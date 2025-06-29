Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Прогулка в мини-группе по неизведанной части Невского проспекта — она менее помпезна, чем другая его часть, но не менее интересна! На протяжении всей прогулки мы поговорим и о рождении Петербурга, и перенесемся в XIII век. Вспомним и первых Романовых и последнего императора Российской империи. Заглянем во дворы и поговорим об известных поэтах и художниках. 5 4 отзыва

Описание экскурсии Неизведанный Невский проспект Прогулка в мини-группе по неизведанной части Невского проспекта — она менее помпезна, чем другая его часть, но не менее интересна! На протяжении всей прогулки мы поговорим и о рождении Петербурга, и перенесемся в XIII век. Вспомним и первых Романовых и последнего императора Российской империи. Позаглядываем во дворы и узнаем, как были устроены доходные дома. Поговорим об известных поэтах и художниках начала XX века — жителях Старо-Невского проспекта. И конечно же узнаем, почему он так называется и где Новый Невский проспект?

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь Александра Невского

Александро-Невская Лавра

Доходные дома Невского проспекта (от АН Лавры до Площади Восстания)

Что включено Устройство Радиогид Где начинаем и завершаем? Начало: Станция метро площадь Александра Невского 2 Завершение: Гончарная улица (пересечение с Полтавской ул.) Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 2 часа Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.