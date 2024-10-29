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меня угораздило родиться в семье художника. А путь экскурсовода — более 15 лет назад в стенах Аничкова дворца, бывшей императорской резиденции. За это время я провела несчётное количество экскурсий и для детей, и для взрослых, и для иностранных гостей. Разработала цикл интерактивных образовательных программ для детей «Дворец рассказывает» в рамках городского грантового проекта. Я — постоянный участник «Культурного форума» в Санкт-Петербурге и ряда других международных проектов в этой сфере. А с недавнего времени разрабатываю и провожу свои авторские программы, на которых буду рада видеть вас, дорогие гости!