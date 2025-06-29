Прогулка в мини-группе по неизведанной части Невского проспекта — она менее помпезна, чем другая его часть, но не менее интересна! На протяжении всей прогулки мы поговорим и о рождении Петербурга, и перенесемся в XIII век. Вспомним и первых Романовых и последнего императора Российской империи. Заглянем во дворы и поговорим об известных поэтах и художниках.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
На протяжении всей прогулки мы поговорим и о рождении Петербурга, и перенесемся в XIII век. Вспомним и первых Романовых и последнего императора Российской империи. Позаглядываем во дворы и узнаем, как были устроены доходные дома. Поговорим об известных поэтах и художниках начала XX века — жителях Старо-Невского проспекта. И конечно же узнаем, почему он так называется и где Новый Невский проспект?
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Александра Невского
- Александро-Невская Лавра
- Доходные дома Невского проспекта (от АН Лавры до Площади Восстания)
- Дворы
Что включено
- Устройство Радиогид
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро площадь Александра Невского 2
Завершение: Гончарная улица (пересечение с Полтавской ул.)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
29 июн 2025
Мы увидели другой Невский. Спасибо Вере! 2 часа пролетели незаметно. Эрудиция, обаяние - будем искать другие экскурсии с Верой.
Н
Наталья
15 июн 2025
Е
Евгения
1 мая 2025
Великолепная прогулка с очень грамотным и любящим свое дело экскурсоводом. Маршрут неизбитый, истории увлекательные и очень интересные. Группа совсем маленькая и кажется, что просто гуляешь в компании друзей. Все очень легко и комфортно! Обязательно посещу и другие прогулки этого гида!
Д
Дарья
30 апр 2025
Экскурсия очень понравилась, были компанией никому не было скучно! Экскурсовод Вера смогла всех завлечь и заинтересовать! Другой Невский прекрасен, как и весь Петербург!!! Рекомендую!!!
