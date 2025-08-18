27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Из всех императорских резиденций Петергоф — безусловно, самая праздничная. Её фонтаны приобщают к бессмертию красоты, которая воплощена в здешних ландшафтах и скульптуре.
Мы посетим Верхний парк и спустимся в Нижний, увидим Большой каскад, цветники и Воронихинские колоннады. Обсудим нюансы архитектуры барокко и полюбуемся её шедеврами.
Мы посетим Верхний парк и спустимся в Нижний, увидим Большой каскад, цветники и Воронихинские колоннады. Обсудим нюансы архитектуры барокко и полюбуемся её шедеврами.
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по паркам Петергофа:
- посетим Верхний парк с его величественным фонтаном «Нептун»
- спустимся в Нижний парк и полюбуемся симфонией фонтанов Большого каскада
- увидим фонтан «Самсон» и обсудим историю создания этого шедевра
- посмотрим на большие партерные цветники, террасные фонтаны, Морской канал и Воронихинские колоннады
- пройдём в восточную часть Нижнего парка, где расположены каскад Драконов, фонтан Пирамида и любимое детище императора Петра — дворец Монплезир
Я расскажу о строительстве резиденции Петергоф и особенностях архитектуры барокко, дворце Марли, павильоне Эрмитаж и о многом другом, что встретится нам в знаменитом дворцово-парковом ансамбле 18 века.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле. Время в пути — примерно 1 час 15 минут
- Экскурсию можно провести и для большего количества человек на минивэне — детали уточняйте в переписке
- Входной билет в Нижний парк оплачивается дополнительно — 1500 ₽, льготный (при наличии документов гражданина РФ) — 750 ₽.
- Экскурсия посвящена истории петергофских парков и во дворце не проводится
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2903 туристов
Я лицензированный гид по Санкт-Петербургу и загородным императорским резиденциям: Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Ораниенбаум. Я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и читаю лекции по курсу истории
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 69 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия по Петергофу с Андреем стала для нас настоящим путешествием сквозь время. Всё было выстроено последовательно и логично: от первых шагов по аллеям до глубинных исторических отсылок, которые позволили иначе
Андрей
Ответ организатора:
Наталья🌷, спасибо за интересные для меня фотографии!)
Необычно видеть себя со стороны за работой с туристами)😄😀 Благодарю за хороший отзыв 🌸 и жду Вас на моих экскурсиях! 🤗 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Необычно видеть себя со стороны за работой с туристами)😄😀 Благодарю за хороший отзыв 🌸 и жду Вас на моих экскурсиях! 🤗 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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Андрей - гид от бога! Интересный, интеллигентный, чуткий, разносторонний человек сам по себе; видно, что по-настоящему и трепетно влюблен в Петергоф, знает его очень глубоко и с удовольствием делится этой любовью и знаниями со своими туристами! 3,5 часа паркового марша по изнуряющей 30 градусной жаре пролетели моментально. Очень рекомендую
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо за фотографии, Дмитрий! 📷 Какой там марш), прогулялись немного по теневой стороне Петергофа. ⛲️🐳 В такую погоду нужно ездить
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Н
Экскурсия и экскурсовод просто великолепны👍👍👍 Очень емко и интересно подан материал, на все вопросы получены ответы. Рекомендую!!!!
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо, Наталья! 🌷 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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Большое спасибо Андрею! Рассказал историю Петергофа и Петра через призму происходящих в начале 18 века событий. Фигура Петра заиграла другими красками, есть о чем задуматься. И конечно, Андрей показал парк
Андрей
Ответ организатора:
Большое спасибо, Александр! 🤝
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Т
Волшебство рядом с нами, надо только его увидеть! Поездка в Петергоф в ноябре превратилась в настоящее путешествие во времени… Тихие аллеи, шелест листвы, воздух, пронизанный серой дымкой и великолепный рассказчик рядом! Огромное спасибо Андрею за возможность почувствовать историю,насладиться красотой и узнать столько всего интересного и любопытного, что хочется вернуться туда еше не раз!
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо и Вам за интересное общение, Татьяна! 🌷 Когда туристы заинтересованы увидеть и услышать по-новому, то и экскурсия проходит более
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Л
Понравилось, что Андрей доброжелательный,с чувством юмора и мог поддержать разговор не только по экскурсии. Хорошо образован. Помог выбрать ракурсы для фото, был корректен. к нему обратилась спустя полгода за другой экскурсией. Однозначно рекомендую!
Андрей
Ответ организатора:
Благодарю, Людмила! 🌷 🙂
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