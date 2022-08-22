Сенатская площадь – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Сенатская площадь» в Санкт-Петербурге, цены от 690 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
По центральным площадям. Исаакиевская площадь
Пешая
1 отзыв
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
По центральным площадям. Исаакиевская площадь
Начало: Медный Всадник
Расписание: Возможно любое время, расписание необходимо уточнить.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1 600 за человека
Мифы и истории Петербурга: аудиоэкскурсия от Александровского сада до Исаакиевской площади
Пешая
1 час
Аудиогид
Мифы и истории Петербурга: аудиоэкскурсия от Александровского сада до Исаакиевской площади
Начало: Адмиралтейский проспект, 6
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
690 за человека
Истоки власти в России. Политика на сцене Петербурга
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Истоки власти в России. Политика на сцене Петербурга
Начало: Сенатская площадь (у Медного всадника)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    22 августа 2022
    Три главных площади Петербурга за 2 часа
    Экскурсия понравилась. Анастасия была дружелюбна, позитивна, внимательна, рассказывала интересно, сделала чудесные фотографии, а в качестве дополнительного бонуса одарила милыми сувенирами. Для первого знакомства с городом экскурсию рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    16 марта 2021
    По центральным площадям. Исаакиевская площадь
    Виталия, здравствуйте! Пожеланий никаких нет. все было отлично! В Эрмитаж еще точно 2-3 раза точно сходим. Спасибо!
  • Н
    Наталья
    25 июля 2020
    Три главных площади Петербурга за 2 часа
    Очень интересная экскурсия. Мы хотели, чтобы первое знакомство сына с Санкт-Петербургом было в сопровождении хорошего гида и не ошиблись. Четкая
    читать дальше

    подача информации, интересные факты, даже иллюстрации. Два часа пролетели незаметно и интересно. Отдельное спасибо Анастасии за советы, как и где лучше провести время в Санкт-Петербурге. Очень рекомендую экскурсию, особенно тем, кто посещает город впервые. Лучше вам никто не расскажет!

  • Г
    Гуменюк
    21 октября 2018
    Обзорная экскурсия по Петербургу для организованных групп
    Экскурсия потрясающая и это во многом заслуга экскурсовода Артема - так интересно, с юмором он рассказывал о Санкт-Петербурге, что до сих пор с удовольствием вспоминаем и цитируем! Самый лучший экскурсовод!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Сенатская площадь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По центральным площадям. Исаакиевская площадь
  2. Мифы и истории Петербурга: аудиоэкскурсия от Александровского сада до Исаакиевской площади
  3. Истоки власти в России. Политика на сцене Петербурга
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Финский Залив
  8. Исаакиевский собор
  9. Зимний дворец
  10. Петропавловская крепость
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Сенатская площадь" можно забронировать 3 экскурсии от 690 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Сенатская площадь», 1 ⭐ отзыв, цены от 690₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам