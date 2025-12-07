Мои заказы

Особняк Штиглица – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 6 экскурсий в категории «Особняк Штиглица» в Санкт-Петербурге, цены от 1600 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
«Дом, в котором я живу»: прогулка по архитектурным стилям Петербурга
На машине
3 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дом, в котором я живу
Прогулка по архитектурным стилям Петербурга раскроет тайны имперских эпох и характеры правителей. Откройте для себя новое в знакомом городе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Богатые тоже плачут
Пешая
2 часа
11 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Богатые тоже плачут
Прогулка по Литейному проспекту в Санкт-Петербурге, где жила элита Российской империи
Начало: У станции метро «Чернышевская»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
12 дек в 12:00
1600 ₽ за человека
Особняк Половцова (Дом Архитектора): групповая экскурсия
1.5 часа
108 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Особняк Половцова (Дом Архитектора): групповая экскурсия
Вас ждет уникальное путешествие по Особняку Половцова, где каждая комната хранит свои тайны и истории из прошлого
Начало: На Большой Морской улице
14 дек в 13:30
27 дек в 13:30
2400 ₽ за человека
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
Пешая
3 часа
130 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по историческим и архитектурным памятникам Петербурга
Узнайте, как исторические события и технологии формировали облик Санкт-Петербурга. Прогулка от Исаакиевского собора до Академии Штиглица с искусствоведом
Начало: На Сенатской площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Нетривиальная прогулка по forbes-адресам старого Петербурга
Пешая
2 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по forbes-адресам Петербурга
Откройте для себя удивительные места Петербурга, где история переплетается с современностью. Узнайте о кладах, узких домах и дачных домиках на крышах
Начало: У метро Чернышевская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия по особняку сенатора Половцова (билеты включены)
1 час
-
15%
17 отзывов
Билеты
Экскурсия по особняку сенатора Половцова (билеты включены)
Побывать в петербургском Доме архитектора и восхититься его внутренним убранством
Начало: У СТ.М. «Адмиралтейская»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3145 ₽3700 ₽ за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    7 декабря 2025
    Экскурсия по особняку сенатора Половцова (билеты включены)
    Замечательная экскурсия,отличный экскурсовод 👍
  • Е
    Елена
    6 декабря 2025
    Экскурсия по особняку сенатора Половцова (билеты включены)
    Интерьеры необычайной красоты и прекрасной сохранности, в сочетании с глубокими знаниями и образной речью рассказчика, сделали эту экскурсию запоминающейся и интересной. Сколько ещё сокровищ таит в себе Петербург?
    Интерьеры необычайной красоты и прекрасной сохранности, в сочетании с глубокими знаниями и образной речью рассказчика, сделалиИнтерьеры необычайной красоты и прекрасной сохранности, в сочетании с глубокими знаниями и образной речью рассказчика, сделалиИнтерьеры необычайной красоты и прекрасной сохранности, в сочетании с глубокими знаниями и образной речью рассказчика, сделали
  • Ю
    Юлия
    23 ноября 2025
    Экскурсия по особняку сенатора Половцова (билеты включены)
    Остались очень довольны посещением и экскурсией. Все прошло на одном дыхании. Увлекательный рассказ и прекрасные интерьеры.
    Остались очень довольны посещением и экскурсией. Все прошло на одном дыхании. Увлекательный рассказ и прекрасные интерьерыОстались очень довольны посещением и экскурсией. Все прошло на одном дыхании. Увлекательный рассказ и прекрасные интерьеры
  • Е
    Елена
    19 ноября 2025
    Экскурсия по особняку сенатора Половцова (билеты включены)
    Замечательная экскурсия, погружает в историю не только особняка, но и Петербурга в целом. Продолжительность комфортная, пожилым людям всегда можно присесть. Рекомендую однозначно к посещению
  • К
    Корсунова
    19 ноября 2025
    Экскурсия по особняку сенатора Половцова (билеты включены)
    понравилось все!!
  • а
    анна
    17 ноября 2025
    Экскурсия по особняку сенатора Половцова (билеты включены)
    Обязательно к посещению
  • П
    Полина
    17 ноября 2025
    Экскурсия по особняку сенатора Половцова (билеты включены)
    Сам дом архитектор - дом Половцева, очень впечатляет, очень красивые интерьеры, много что сохранилось до наших дней с 19 века,
    читать дальше

    паркет и бархат на стенах, дубовая библиотека!
    Что касается именно бюро экскурсионного - мы заплатили за экскурсию индивидуальную 2 человека, по итогу была группа вся от этого бюро в общей сложности человек 15. Стоимость билета на сайте Дома архитектора 1500 рублей в группе, мы заплатили по 3000 рублей. Мне думается это все-таки обман. Поэтому рекомендую купить билет на сайте Дома архитектора. Экскурсия не индивидуальная и ведет ее экскурсовод музея.

