27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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взглянуть на знакомые места.

Удивительно, как Андрей умеет соединять факты, события и личности в единую живую историю — слушать его было легко и увлекательно. Даже наш 14-летний подросток с интересом включилась в беседу, что само по себе уже многое говорит о мастерстве рассказчика.

Осталось ощущение, что мы прикоснулись к подлинному Петергофу, поняли его замысел и дух эпохи. Это было не просто знакомство с дворцом и парком, а целая история, рассказанная человеком, искренне любящим и знающим своё дело.

От всей души благодарим Андрея за эту экскурсию и с радостью рекомендуем его всем, кто хочет по-настоящему понять и увидеть Петергоф.