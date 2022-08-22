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подача информации, интересные факты, даже иллюстрации. Два часа пролетели незаметно и интересно. Отдельное спасибо Анастасии за советы, как и где лучше провести время в Санкт-Петербурге. Очень рекомендую экскурсию, особенно тем, кто посещает город впервые. Лучше вам никто не расскажет!