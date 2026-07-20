15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На прогулке я в живой и интересной форме познакомлю вас с планировкой Михайловского замка и историей его постройки. Вы узнаете, какие сооружения входили в замковый комплекс, рассмотрите украшения фасадов и удивительный мост без реки, единственный трехчастный мост Петербурга. Мы поговорим о самом первом конном памятнике Петру I, о судьбе Михайловского замка и его владельце Павле I — одном из самых мистических и неоднозначных правителей Российской империи.
Интересные задания на логику и смекалку
Шаг за шагом вы будете проникать в секреты замка, выполняя необычные задания и разгадывая головоломки. Чтобы раскрыть необычные детали и акценты Михайловского замка, вам придется посоревноваться в смекалке, расшифровать стихи и ребусы, найти спрятанные предметы и даже угадать, что лежит в «черном ящике»!
А после нашей прогулки вы сможете самостоятельно посетить сам замок и глубже познакомиться с его историей и прекрасными интерьерами!
Кому подойдет эта экскурсия
Квест рассчитан на активных путешественников старше 13 лет. Для семей с маленькими детьми можем провести экскурсию вокруг Михайловского замка в другом формате.
Организационные детали
Билеты в Русский музей оплачиваются дополнительно: 700 ₽ — взрослые, 500 ₽ — школьники от 14 лет, студенты и пенсионеры, 200 ₽ — дети 7-13 лет. Дети до 7 лет и инвалиды I и II группы — бесплатно
Купить билеты лучше на официальном сайте музея заранее на выбранное время, иначе билетов может не оказаться
Обратите внимание, что по вторникам музей закрыт для посещения. Часы работы в другие дни: пн, ср, пт-вс — с 10:00 до 18:00, четверг — с 13:00 до 21:00
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Петру 1 перед Михайловским замком
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 22111 туристов
Мы с командой гидов разрабатываем и проводим необычные экскурсии по Петербургу. Мы знаем, как бывает порой трудно найти интересную экскурсию, рассчитанную на путешественника с детьми, а также на того, кто от перечисления бесконечного множества дат и фамилий архитекторов начинает неудержимо зевать:) Стараемся делать так, чтобы на наших прогулках было нескучно.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
4
3
–
2
1
1
–
В
Виктория
Прекрасная экскурсия! Чудесный гид! Очень интересно, очень познавательно, мы восторге!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Евгения
Мы в восторге от квеста!! У нас была компания из 4 взрослых! 😁 И квест зашёл на ура! Интересно очень, Юлия здорово и понятно все рассказывала, классные незаурядные задания, ребусы и загадки, пошевелили мозгами, от души посмеялись! В общем советую однозначно и детям, и взрослым!!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Всё было просто замечательно, интересно и познавательно. Ходили мамы с подростками 13 и 14 лет (что само по себе немного странно), ведь подростки стремятся к независимости и самостоятельности, в том числе и в выборе свободного времяпровождения. Им понравились задания, правильно рассказанная историческая информация и простота общения. Спасибо, придём ещё.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анна
Спасибо большое нашему экскурсоводу Наталье! Ходили на квест первый раз, семьей из 5-ти человек. Одному из детей в нашей семье 6 лет, скажу сразу для такого возраста данная экскурсия будет не интересна. Детям постарше (возраст 16-18 лет) и взрослым все очень понравилось. Наверное хотелось бы чуть больше заданий.
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Были на экскурсии семьей, родители + 2 подростка (10 и 13 лет). Очень хорошая экскурсия, даже для жителей Санкт-Петербурга (коими мы являемся). Я думаю, что и мы, и наши дети многое для себя подчерпнули из неё и многое мы не забудем исходя из формата - квест. Спасибо Юлии. Всем рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Алла
Интересная и увлекательная экскурсия- прогулка, на которой мы узнали новое для себя, разгадывали загадки, удивлялись мистическим фактам и легендам. Огромное спасибо Юлии за неординарную подачу материала и удивительную экскурсию-игру! Наш праздник удался!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Игра-квест «Вокруг Михайловского замка»»