода,
  • Приоратский дворец,
  • Большой Гатчинский дворец,
  • пруды и каналы пейзажного парка.

Организационные детали

  • Транспортные расходы входят в стоимость, за доплату возможен выезд от отеля (детали уточняйте в переписке)
  • Посещение музеев в рамках экскурсии не предусмотрено

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро Московская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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