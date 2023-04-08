Насладиться дворцово-парковым комплексом без толп туристов и погрузиться в тайны загадочного места
Вечер — идеальный антураж для нашего путешествия по Гатчине.
Он добавит таинственности и толику мрака этой императорской резиденции, которая обросла легендами и городским фольклором.
Куда вёл подземный ход из Гатчинского дворца? Кто разрушил Адмиралтейство? Предсказания Авеля, секретные кабинеты, побег Керенского… Мне есть что вам рассказать и показать!
Он добавит таинственности и толику мрака этой императорской резиденции, которая обросла легендами и городским фольклором.
Куда вёл подземный ход из Гатчинского дворца? Кто разрушил Адмиралтейство? Предсказания Авеля, секретные кабинеты, побег Керенского… Мне есть что вам рассказать и показать!
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Описание
Что вас ожидает
Как Известно, Гатчина — это столица российских рыцарских утех. И по вечерам, если прислушаться, Старый город все ещё шепчет свои легенды про масонов, мальтийцев и подземные гатчинские лабиринты. Я поделюсь с вами историями о скрытых во дворце кабинетах, преданием о странном исчезновении коллекции оружия Александра III, предсказаниями Авеля, легендами о таинственном тоннеле и не только.
Итак, что же вам предстоит увидеть:
- Старый город и его прекрасные соборы,
- постройки шведского периода,
- Приоратский дворец,
- Большой Гатчинский дворец,
- пруды и каналы пейзажного парка.
Организационные детали
- Транспортные расходы входят в стоимость, за доплату возможен выезд от отеля (детали уточняйте в переписке)
- Посещение музеев в рамках экскурсии не предусмотрено
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро Московская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл 439 экскурсий для 649 туристов
Добрый день! Меня зовут Игорь. Родился и вырос в Ленинграде, с детства люблю историю, изучаю как классическое прочтение, так и альтернативные версии. Исследую родной город с парадной стороны, а также со стороны малоизвестных или забытых, но не менее значимых исторических мест. Особое внимание уделяю периоду блокады Ленинграда. В арсенале два высших образования и педагогическая деятельность. Веду исторический блог. Уверен, будет весело и позитивно! До встречи!Задать вопрос
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