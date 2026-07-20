15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На экскурсии вам предстоит раскрыть секреты одного из самых удивительных объектов парадного Петербурга. Разгадывая шифры и выполняя задания, вы будете раз за разом узнавать новые факты о Михайловском замке, который по-настоящему уникален своей историей, своим названием и архитектурой. И конечно, поговорим о судьбе его загадочного владельца, суеверного и противоречивого императора Павла I.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Нескучное знакомство с Михайловским замком

На прогулке я в живой и интересной форме познакомлю вас с планировкой Михайловского замка и историей его постройки. Вы узнаете, какие сооружения входили в замковый комплекс, рассмотрите украшения фасадов и удивительный мост без реки, единственный трехчастный мост Петербурга. Мы поговорим о самом первом конном памятнике Петру I, о судьбе Михайловского замка и его владельце Павле I — одном из самых мистических и неоднозначных правителей Российской империи.

Интересные задания на логику и смекалку

Шаг за шагом вы будете проникать в секреты замка, выполняя необычные задания и разгадывая головоломки. Чтобы раскрыть необычные детали и акценты Михайловского замка, вам придется посоревноваться в смекалке, расшифровать стихи и ребусы, найти спрятанные предметы и даже угадать, что лежит в «черном ящике»!

А после нашей прогулки вы сможете самостоятельно посетить сам замок и глубже познакомиться с его историей и прекрасными интерьерами!

Кому подойдет эта экскурсия

Квест рассчитан на активных путешественников старше 13 лет. Для семей с маленькими детьми можем провести экскурсию вокруг Михайловского замка в другом формате.

Организационные детали