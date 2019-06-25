15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Нескучное знакомство с Михайловским замком

На прогулке я в живой и интересной форме познакомлю вас с планировкой Михайловского замка и историей его постройки. Вы узнаете, какие сооружения входили в замковый комплекс, рассмотрите украшения фасадов и удивительный мост без реки, единственный трехчастный мост Петербурга. Мы поговорим о самом первом конном памятнике Петру I, о судьбе Михайловского замка и его владельце Павле I — одном из самых мистических и неоднозначных правителей Российской империи.

Интересные задания на логику и смекалку

Шаг за шагом вы будете проникать в секреты замка, выполняя необычные задания и разгадывая головоломки. Чтобы раскрыть необычные детали и акценты Михайловского замка, вам придется посоревноваться в смекалке, расшифровать стихи и ребусы, найти спрятанные предметы и даже угадать, что лежит в «черном ящике»!

А после нашей прогулки вы сможете самостоятельно посетить сам замок и глубже познакомиться сего историей и прекрасными интерьерами!

Кому подойдет эта экскурсия

Квест рассчитан на активных путешественников старше 13 лет. Для семей с маленькими детьми можем провести экскурсию вокруг Михайловского замка в другом формате.