    Сам дом архитектор - дом Половцева, очень впечатляет, очень красивые интерьеры, много что сохранилось до нашихСам дом архитектор - дом Половцева, очень впечатляет, очень красивые интерьеры, много что сохранилось до нашихСам дом архитектор - дом Половцева, очень впечатляет, очень красивые интерьеры, много что сохранилось до наших
  • Д
    Дарья
    16 ноября 2025
    Экскурсия по особняку сенатора Половцова (билеты включены)
    За ничем не примечательными фасадами казалось обычного дома скрыта жемчужина архитектурной мысли, подлинные уникальные интерьеры и технические решения поражают своими
    читать дальше

    масштабами и прогрессивными идеями, примененными еще в 19 веке. Удивительная судьба владельцев особняка не оставила никого равнодушными. Однозначно рекомендую к посещению, как и академию художеств барона фон Штиглица, имеющего отношение к этому дворцу, о чем вы и узнаете на этой увлекательной экскурсии.

    За ничем не примечательными фасадами казалось обычного дома скрыта жемчужина архитектурной мысли, подлинные уникальные интерьеры иЗа ничем не примечательными фасадами казалось обычного дома скрыта жемчужина архитектурной мысли, подлинные уникальные интерьеры иЗа ничем не примечательными фасадами казалось обычного дома скрыта жемчужина архитектурной мысли, подлинные уникальные интерьеры иЗа ничем не примечательными фасадами казалось обычного дома скрыта жемчужина архитектурной мысли, подлинные уникальные интерьеры иЗа ничем не примечательными фасадами казалось обычного дома скрыта жемчужина архитектурной мысли, подлинные уникальные интерьеры иЗа ничем не примечательными фасадами казалось обычного дома скрыта жемчужина архитектурной мысли, подлинные уникальные интерьеры иЗа ничем не примечательными фасадами казалось обычного дома скрыта жемчужина архитектурной мысли, подлинные уникальные интерьеры и
  • Т
    Татьяна
    3 ноября 2025
    Экскурсия по особняку сенатора Половцова (билеты включены)
    Очень красивое здание с богатой историей и прекрасным оформлением залов. Очень интересно и приятно было находиться в этом здании.
  • Ю
    Юлия
    2 ноября 2025
    Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
    Мы прошли все экскурсии с Ириной и хочется сказать, что Ирина по-прежнему бессменный лидер моего рейтинга экспертов культуры и истории
    читать дальше

    Петербурга.
    Мы живём в этом городе и поэтому такие экскурсии вдвойне ценны, потому что они помогают не забывать, сколько интересных историй живет в его домах и музеях.

