Детская интерактивная экскурсия «По следам Петра Великого»

Узнать Петра I - озорного мальчишку, создателя империи, большого труженика и первопроходца
«Здесь будет город заложён!» — сказал Пётр I, основал Петербург и стал первым во всём.

А мы с ребятами пойдём по его следам и выясним стооолько всего интересного! Обсудим, как русский
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царь побывал в Европе и с каким багажом знаний вернулся.

Поймём, как впервые на болоте возник не просто город, а столица империи, кто был первым мэром и первым плутом Петербурга и многое-многое другое.

5
1 отзыв
Детская интерактивная экскурсия «По следам Петра Великого»
Детская интерактивная экскурсия «По следам Петра Великого»
Детская интерактивная экскурсия «По следам Петра Великого»
Ближайшие даты:
9
мар16
мар23
мар30
мар6
апр13
апр20
апр
Время начала: 15:00

Описание экскурсии

Юные исследователи увидят:

  • Дворцовую площадь
  • Адмиралтейство
  • Кунсткамеру
  • здание Двенадцати коллегий
  • дворец Меншикова
  • ростральные колонны
  • памятники «Медный всадник» и «Царь-плотник»

Я расскажу:

  • Каким мальчишкой был Пётр I. Ведь это так важно показывать детям, что все великие когда-то были маленькими
  • Как любовь к лодочкам вылилась в строительство целого флота
  • Почему царь начал строительство города не с дворца, а с крепости, да не с одной, а целых двух
  • Каким образом заболоченный остров из кочек с лягушками превратился в центр науки и культуры
  • Почему Медный всадник совсем не медный и откуда в глазах Петра I сердечки
  • Какие сокровища спрятаны под корабликом Адмиралтейства
  • За что Пётр гонял Меншикова палкой и кто «застрял» в ростральных колоннах

Экскурсия будет полна интересных историй, игровых моментов, заданий и головоломок. Заскучать не получится!

Кому подойдёт экскурсия

Эта программа — для детей 7–11 лет и их родителей. Она будет интересна тем, кто приехал в город впервые и хочет посмотреть ключевые достопримечательности. Также подойдёт и юным петербуржцам, которые хотят узнать больше о создателе града — Петре I.

Организационные детали

  • Количество участников в группе считается по детям. Максимальное количество детей — 10 человек
  • Детский и взрослый билет бронируются вместе. С каждым ребенком должен быть хотя бы один взрослый
  • Могу провести экскурсию в индивидуальном формате. Также программа подойдёт для организованных школьных групп. Подробности обсудим в личной переписке

в воскресенье в 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1300 ₽
Взрослый600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника «Медный всадник»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Олеся
29 окт 2024
Были на экскурсии «По следам Петра Великого». Дети очень довольны. Допускала,что младшему ребёнку будет скучновато. Но! В конце экскурсии ребёнок спросил-можно ли ещё раз прийти? Всё понравилось,дети не устали. Экскурсовод Светлана увлекла детей на все 1,5 часа и дала много новых знаний. Спасибо!
Были на экскурсии «По следам Петра Великого». Дети очень довольны. Допускала,что младшему ребёнку будет скучновато. Но!Были на экскурсии «По следам Петра Великого». Дети очень довольны. Допускала,что младшему ребёнку будет скучновато. Но!Были на экскурсии «По следам Петра Великого». Дети очень довольны. Допускала,что младшему ребёнку будет скучновато. Но!

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