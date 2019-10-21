27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Петергоф — резиденция Петра Великого

Поездка в must see Питера с профессиональным историком, влюбленным в свой город

Андрей
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Андрей – ваш гид
Из всех императорских резиденций Петергоф — безусловно, самая удивительная и праздничная.

Её фонтаны являются не просто украшением парков, но и их душой, излучающей живую энергию и приобщающую к бессмертию красоты, воплощенной в архитектуре и скульптуре.
9000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии27 отзывов
4.93
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого

Во время нашей прогулки по паркам Петергофа мы посетим Верхний сад с его величественным фонтаном Нептун. Я расскажу об истории строительства дворца, об особенностях архитектуры эпохи барокко.

Затем мы спустимся в Нижний парк и полюбуемся симфонией фонтанов Большого каскада. Вы увидите фонтан Самсон, и я расскажу историю создания этого шедевра. Посмотрим на большие партерные цветники, террасные фонтаны, Морской канал и воронихинские коллонады. Затем мы пройдем в восточную часть Нижнего парка, где расположены каскад Драконов, фонтан Пирамида и любимое детище императора Петра – дворец Монплезир. Во время прогулки по западной части Нижнего парка я расскажу о дворце Марли, павильоне Эрмитаж и о многом другом, что встретится нам в этом загадочном памятнике дворцово-паркового искусства XVIII века.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии рассчитана на 1-2х туристов. Для большего количества участников — стоимость по договоренности.
  • Встречаемся около станции метро «Автово», откуда едем в Петергоф на автомобиле. Время в пути — примерно 1 час. Встреча туристов у гостиницы оплачивается дополнительно (плюс 500 рублей), возвращение обратно в гостиницу — также плюс 500 рублей.
  • Если у вас есть собственный транспорт, стоимость экскурсии снижается по договоренности.
  • Входной билет в парк оплачивается самостоятельно на месте.
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого
Петергоф — резиденция Петра Великого

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я — Ваш индивидуальный гид по городу Санкт-Петербургу, загородным императорским резиденциям (Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Кронштадт), по историческим местам города Пскова, Великого Новгорода, Изборска и Старой Ладоги. Примерно 25 лет я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и лекции со своими студентами по курсам: история России, культурология, философия. Предлагаю и Вам прикоснуться к истории Санкт-Петербурга, узнать о его старом быте и литературной жизни, о биографиях архитекторов и их творениях. Во время наших прогулок я постараюсь в интересной и увлекательной форме рассказать Вам об уникальности города. О быстром становлении и превращении в начале небольшого города в «блистательный Санкт-Петербург». Моя главная цель, как персонального гида по Санкт-Петербургу состоит в том, чтобы вы не только смотрели на город, но «увидели» его. Мои экскурсии доставят Вам большее удовольствие, чем групповые туры.
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27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 октября 2019
Замечательная экскурсия с гидом Андреем! Очень ненавязчиво подается большой объем информации, слушаешь и не замечаешь, насколько много нового ты узнал, мало того, что узнал,-еще и запомнил! Вот что значит - преподаватель)). Очень грамотный подход к построению экскурсии, - издалека, от малого к большому, по нарастающей. Видно, что человек подходит к своему делу серьезно. Великолепно! Мы с мужем в восторге!
Сергей
15 сентября 2019
Были группой 7 человек на 2 экскурсиях с Андреем - Петергоф и Эрмитаж. Сказать что остались довольны это значит не сказать ничего. Все просто в восторге не только от знаний Андрея, но и от того как он может увлекательно донести их. Этот экскурсовод переживает то о чем он рассказывает! Однозначно рекомендуем! В следующий раз все экскурсии только с Андреем.
2 августа 2019
Андрей - замечательный, профессиональный рассказчик. Отлично разбирается в материале. Показал нам Петергоф так, как будто мы гуляли по парку одни без толп многочисленных туристов. Мы в полной мере насладились красотой парка. Хотим вернуться и обязательно пойти с Андреем на другие его экскурсии
1 августа 2019
Пишу я скорее всего не отзыв, а слова благодарности человеку, который открыл для меня красоту и величие Петергофа. Андрей, спасибо Вам за интереснейшую прогулку, за тайны и факты, за подход к каждому. Мы обязательно вернемся.
28 июля 2019
Замечательная экскурсия! Очень хорошо организована: забрали у отеля, на комфортабельном автомобиле, в Петергоф прошли без очередей. Маршрут экскурсии построен правильно: от малого к большому. Впечатления нарастают и внимание не теряется ни на минуту. С нами была дочь ( 12 лет) и она в восторге от экскурсии. Я думаю, это как раз та цель, которую мы ставили: заинтересовать ребенка историей России. Огромное спасибо Андрею за интереснейший рассказ ! Рекомендуем всем! И надеемся в будущих поездках еще встретится с Андреем.
8 июля 2019
Экскурсия отличная ! Боялись,что устанем-экскурсия подразумевает мнооого ходить.Но всё получилось замечательно!Забрали от отеля и вернули к отелю.Дорога заняла час туда и час обратно .Сама экскурсия 3 часа.Андрей знаток своего дела-рассказывал содержательно и в том числе не навязчиво.Зашли в парк без очереди,прошли по маршруту не делая"лишних движений", но успели увидеть всё и ни сколько не устали. С нами был ребёнок 6 лет,которого интересовали только фонтаны "шутихи" и белочки. Андрей и здесь оказался на высоте-смог заинтересовать ребёнка.Индивидуальная экскурсия тем и хороша ,что экскурсовод общается непосредственно с Вами и учитывает Ваши интересы-взрослым фонтаны ,детям белочки. И все остались довольны экскурсией. Большое спасибо . Рекомендуем.
Ирина
25 июня 2019
Сегодня была наша третья экскурсия с Андреем. И, как всегда, Андрей был на высоте. Столько новой, разнообразной и очень интересной информации! Сегодня мы открывали для себя Петергоф таким, каким он был задуман Петром и дополнен и изменён его преемниками. Мы разбирались в символах и знакомились с гением инженерной мысли. Андрей построил свой тур так, что сначала ты видел "отблеск", а потом перед тобой открывалась полная картина. И от этого захватывало дух. Уникальность Андрея как гида, на мой взгляд, состоит в том, что он стремиться показать целостность творений Петра. Это больше, чем просто рассказ, это погружение в эпоху. Этот тур подойдет как для тех, кто первый раз приехал в Петергоф, так и для тех, кто бывал там не раз. Знания Андрея настолько обширны, что позволяют вам найти ответы на все интересующие вас вопросы. Я очень рекомендую этот тур и хочу сказать, что, если вы хотите чего-то очень интересного и нестандартного, - вам к Андрею.
14 мая 2019
Грандтозно
23 сентября 2018
Спасибо большое Андрею)интересный рассказчик,очень пунктуальный и милый человек)
8 августа 2018
Великолепная экскурсия с замечательным гидом!!!
Узнала много нового и интересного. Спасибо большое!!!!
Ещё 17 отзывов

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