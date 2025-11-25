Живое погружение в ленинградскую коммуналку 70-х и мир Довлатова, а затем — в камерном баре, где эпоха раскрывается во вкусе.
Подлинный быт, истории о портвейне и «костяных» пластинках и финал с авторскими закусками в стиле той эпохи и винным сетом на выбор создают атмосферу «секретного» вечера.
Описание экскурсииЖивое погружение в ленинградскую коммуналку 70-х и мир Довлатова, а затем — в камерном баре, где эпоха раскрывается во вкусе. Подлинный быт, истории о портвейне и «костяных» пластинках и финал с авторскими закусками в стиле той эпохи и винным сетом на выбор создают атмосферу «секретного» вечера. Важная информация:
- Оплатить или доплатить оставшуюся часть стоимости экскурсии можно гиду на месте по qr-коду через СБП, мы отправим чек!;
- В стоимость экскурсии входят: билеты в коммунальную квартиру Довлатова, бокал вина на выбор и авторские закуски от шефа винного бара ZAZAZU -- настоящей жемчужины улицы Рубинштейна!
- Минимальный заказ: 2 персоны;
- Специальное предложение: при группе от 10 человек — скидка 10%.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- ▪︎ Дом в котором жил Сергей Довлатов
- ▪︎ Коммунальную квартиру и комнату в которой проживал Довлатов
- ▪︎ Комнату-мастерскую художницы Ленфильма - соседки Довлатова
- ▪︎ Проходные дворы дома
- ▪︎ Легендарный винный бар ZAZAZU на Рубинштейна
Что включено
- Услуги гида
- Билеты в коммунальную квартиру Довлатова
- Бокал вина на выбор
- Авторские закуски
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У памятника Сергею Довлатову на ул. Рубинштейна, 23
Завершение: Ул. Рубинштейна, 23
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Оплатить или доплатить оставшуюся часть стоимости экскурсии можно гиду на месте по qr-коду через СБП, мы отправим чек
- В стоимость экскурсии входят: билеты в коммунальную квартиру Довлатова, бокал вина на выбор и авторские закуски от шефа винного бара ZAZAZU - настоящей жемчужины улицы Рубинштейна
- Минимальный заказ: 2 персоны
- Специальное предложение: при группе от 10 человек - скидка 10%
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
