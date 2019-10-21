27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Во время нашей прогулки по паркам Петергофа мы посетим Верхний сад с его величественным фонтаном Нептун. Я расскажу об истории строительства дворца, об особенностях архитектуры эпохи барокко.

Затем мы спустимся в Нижний парк и полюбуемся симфонией фонтанов Большого каскада. Вы увидите фонтан Самсон, и я расскажу историю создания этого шедевра. Посмотрим на большие партерные цветники, террасные фонтаны, Морской канал и воронихинские коллонады. Затем мы пройдем в восточную часть Нижнего парка, где расположены каскад Драконов, фонтан Пирамида и любимое детище императора Петра – дворец Монплезир. Во время прогулки по западной части Нижнего парка я расскажу о дворце Марли, павильоне Эрмитаж и о многом другом, что встретится нам в этом загадочном памятнике дворцово-паркового искусства XVIII века.