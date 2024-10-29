«Здесь будет город заложён!» — сказал Пётр I, основал Петербург и стал первым во всём.
А мы с ребятами пойдём по его следам и выясним стооолько всего интересного! Обсудим, как русский
А мы с ребятами пойдём по его следам и выясним стооолько всего интересного! Обсудим, как русский
Описание экскурсии
Юные исследователи увидят:
- Дворцовую площадь
- Адмиралтейство
- Кунсткамеру
- здание Двенадцати коллегий
- дворец Меншикова
- ростральные колонны
- памятники «Медный всадник» и «Царь-плотник»
Я расскажу:
- Каким мальчишкой был Пётр I. Ведь это так важно показывать детям, что все великие когда-то были маленькими
- Как любовь к лодочкам вылилась в строительство целого флота
- Почему царь начал строительство города не с дворца, а с крепости, да не с одной, а целых двух
- Каким образом заболоченный остров из кочек с лягушками превратился в центр науки и культуры
- Почему Медный всадник совсем не медный и откуда в глазах Петра I сердечки
- Какие сокровища спрятаны под корабликом Адмиралтейства
- За что Пётр гонял Меншикова палкой и кто «застрял» в ростральных колоннах
Экскурсия будет полна интересных историй, игровых моментов, заданий и головоломок. Заскучать не получится!
Кому подойдёт экскурсия
Эта программа — для детей 7–11 лет и их родителей. Она будет интересна тем, кто приехал в город впервые и хочет посмотреть ключевые достопримечательности. Также подойдёт и юным петербуржцам, которые хотят узнать больше о создателе града — Петре I.
Организационные детали
- Количество участников в группе считается по детям. Максимальное количество детей — 10 человек
- Детский и взрослый билет бронируются вместе. С каждым ребенком должен быть хотя бы один взрослый
- Могу провести экскурсию в индивидуальном формате. Также программа подойдёт для организованных школьных групп. Подробности обсудим в личной переписке
в воскресенье в 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1300 ₽
|Взрослый
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника «Медный всадник»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 104 туристов
Меня зовут Светлана, я петербурженка в третьем поколении. Очень люблю свой город и ещё больше люблю открывать его вновь и вновь. Мой путь в искусство начался с самого детства, когдаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Олеся
29 окт 2024
Были на экскурсии «По следам Петра Великого». Дети очень довольны. Допускала,что младшему ребёнку будет скучновато. Но! В конце экскурсии ребёнок спросил-можно ли ещё раз прийти? Всё понравилось,дети не устали. Экскурсовод Светлана увлекла детей на все 1,5 часа и дала много новых знаний. Спасибо!
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