  • М
    Мария
    23 октября 2025
    Экскурсия по особняку сенатора Половцова (билеты включены)
    Особняк совершенно не взрачный снаружи, скрывает в себе сокровища удивительной красоты, где каждое помещение поражает своим великолепием. Однозначно рекомендую увидеть это своими глазами.
    Особняк совершенно не взрачный снаружи, скрывает в себе сокровища удивительной красоты, где каждое помещение поражает своимОсобняк совершенно не взрачный снаружи, скрывает в себе сокровища удивительной красоты, где каждое помещение поражает своимОсобняк совершенно не взрачный снаружи, скрывает в себе сокровища удивительной красоты, где каждое помещение поражает своим
  • Н
    Наталия
    18 октября 2025
    Экскурсия по особняку сенатора Половцова (билеты включены)
    Экскурсия по особняку сенатора Половцова прошла великолепно!
    Прекрасная, содержательная информация!
    Впечатление незабываемое!
  • Н
    Наталия
    12 октября 2025
    Экскурсия по особняку сенатора Половцова (билеты включены)
    Прекрасная экскурсия. Очень интересно находить в городе новые неизведанные места. Интерьеры Дома Архитектура не могут не восхищать. Низкий поклон людям, которые сохраняют и поддерживают такие изумительные и так хорошо сохранившиеся шедевры
  • Н
    Надежда
    4 октября 2025
    Экскурсия по особняку сенатора Половцова (билеты включены)
    Очень понравилось 👍
  • С
    Светлана
    20 сентября 2025
    Экскурсия по особняку сенатора Половцова (билеты включены)
    Великолепная экскурсия в центре города, особенно для тех, кто не первый раз в Петербурге, и основные маршруты уже посмотрел. Не новодел.
    Великолепная экскурсия в центре города, особенно для тех, кто не первый раз в Петербурге, и основные маршруты уже посмотрел. Не новоделВеликолепная экскурсия в центре города, особенно для тех, кто не первый раз в Петербурге, и основные маршруты уже посмотрел. Не новодел
  • Н
    Наталья
    16 сентября 2025
    Экскурсия по особняку сенатора Половцова (билеты включены)
    Очень яркое впечатление от интерьеров особняка. Много декора из дерева: шикарная дубовая библиотека и камин в ней из четырёх видов мрамора; оркестровая с отделкой из орехового дерева. Бальный зал с венецианским зеркалом.
    И, конечно, бронзовый, он же ужинный зал - восхитительно!
    Очень яркое впечатление от интерьеров особняка. Много декора из дерева: шикарная дубовая библиотека и камин вОчень яркое впечатление от интерьеров особняка. Много декора из дерева: шикарная дубовая библиотека и камин в
  • Ю
    Юрий
    11 сентября 2025
    Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
    Прекрасный маршрут!
    Минус прогулки с профессиональным экскурсоводом в том, что в отведённое на прогулку время все знания экскурсовода ну никак не поместить.))
    Плюс в том, что можно по одному и тому же маршруту ходить несколько раз.))
  • K
    KRISTINA
    7 сентября 2025
    Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
    Питер – город белых ночей, каналов и мостов, где каждый камень помнит историю, а люди задумчивы и эмоциональны, неся в
    читать дальше

    себе особую культуру и уникальный северный дух.
    Если Вы хотите соприкоснуться со всей этой мечтательной красотой, просто возьмите экскурсию у Ирины. И перед Вашими глазами пройдут все столетия и эпохи этого города.
    Ирина, спасибо! Это было невероятно увлекательно и интересно ♥️🤎💜!

    Питер – город белых ночей, каналов и мостов, где каждый камень помнит историю, а люди задумчивыПитер – город белых ночей, каналов и мостов, где каждый камень помнит историю, а люди задумчивыПитер – город белых ночей, каналов и мостов, где каждый камень помнит историю, а люди задумчивыПитер – город белых ночей, каналов и мостов, где каждый камень помнит историю, а люди задумчивы
  • М
    Марина
    17 августа 2025
    Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
    Экскурсия получилась просто замечательной! Гид — молодая, но очень грамотная и увлечённая своим делом девушка. Показала столько интересных зданий и
    читать дальше

    деталей, что Петербург открылся совершенно по-новому. Особенно впечатлил рассказ о строительстве колонн Исаакиевского собора и башне на Дворцовой — такие вещи обычно остаются за кадром.

    Понравилось, как она объясняет: речь красивая, плавная, всё структурировано и очень доступно. Было интересно слушать и легко запоминать. Отдельный плюс — умение разъяснить отличия архитектурных стилей простым языком. На все вопросы отвечала четко и по делу, сразу видно глубокие знания и любовь к городу.

    Экскурсия пролетела незаметно, и после неё хочется гулять по Петербургу ещё и ещё. Рекомендую всем, кто хочет не просто увидеть город, а действительно понять его архитектуру и историю!
    Спасибо Ирине! С удовольствием продолжим изучать город дальше

  • С
    Сергей
    16 августа 2025
    Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
    Глубокие знания предмета экскурсии, которая проведена на высоком профессиональном уровне. Потрясающие знания в области архитектуры и истории. Очень рекомендую гида!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Особняк Штиглица»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. «Дом, в котором я живу»: прогулка по архитектурным стилям Петербурга
  2. Богатые тоже плачут
  3. Особняк Половцова (Дом Архитектора): групповая экскурсия
  4. Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
  5. Нетривиальная прогулка по forbes-адресам старого Петербурга
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Невский проспект
  3. Дворцовая площадь
  4. Набережная
  5. Эрмитаж
  6. Зимний дворец
  7. Петропавловская крепость
  8. Спас на Крови
  9. Медный всадник
  10. Казанский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в декабре 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Особняк Штиглица" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1600 до 10 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 333 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Особняк Штиглица», 333 ⭐ отзыва, цены от 1600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль