Е Елена Экскурсия по особняку сенатора Половцова (билеты включены) Замечательная экскурсия,отличный экскурсовод 👍

Е Елена Экскурсия по особняку сенатора Половцова (билеты включены) Интерьеры необычайной красоты и прекрасной сохранности, в сочетании с глубокими знаниями и образной речью рассказчика, сделали эту экскурсию запоминающейся и интересной. Сколько ещё сокровищ таит в себе Петербург?

Ю Юлия Экскурсия по особняку сенатора Половцова (билеты включены) Остались очень довольны посещением и экскурсией. Все прошло на одном дыхании. Увлекательный рассказ и прекрасные интерьеры.

Е Елена Экскурсия по особняку сенатора Половцова (билеты включены) Замечательная экскурсия, погружает в историю не только особняка, но и Петербурга в целом. Продолжительность комфортная, пожилым людям всегда можно присесть. Рекомендую однозначно к посещению

К Корсунова Экскурсия по особняку сенатора Половцова (билеты включены) понравилось все!!

а анна Экскурсия по особняку сенатора Половцова (билеты включены) Обязательно к посещению

П Полина Экскурсия по особняку сенатора Половцова (билеты включены) читать дальше паркет и бархат на стенах, дубовая библиотека!

Что касается именно бюро экскурсионного - мы заплатили за экскурсию индивидуальную 2 человека, по итогу была группа вся от этого бюро в общей сложности человек 15. Стоимость билета на сайте Дома архитектора 1500 рублей в группе, мы заплатили по 3000 рублей. Мне думается это все-таки обман. Поэтому рекомендую купить билет на сайте Дома архитектора. Экскурсия не индивидуальная и ведет ее экскурсовод музея. Сам дом архитектор - дом Половцева, очень впечатляет, очень красивые интерьеры, много что сохранилось до наших дней с 19 века,

Д Дарья Экскурсия по особняку сенатора Половцова (билеты включены) читать дальше масштабами и прогрессивными идеями, примененными еще в 19 веке. Удивительная судьба владельцев особняка не оставила никого равнодушными. Однозначно рекомендую к посещению, как и академию художеств барона фон Штиглица, имеющего отношение к этому дворцу, о чем вы и узнаете на этой увлекательной экскурсии. За ничем не примечательными фасадами казалось обычного дома скрыта жемчужина архитектурной мысли, подлинные уникальные интерьеры и технические решения поражают своими

Т Татьяна Экскурсия по особняку сенатора Половцова (билеты включены) Очень красивое здание с богатой историей и прекрасным оформлением залов. Очень интересно и приятно было находиться в этом здании.

Ю Юлия Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом читать дальше Петербурга.

Мы живём в этом городе и поэтому такие экскурсии вдвойне ценны, потому что они помогают не забывать, сколько интересных историй живет в его домах и музеях. Мы прошли все экскурсии с Ириной и хочется сказать, что Ирина по-прежнему бессменный лидер моего рейтинга экспертов культуры и истории

М Мария Экскурсия по особняку сенатора Половцова (билеты включены) Особняк совершенно не взрачный снаружи, скрывает в себе сокровища удивительной красоты, где каждое помещение поражает своим великолепием. Однозначно рекомендую увидеть это своими глазами.

Н Наталия Экскурсия по особняку сенатора Половцова (билеты включены) Экскурсия по особняку сенатора Половцова прошла великолепно!

Прекрасная, содержательная информация!

Впечатление незабываемое!

Н Наталия Экскурсия по особняку сенатора Половцова (билеты включены) Прекрасная экскурсия. Очень интересно находить в городе новые неизведанные места. Интерьеры Дома Архитектура не могут не восхищать. Низкий поклон людям, которые сохраняют и поддерживают такие изумительные и так хорошо сохранившиеся шедевры

Н Надежда Экскурсия по особняку сенатора Половцова (билеты включены) Очень понравилось 👍

С Светлана Экскурсия по особняку сенатора Половцова (билеты включены) Великолепная экскурсия в центре города, особенно для тех, кто не первый раз в Петербурге, и основные маршруты уже посмотрел. Не новодел.

Н Наталья Экскурсия по особняку сенатора Половцова (билеты включены) Очень яркое впечатление от интерьеров особняка. Много декора из дерева: шикарная дубовая библиотека и камин в ней из четырёх видов мрамора; оркестровая с отделкой из орехового дерева. Бальный зал с венецианским зеркалом.

И, конечно, бронзовый, он же ужинный зал - восхитительно!

Ю Юрий Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом Прекрасный маршрут!

Минус прогулки с профессиональным экскурсоводом в том, что в отведённое на прогулку время все знания экскурсовода ну никак не поместить.))

Плюс в том, что можно по одному и тому же маршруту ходить несколько раз.))

K KRISTINA Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом читать дальше себе особую культуру и уникальный северный дух.

Если Вы хотите соприкоснуться со всей этой мечтательной красотой, просто возьмите экскурсию у Ирины. И перед Вашими глазами пройдут все столетия и эпохи этого города.

Ирина, спасибо! Это было невероятно увлекательно и интересно ♥️🤎💜! Питер – город белых ночей, каналов и мостов, где каждый камень помнит историю, а люди задумчивы и эмоциональны, неся в

М Марина Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом читать дальше деталей, что Петербург открылся совершенно по-новому. Особенно впечатлил рассказ о строительстве колонн Исаакиевского собора и башне на Дворцовой — такие вещи обычно остаются за кадром.



Понравилось, как она объясняет: речь красивая, плавная, всё структурировано и очень доступно. Было интересно слушать и легко запоминать. Отдельный плюс — умение разъяснить отличия архитектурных стилей простым языком. На все вопросы отвечала четко и по делу, сразу видно глубокие знания и любовь к городу.



Экскурсия пролетела незаметно, и после неё хочется гулять по Петербургу ещё и ещё. Рекомендую всем, кто хочет не просто увидеть город, а действительно понять его архитектуру и историю!

Спасибо Ирине! С удовольствием продолжим изучать город дальше Экскурсия получилась просто замечательной! Гид — молодая, но очень грамотная и увлечённая своим делом девушка. Показала столько интересных зданий и