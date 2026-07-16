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Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды

Вечерняя экскурсия по Гатчине раскроет перед вами мистические тайны замков и легенды старинного города. Увлекательное путешествие в мир истории и фольклора
Вечер в Гатчине - это уникальная возможность окунуться в атмосферу загадок и тайн.

Гатчинский дворец и его подземные ходы, легенды о масонах и мальтийцах, а также удивительные истории о тайных кабинетах
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и исчезнувших коллекциях - всё это ждёт вас на экскурсии. Не упустите шанс узнать, кто разрушил Адмиралтейство и какие предсказания оставил Авель. Прогулка по Старому городу, Приоратскому дворцу и пейзажному парку оставит незабываемые впечатления

5
64 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальная вечерняя атмосфера
  • 🏰 Тайны Гатчинского дворца
  • 🗝 Легенды о масонах и мальтийцах
  • 📜 Истории о предсказаниях Авеля
  • 🌿 Прогулка по пейзажному парку

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Гатчины - летние месяцы июнь, июль и август. В это время года погода наиболее благоприятна: тепло, световой день длинный, что позволяет насладиться красотой пейзажного парка и архитектурой дворцов. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, хотя может быть прохладнее и вероятны дожди. В остальные месяцы, особенно зимой, экскурсия возможна, но холод и короткий световой день могут ограничить впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды
Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды
Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды

Что можно увидеть

  • Старый город
  • Приоратский дворец
  • Большой Гатчинский дворец

Описание экскурсии

Как Известно, Гатчина — это столица российских рыцарских утех. И по вечерам, если прислушаться, Старый город всё ещё шепчет свои легенды про масонов, мальтийцев и подземные гатчинские лабиринты. Я поделюсь с вами историями о скрытых во дворце кабинетах, преданием о странном исчезновении коллекции оружия Александра III, предсказаниями Авеля, легендами о таинственном тоннеле и не только.

Итак, что же вам предстоит увидеть:

  • Старый город и его прекрасные соборы,
  • постройки шведского периода,
  • Приоратский дворец,
  • Большой Гатчинский дворец,
  • пруды и каналы пейзажного парка.

Организационные детали

  • Транспорт от места встречи по маршруту экскурсии входит в стоимость
  • Посещение музеев в рамках экскурсии не предусмотрено

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро Московская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2848 туристов
Родился и вырос в Ленинграде. Сдетства люблю историю, изучаю как классическое прочтение, так и альтернативные версии. Исследую родной город с парадной стороны, а также со стороны малоизвестных или забытых, но не менее значимых исторических мест. Особое внимание уделяю периоду блокады Ленинграда. В арсенале два высших образования и педагогическая деятельность. Веду исторический блог. Уверен, будет весело и позитивно! До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 64 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
64
4
3
2
1
Аркадий
Это была интересная волшебная экскурсия в Гатчину. Магическая атмосфера вечернего дворца и интересный диалог - что еще можно быть нужно? обратите внимание, что дворец в это время закрыт, и его
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моно осмотреть только снаружи. Но это нормально) Очень круто было увидеть место, где была сказана великая фраза о том что пока русский царь рыбачит, Европа подождет))))) ну и запаситесь фотоаппаратом - вечерний замок это что-то с чем-то. Огромное спасибо Игорю за такой интересный вечер

Это была интересная волшебная экскурсия в Гатчину. Магическая атмосфера вечернего дворца и интересный диалог - что
Это была интересная волшебная экскурсия в Гатчину. Магическая атмосфера вечернего дворца и интересный диалог - что
Это была интересная волшебная экскурсия в Гатчину. Магическая атмосфера вечернего дворца и интересный диалог - что
Это была интересная волшебная экскурсия в Гатчину. Магическая атмосфера вечернего дворца и интересный диалог - что
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А
18.11.2025 посетила экскурсию «Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды…»., которая превзошла все мои ожидания!
Наш гид Игорь оказался не просто рассказчиком, а настоящим мастером слова, который оживил историю этих мест. С его
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увлекательными историями и интересными фактами мы путешествовали не только в пространстве, но и во времени! Каждая деталь экскурсии создавала полное погружение в прошлое. Я чувствовала себя частью этой истории, словно сама принимала участие в событиях многовековой давности.
Организация на высшем уровне, удобное время, комфортный транспорт.
Теперь я знаю, что значит "погрузиться в историю"! Игорь, СПАСИБО – это было потрясающе!
Однозначно рекомендую всем, кто хочет не просто узнать что-то новое, но и получить незабываемые впечатления!

