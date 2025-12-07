Индивидуальная
до 4 чел.
Дом, в котором я живу
Прогулка по архитектурным стилям Петербурга раскроет тайны имперских эпох и характеры правителей. Откройте для себя новое в знакомом городе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Богатые тоже плачут
Прогулка по Литейному проспекту в Санкт-Петербурге, где жила элита Российской империи
Начало: У станции метро «Чернышевская»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
12 дек в 12:00
1600 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Особняк Половцова (Дом Архитектора): групповая экскурсия
Вас ждет уникальное путешествие по Особняку Половцова, где каждая комната хранит свои тайны и истории из прошлого
Начало: На Большой Морской улице
14 дек в 13:30
27 дек в 13:30
2400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по историческим и архитектурным памятникам Петербурга
Узнайте, как исторические события и технологии формировали облик Санкт-Петербурга. Прогулка от Исаакиевского собора до Академии Штиглица с искусствоведом
Начало: На Сенатской площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по forbes-адресам Петербурга
Откройте для себя удивительные места Петербурга, где история переплетается с современностью. Узнайте о кладах, узких домах и дачных домиках на крышах
Начало: У метро Чернышевская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
-
15%
Билеты
Экскурсия по особняку сенатора Половцова (билеты включены)
Побывать в петербургском Доме архитектора и восхититься его внутренним убранством
Начало: У СТ.М. «Адмиралтейская»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3145 ₽
3700 ₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 декабря 2025Замечательная экскурсия,отличный экскурсовод 👍
- ЕЕлена6 декабря 2025Интерьеры необычайной красоты и прекрасной сохранности, в сочетании с глубокими знаниями и образной речью рассказчика, сделали эту экскурсию запоминающейся и интересной. Сколько ещё сокровищ таит в себе Петербург?
- ЮЮлия23 ноября 2025Остались очень довольны посещением и экскурсией. Все прошло на одном дыхании. Увлекательный рассказ и прекрасные интерьеры.
- ЕЕлена19 ноября 2025Замечательная экскурсия, погружает в историю не только особняка, но и Петербурга в целом. Продолжительность комфортная, пожилым людям всегда можно присесть. Рекомендую однозначно к посещению
- ККорсунова19 ноября 2025понравилось все!!
- аанна17 ноября 2025Обязательно к посещению
- ППолина17 ноября 2025Сам дом архитектор - дом Половцева, очень впечатляет, очень красивые интерьеры, много что сохранилось до наших дней с 19 века,
- ДДарья16 ноября 2025За ничем не примечательными фасадами казалось обычного дома скрыта жемчужина архитектурной мысли, подлинные уникальные интерьеры и технические решения поражают своими
- ТТатьяна3 ноября 2025Очень красивое здание с богатой историей и прекрасным оформлением залов. Очень интересно и приятно было находиться в этом здании.
- ЮЮлия2 ноября 2025Мы прошли все экскурсии с Ириной и хочется сказать, что Ирина по-прежнему бессменный лидер моего рейтинга экспертов культуры и истории
- ММария23 октября 2025Особняк совершенно не взрачный снаружи, скрывает в себе сокровища удивительной красоты, где каждое помещение поражает своим великолепием. Однозначно рекомендую увидеть это своими глазами.
- ННаталия18 октября 2025Экскурсия по особняку сенатора Половцова прошла великолепно!
Прекрасная, содержательная информация!
Впечатление незабываемое!
- ННаталия12 октября 2025Прекрасная экскурсия. Очень интересно находить в городе новые неизведанные места. Интерьеры Дома Архитектура не могут не восхищать. Низкий поклон людям, которые сохраняют и поддерживают такие изумительные и так хорошо сохранившиеся шедевры
- ННадежда4 октября 2025Очень понравилось 👍
- ССветлана20 сентября 2025Великолепная экскурсия в центре города, особенно для тех, кто не первый раз в Петербурге, и основные маршруты уже посмотрел. Не новодел.
- ННаталья16 сентября 2025Очень яркое впечатление от интерьеров особняка. Много декора из дерева: шикарная дубовая библиотека и камин в ней из четырёх видов мрамора; оркестровая с отделкой из орехового дерева. Бальный зал с венецианским зеркалом.
И, конечно, бронзовый, он же ужинный зал - восхитительно!
- ЮЮрий11 сентября 2025Прекрасный маршрут!
Минус прогулки с профессиональным экскурсоводом в том, что в отведённое на прогулку время все знания экскурсовода ну никак не поместить.))
Плюс в том, что можно по одному и тому же маршруту ходить несколько раз.))
- KKRISTINA7 сентября 2025Питер – город белых ночей, каналов и мостов, где каждый камень помнит историю, а люди задумчивы и эмоциональны, неся в
- ММарина17 августа 2025Экскурсия получилась просто замечательной! Гид — молодая, но очень грамотная и увлечённая своим делом девушка. Показала столько интересных зданий и
- ССергей16 августа 2025Глубокие знания предмета экскурсии, которая проведена на высоком профессиональном уровне. Потрясающие знания в области архитектуры и истории. Очень рекомендую гида!
