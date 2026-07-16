Вечер в Гатчине - это уникальная возможность окунуться в атмосферу загадок и тайн.
Гатчинский дворец и его подземные ходы, легенды о масонах и мальтийцах, а также удивительные истории о тайных кабинетах
Гатчинский дворец и его подземные ходы, легенды о масонах и мальтийцах, а также удивительные истории о тайных кабинетах
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальная вечерняя атмосфера
- 🏰 Тайны Гатчинского дворца
- 🗝 Легенды о масонах и мальтийцах
- 📜 Истории о предсказаниях Авеля
- 🌿 Прогулка по пейзажному парку
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Гатчины - летние месяцы июнь, июль и август. В это время года погода наиболее благоприятна: тепло, световой день длинный, что позволяет насладиться красотой пейзажного парка и архитектурой дворцов. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, хотя может быть прохладнее и вероятны дожди. В остальные месяцы, особенно зимой, экскурсия возможна, но холод и короткий световой день могут ограничить впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Старый город
- Приоратский дворец
- Большой Гатчинский дворец
Описание экскурсии
Как Известно, Гатчина — это столица российских рыцарских утех. И по вечерам, если прислушаться, Старый город всё ещё шепчет свои легенды про масонов, мальтийцев и подземные гатчинские лабиринты. Я поделюсь с вами историями о скрытых во дворце кабинетах, преданием о странном исчезновении коллекции оружия Александра III, предсказаниями Авеля, легендами о таинственном тоннеле и не только.
Итак, что же вам предстоит увидеть:
- Старый город и его прекрасные соборы,
- постройки шведского периода,
- Приоратский дворец,
- Большой Гатчинский дворец,
- пруды и каналы пейзажного парка.
Организационные детали
- Транспорт от места встречи по маршруту экскурсии входит в стоимость
- Посещение музеев в рамках экскурсии не предусмотрено
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро Московская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2848 туристов
Родился и вырос в Ленинграде. Сдетства люблю историю, изучаю как классическое прочтение, так и альтернативные версии. Исследую родной город с парадной стороны, а также со стороны малоизвестных или забытых, но не менее значимых исторических мест. Особое внимание уделяю периоду блокады Ленинграда. В арсенале два высших образования и педагогическая деятельность. Веду исторический блог. Уверен, будет весело и позитивно! До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 64 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Это была интересная волшебная экскурсия в Гатчину. Магическая атмосфера вечернего дворца и интересный диалог - что еще можно быть нужно? обратите внимание, что дворец в это время закрыт, и его
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А
18.11.2025 посетила экскурсию «Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды…»., которая превзошла все мои ожидания!
Наш гид Игорь оказался не просто рассказчиком, а настоящим мастером слова, который оживил историю этих мест. С его
Наш гид Игорь оказался не просто рассказчиком, а настоящим мастером слова, который оживил историю этих мест. С его
+2
Игорь
Ответ организатора:
Благодарю! Рад, что экскурсия оставила хорошие впечатления.
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С
Экскурсия "Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды…" превзошла ожидания! Это был не просто рассказ гида, а прекрасно структурированный исторический материал, поданный не сухим перечислением дат, а через призму легенд и загадок
Игорь
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! С удовольствием покажу вам ещё больше интересных мест.
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Эта была одна из самых интересных и увлекательных экскурсий. Игорь прекрасный рассказчик, слушая его невольно погружаешься в события прошлого времени. Узнали много новых фактов и моментов о жизни Екатерины 2 и Павла, о которых не рассказывали на уроках истории. Экскурсия оставила у нас массу ярких и положительных впечатлений.
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А
Это была самая лучшая и самая фиеричная экскурсия, которую мне довелось посетить! Игорь бесподобный, вежливый, учтивый, веселый и весьма-весьма «подкованный» профессионал! Время, проверенное в компании с его рассказами просто пролетело. Спасибо огромное за возможность посетить такое мероприятие!
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Самая интересная и атмосферная экскурсия!! ты настолько увлекаешься рассказом, что не замечаешь ни дождя, ни ветра!!! красивейшие локации, куча новых для нас фактов, в общем вечер удался!!! очень советую такую прогулку!!!
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