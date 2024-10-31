В роскошном Екатерининском дворце вы насладитесь красотой Янтарной комнатой. В Павловском «домашнем» услышите о семье императора Павла. А в Гатчине узнаете, почему её дворец называли пригородным Эрмитажем. Поговорим об архитектурных стилях, эпохах и судьбах правителей. И обязательно погуляем по великолепным паркам ансамблей.

Описание экскурсии

В Царское Село по дороге императоров

По пути вы рассмотрите верстовые столбы, сохранившиеся с имперских времён. Узнаете, как эти места затронула Великая Отечественная война. Полюбуетесь Египетскими воротами на въезде в Царское Село и дачей Пушкина, где поэт провёл медовый месяц и завершил роман «Евгений Онегин». А также увидите лицей, в котором учился Александр Сергеевич.

Екатерининский дворец и Янтарная комната

По парадной лестнице и золотой анфиладе вы попадёте в 18-й век, который до сих пор здесь царит. Заглянете в зал для важных приёмов, осмотрите Белую парадную столовую и Картинный зал. Оцените роскошь комнат и, конечно, сосчитаете оттенки янтаря в великолепной Янтарной комнате.

Прогулка по Екатерининскому парку

Во время прогулки вы узнаете, почему парк называют «французским». Осмотрите несколько павильонов: Грот, Кавалерские и Верхние Ванны, Камеронову Галерею и Агатовые комнаты, а также Адмиралтейство и Эрмитаж. Мы расскажем, для чего они создавались, где Екатерина II любила выпить чашечку кофе и почему дворец прозвали «драгоценностью в шкатулке».

Павловский дворец и парк

Вы изучите «уютное гнёздышко» императора Павла и его супруги. Увидите, где росли их дети — двое из которых впоследствии сами стали императорами. И узнаете, как интерьеры дворца выдают тот факт, что его владелец был покровителем рыцарей Мальтийского ордена. Также мы погуляем по парадной части парка — одного из самых больших и красивых в Европе.

Гатчинский дворец и парк

Удалённая загородная резиденция русских царей. Император Александр III говорил об этом места: «счастлив быть снова дома». Мы покажем вам всё самое главное и расскажем историю комплекса. А затем пройдём по аллеям пейзажного парка. Поговорим о том, для кого он был разбит. Полюбуемся озёрами с лебедями. И зайдём в подземный ход, в котором живёт настоящая нимфа.

Примерный тайминг экскурсии:

Дорога до Царского Села — 1–1,20 мин.

Екатерининский дворец и Янтарная комната — 1 час

Прогулка по Екатерининскому парку — 1 час

Перерыв на обед (по желанию) — 1 час

Дорога в Павловск — 30 мин.

Павловский дворец — 1 час

Павловский парк — 30 мин.

Дорога в Гатчину — 45 мин.

Гатчинский дворец — 1 час

Гатчинский парк — 1 час

Дорога обратно — 1,5 часа

Организационные детали

Экскурсия пройдёт на легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе Mercedes Sprinter (в зависимости от количества человек)

Экскурсия возможна в индивидуальном формате — подробности уточняйте в переписке

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

Обед по желанию и оплачивается отдельно. Мы сможем пообедать в историческом здании — Певческой башне или в любом другом кафе или ресторане

Билеты в парки и дворцы:

Екатерининский дворец и парк: взрослые — 1100 ₽, студенты и учащиеся — 600 ₽, дети до 14 лет — бесплатно, но билет нужно оформить, распечатать или сохранить на телефоне. Выходной день — вторник

Павловский дворец: взрослые (старше 16 лет), студенты — 700 ₽. Выходной день — понедельник. Павловский парк: взрослые, студенты и дети с 16 лет — 200 ₽

Гатчинский Дворец: взрослые — 600 ₽, студенты и школьники — 300 ₽, пенсионеры — 400 ₽. Гатчинский парк: взрослые — 200 ₽