18.11.2025 посетила экскурсию «Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды…»., которая превзошла все мои ожидания!
18.11.2025 посетила экскурсию «Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды…»., которая превзошла все мои ожидания!
18.11.2025 посетила экскурсию «Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды…»., которая превзошла все мои ожидания!
18.11.2025 посетила экскурсию «Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды…»., которая превзошла все мои ожидания!
18.11.2025 посетила экскурсию «Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды…»., которая превзошла все мои ожидания!
18.11.2025 посетила экскурсию «Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды…»., которая превзошла все мои ожидания!
18.11.2025 посетила экскурсию «Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды…»., которая превзошла все мои ожидания!
18.11.2025 посетила экскурсию «Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды…»., которая превзошла все мои ожидания!+2
18.11.2025 посетила экскурсию «Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды…»., которая превзошла все мои ожидания!
18.11.2025 посетила экскурсию «Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды…»., которая превзошла все мои ожидания!
Игорь
Игорь
Ответ организатора:
Благодарю! Рад, что экскурсия оставила хорошие впечатления.
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С
Экскурсия "Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды…" превзошла ожидания! Это был не просто рассказ гида, а прекрасно структурированный исторический материал, поданный не сухим перечислением дат, а через призму легенд и загадок
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прошлого. Мы не просто "узнали много интересного", мы прочувствовали эпоху. Мы, взрослые, были в полном восторге от атмосферы таинственности и подачи исторического материала. А дети и подростки, которые обычно скучают в музеях, слушали, затаив дыхание! История буквально оживала перед нами: факты, легенды и мистические истории так искусно переплелись, что все знания усвоились сами собой и "врезались в память", как и обещано. Узнали массу интересных деталей, которые не найдешь в учебниках. Огромная благодарность гиду! Всем очень рекомендую — это идеальный формат для семьи, где у каждого свой интерес, но все остаются в полном восторге. Спасибо за такой продуманный и блестяще исполненный формат.

Экскурсия "Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды…" превзошла ожидания! Это был не просто рассказ гида, а прекрасно
Экскурсия "Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды…" превзошла ожидания! Это был не просто рассказ гида, а прекрасно
Экскурсия "Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды…" превзошла ожидания! Это был не просто рассказ гида, а прекрасно
Экскурсия "Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды…" превзошла ожидания! Это был не просто рассказ гида, а прекрасно
Экскурсия "Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды…" превзошла ожидания! Это был не просто рассказ гида, а прекрасно
Экскурсия "Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды…" превзошла ожидания! Это был не просто рассказ гида, а прекрасно
Экскурсия "Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды…" превзошла ожидания! Это был не просто рассказ гида, а прекрасно
Игорь
Игорь
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! С удовольствием покажу вам ещё больше интересных мест.
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Елена
Эта была одна из самых интересных и увлекательных экскурсий. Игорь прекрасный рассказчик, слушая его невольно погружаешься в события прошлого времени. Узнали много новых фактов и моментов о жизни Екатерины 2 и Павла, о которых не рассказывали на уроках истории. Экскурсия оставила у нас массу ярких и положительных впечатлений.
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А
Это была самая лучшая и самая фиеричная экскурсия, которую мне довелось посетить! Игорь бесподобный, вежливый, учтивый, веселый и весьма-весьма «подкованный» профессионал! Время, проверенное в компании с его рассказами просто пролетело. Спасибо огромное за возможность посетить такое мероприятие!
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Алена
Самая интересная и атмосферная экскурсия!! ты настолько увлекаешься рассказом, что не замечаешь ни дождя, ни ветра!!! красивейшие локации, куча новых для нас фактов, в общем вечер удался!!! очень советую такую прогулку!!!
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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