Путь Петра Великого к своей мечте был полон жертв и амбиций.



Во время прогулки мы ответим на вопросы о его стремлениях и увидим достопримечательности, связанные с его наследием: остров Новая Голландия, Зеркальный двор, Сенатскую площадь, памятник Медному всаднику и другие знаковые места Петербурга.

Описание экскурсии Путь Петра Великого: Мечты, Жертвы и Наследие Какой был путь Петра Великого к своей мечте? Была ли это одна мечта, или целый спектр? На какие жертвы готов был пойти русский царь ради того, чтобы стать лучшим — лучшим учеником, лучшим кораблестроителем и наконец лучшим императором? Как он видел наше будущее? На все эти и многие другие вопросы мы ответим вместе с вами во время данной прогулки. Я поведаю вам историю о том, как поездка в Европу — Великое посольство — раз и навсегда изменила ход развития Российского государства. На маршруте мы увидим с вами такие достопримечательности, как остров Новая Голландия, заглянем в Зеркальный двор, окинем взором одну из самых красивых площадей города — Сенатскую, прогуляемся с панорамным видом на Неву, остановимся у памятника Петру — Медного всадника, поговорим про самые знаковые здания на Университетской набережной, узнаем, как функционировало Адмиралтейство в петровское время и, конечно, подойдем к памятнику Царю-плотнику. Данная экскурсия является самодостаточной прогулкой, однако также открывает для вас целый цикл экскурсий, посвященных Дому Романовых. То есть, если она придется вам по душе, знайте — вы всегда можете продолжить свое знакомство с Романовыми на других моих прогулках. Важная информация: Собираясь на экскурсию, рекомендую: 1. В любой сезон одеваться теплее, чем обычно, так как часть экскурсии проходит у акватории Невы. (зима — шарф, шапка, перчатки; осень и весна — шарф, шапка, зонт или дождевик; лето — шарф, головной убор, зонт или дождевик) 2. Обувь лучше надеть на плоской подошве, чтобы гулять с комфортом и удовольствием 3. Телефон с камерой или фотоаппарат – на маршруте есть прекрасные виды и интересные достопримечательности, которые точно захочется поснимать на память

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Остров Новая Голландия

Зеркальный двор

Сенатская площадь

Медный всадник

Университетская набережная

Что включено Услуги экскурсовода Где начинаем и завершаем? Начало: Алексеевский сад, ул. Писарева (напротив дома 6-8) Завершение: Спуск со львами (Адмиралтейская наб.) Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 2 часов

