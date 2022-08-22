2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
По центральным площадям. Исаакиевская площадь
Начало: Медный Всадник
Расписание: Возможно любое время, расписание необходимо уточнить.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1 600₽ за человека
1 час
Аудиогид
Мифы и истории Петербурга: аудиоэкскурсия от Александровского сада до Исаакиевской площади
Начало: Адмиралтейский проспект, 6
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
690₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Истоки власти в России. Политика на сцене Петербурга
Начало: Сенатская площадь (у Медного всадника)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена22 августа 2022Три главных площади Петербурга за 2 часаЭкскурсия понравилась. Анастасия была дружелюбна, позитивна, внимательна, рассказывала интересно, сделала чудесные фотографии, а в качестве дополнительного бонуса одарила милыми сувенирами. Для первого знакомства с городом экскурсию рекомендую!
- ЕЕкатерина16 марта 2021Виталия, здравствуйте! Пожеланий никаких нет. все было отлично! В Эрмитаж еще точно 2-3 раза точно сходим. Спасибо!
- ННаталья25 июля 2020Три главных площади Петербурга за 2 часаОчень интересная экскурсия. Мы хотели, чтобы первое знакомство сына с Санкт-Петербургом было в сопровождении хорошего гида и не ошиблись. Четкая
- ГГуменюк21 октября 2018Обзорная экскурсия по Петербургу для организованных группЭкскурсия потрясающая и это во многом заслуга экскурсовода Артема - так интересно, с юмором он рассказывал о Санкт-Петербурге, что до сих пор с удовольствием вспоминаем и цитируем! Самый лучший экскурсовод!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Сенатская площадь»
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