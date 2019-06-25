15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Игра-квест «Вокруг Михайловского замка»

Проникнуть в тайны мистического замка Павла I, выполняя интересные задания!

Юлия
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Юлия – представитель гидов
На экскурсии вам предстоит раскрыть секреты одного из самых удивительных объектов парадного Петербурга.

Разгадывая шифры и выполняя задания, вы будете раз за разом узнавать новые факты о Михайловском замке, который по-настоящему уникален своей историей, своим названием и архитектурой.

И конечно, поговорим о судьбе его загадочного владельца, суеверного и противоречивого императора Павла I.
3250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 1.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии15 отзывов
4.67
Игра-квест «Вокруг Михайловского замка»
Игра-квест «Вокруг Михайловского замка»

Что вас ожидает

Нескучное знакомство с Михайловским замком
На прогулке я в живой и интересной форме познакомлю вас с планировкой Михайловского замка и историей его постройки. Вы узнаете, какие сооружения входили в замковый комплекс, рассмотрите украшения фасадов и удивительный мост без реки, единственный трехчастный мост Петербурга. Мы поговорим о самом первом конном памятнике Петру I, о судьбе Михайловского замка и его владельце Павле I — одном из самых мистических и неоднозначных правителей Российской империи.

Интересные задания на логику и смекалку
Шаг за шагом вы будете проникать в секреты замка, выполняя необычные задания и разгадывая головоломки. Чтобы раскрыть необычные детали и акценты Михайловского замка, вам придется посоревноваться в смекалке, расшифровать стихи и ребусы, найти спрятанные предметы и даже угадать, что лежит в «черном ящике»!

А после нашей прогулки вы сможете самостоятельно посетить сам замок и глубже познакомиться сего историей и прекрасными интерьерами!

Кому подойдет эта экскурсия

Квест рассчитан на активных путешественников старше 13 лет. Для семей с маленькими детьми можем провести экскурсию вокруг Михайловского замка в другом формате.

Организационные детали

  • Входные билеты в музей оплачиваются отдельно. Дети до 16 лет получают в кассе музея бесплатный билет при предъявлении документа, подтверждающего их возраст.
  • Обратите внимание, что по вторникам музей закрыт для посещения. Часы работы в другие дни: пн, ср, пт-вс — с 10:00 до 18:00, четверг — с 13:00 до 21:00.
  • Наша прогулка проходит на улице, поэтому, пожалуйста, одевайтесь по погоде.
Игра-квест «Вокруг Михайловского замка»
Игра-квест «Вокруг Михайловского замка»
Игра-квест «Вокруг Михайловского замка»
Игра-квест «Вокруг Михайловского замка»
Игра-квест «Вокруг Михайловского замка»
Игра-квест «Вокруг Михайловского замка»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
С командой гидов разрабатываем и проводим необычные экскурсии по Петербургу. Мы знаем, как бывает порой трудно найти интересную экскурсию, рассчитанную на путешественника с детьми, а также на того, кто от перечисления бесконечного множества дат и фамилий архитекторов начинает неудержимо зевать :) Стараемся делать так, чтобы на наших прогулках было не скучно.
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 июня 2019
Спасибо большое нашему экскурсоводу Наталье! Ходили на квест первый раз, семьей из 5-ти человек. Одному из детей в нашей семье 6 лет, скажу сразу для такого возраста данная экскурсия будет не интересна. Детям постарше (возраст 16-18 лет) и взрослым все очень понравилось. Наверное хотелось бы чуть больше заданий.
20 июня 2019
Не интересно.
Я ожидал большего.
30 марта 2019
Были на экскурсии с детьми 9 и 12 лет. Детям было очень интересно, да и взрослым тоже. Я рекомендую эту экскурсию и Наталью как экскурсовода.
7 января 2019
Экскурсия больше рассчитана на детей: много загадок и заданий. Все проходит в игровой форме , поэтому свн(9лет) запомнил много из экскурсии)
Огромное спасибо! Всей семьёй проучили удовольствие!
6 ноября 2018
Всё было просто замечательно, интересно и познавательно. Ходили мамы с подростками 13 и 14 лет (что само по себе немного странно), ведь подростки стремятся к независимости и самостоятельности, в том числе и в выборе свободного времяпровождения. Им понравились задания, правильно рассказанная историческая информация и простота общения. Спасибо, придём ещё.
29 августа 2018
Были на игре в августе 2018 года с двумя детьми 7 и 10 лет. В целом было интересно и детям понравилось, но убедительная просьба проводящим экскурсию гидам не пользоваться жаргоном при подаче информации детям особенно, да и взрослым тоже (ужасно режет слух). Очень хочется слышать красивый русский язык на экскурсии, в том числе и на детской, и особенно в Санкт-Петербурге. Спасибо!!
18 августа 2018
Ходиди с друзьями вчетвером, все понравилось, но хотелось бы ещё больше заданий)))
29 июля 2018
Очень понравился квест "Вокруг Михайловского замка". Квест для нас был первым опытом. Необычно. Извилинки должны активно работать плюс внимательность. Нам понравилось. 1,5 часа пролетели как один миг
10 марта 2018
Посетили экскурсию с Екатериной . Детям. 12 и 14 лет понравилось , проходила в игровой форме . Дети разгадывались ребусы и загадки по историии замка , узнали много интересных исторических фактов о Павле 1 . Рекомендуем к посещению .
Наталья
8 ноября 2017
Все отлично. Не помешала холодная погода, т к гид прекрасно заведа нас погреться и попить кофе в здание Михайловского замка. Интересно рассказывала, и спрашивала- это же квест. Много интересной информации. Подойдет и детям и взрослым.
Ещё 5 отзывов

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