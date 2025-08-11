Путь Петра Великого к своей мечте был полон жертв и амбиций.
Во время прогулки мы ответим на вопросы о его стремлениях и увидим достопримечательности, связанные с его наследием: остров Новая Голландия, Зеркальный двор, Сенатскую площадь, памятник Медному всаднику и другие знаковые места Петербурга.
Во время прогулки мы ответим на вопросы о его стремлениях и увидим достопримечательности, связанные с его наследием: остров Новая Голландия, Зеркальный двор, Сенатскую площадь, памятник Медному всаднику и другие знаковые места Петербурга.
Описание экскурсииПуть Петра Великого: Мечты, Жертвы и Наследие Какой был путь Петра Великого к своей мечте? Была ли это одна мечта, или целый спектр? На какие жертвы готов был пойти русский царь ради того, чтобы стать лучшим — лучшим учеником, лучшим кораблестроителем и наконец лучшим императором? Как он видел наше будущее? На все эти и многие другие вопросы мы ответим вместе с вами во время данной прогулки. Я поведаю вам историю о том, как поездка в Европу — Великое посольство — раз и навсегда изменила ход развития Российского государства. На маршруте мы увидим с вами такие достопримечательности, как остров Новая Голландия, заглянем в Зеркальный двор, окинем взором одну из самых красивых площадей города — Сенатскую, прогуляемся с панорамным видом на Неву, остановимся у памятника Петру — Медного всадника, поговорим про самые знаковые здания на Университетской набережной, узнаем, как функционировало Адмиралтейство в петровское время и, конечно, подойдем к памятнику Царю-плотнику. Данная экскурсия является самодостаточной прогулкой, однако также открывает для вас целый цикл экскурсий, посвященных Дому Романовых. То есть, если она придется вам по душе, знайте — вы всегда можете продолжить свое знакомство с Романовыми на других моих прогулках. Важная информация: Собираясь на экскурсию, рекомендую: 1. В любой сезон одеваться теплее, чем обычно, так как часть экскурсии проходит у акватории Невы. (зима — шарф, шапка, перчатки; осень и весна — шарф, шапка, зонт или дождевик; лето — шарф, головной убор, зонт или дождевик) 2. Обувь лучше надеть на плоской подошве, чтобы гулять с комфортом и удовольствием 3. Телефон с камерой или фотоаппарат – на маршруте есть прекрасные виды и интересные достопримечательности, которые точно захочется поснимать на память
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Новая Голландия
- Зеркальный двор
- Сенатская площадь
- Медный всадник
- Университетская набережная
- Памятник Царь-плотник
Что включено
- Услуги экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алексеевский сад, ул. Писарева (напротив дома 6-8)
Завершение: Спуск со львами (Адмиралтейская наб.)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Собираясь на экскурсию, рекомендую:
- 1. В любой сезон одеваться теплее, чем обычно, так как часть экскурсии проходит у акватории Невы. (зима - шарф, шапка, перчатки осень и весна - шарф, шапка, зонт или дождевик лето - шарф, головной убор, зонт или дождевик)
- 2. Обувь лучше надеть на плоской подошве, чтобы гулять с комфортом и удовольствием
- 3. Телефон с камерой или фотоаппарат - на маршруте есть прекрасные виды и интересные достопримечательности, которые точно захочется поснимать на память
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
11 авг 2025
Потрясающая экскурсия, много очень нужного, важного и интересного узнали. Потрясающий экскурсовод Валерия. Спасибо большое за такое запомянающееся и очень увлекательное путешествие(пешком), по значимым местам Санкт-Петербурга. Спасибо большое. Всем советую.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Мини-группа
до 10 чел.
Великие женщины Петербурга
Авторская экскурсия по местам легендарных поэтесс, актрис, дворянок, жён и матерей (в мини-группе)
Начало: В районе станций метро "Владимирская" и "Достоевск...
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1650 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Петергоф - резиденция Петра Великого
Петергоф - самая удивительная императорская резиденция с великолепными фонтанами и парками, которые излучают живую энергию и красоту
Начало: У вашего отеля
Завтра в 14:00
12 ноя в 14:00
18 000 ₽ за всё до 2 чел.
Квест
до 10 чел.
Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
Начало: Петропавловская крепость
Расписание: Ежедневно в 10:45, 13:30, 16:00 и 18:00. Свободное время уточняйте.
Сегодня в 10:45
12 ноя в 10:45
5700 ₽ за всё до 10 чел.