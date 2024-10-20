Дудергофские высоты: природа + история

Побывать в живописных окрестностях Петербурга, насладиться видами и услышать о событиях прошлого
Испить родниковой воды, подышать свежим воздухом, взглянуть на Петербург с самой высокой точки (176 м) — всё это возможно на Дудергофских высотах. Я проведу вас по специальному маршруту, чтобы вы увидели максимум интересного, включая здание вокзала и руины домика Александры Фёдоровны, супруги Николая I. Расскажу об особенностях природы и исторических событиях, здесь происходивших.
5
1 отзыв
Дудергофские высоты: природа + история
Дудергофские высоты: природа + история
Дудергофские высоты: природа + история
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

  • Памятник всемирного наследия ЮНЕСКО — горы Ореховая и Воронья.
  • Вокзал Дудергоф — чудесный образец эпохи, похожий на терем царевны.
  • Родник с «живой» водой, которую поставляли некогда к царскому двору и за границу.
  • Руины домика Александры Фёдоровны, супруги Николая I.

Вы узнаете:

  • как стихия тысячелетиями создавала эти природные чудеса.
  • какие события здесь происходили во время Великой Отечественной войны.
  • почему это место называют «Русской Швейцарией».
  • как малина, смородина и крыжовник оказались в широколиственном лесу.
  • как появились пруд и озеро близ Красного села.

Организационные детали

  • Программа рассчитана на взрослых и детей от 7 лет, поскольку маршрут предполагает подъём на гору по настилам и лестницам.
  • Мы можем устроить пикник на вершине — если хотите, возьмите перекус.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ж/д станции Дудергоф
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталья
20 окт 2024
Экскурсия с Марией получилась очень познавательная. Много интересных фактов, подтвержденных документально, узнала про Дудерговские высоты.
Осенняя золотая погода создала особый колорит для прекрасной прогулки.
Увидела Петербург с высоты 176 м. Попила живой воды из родника.
И пикник на вершине в окружении падающих листьев просто "вишенка на торте" 🍒
Однозначно рекомендую 👍
Экскурсия с Марией получилась очень познавательная. Много интересных фактов, подтвержденных документально, узнала про Дудерговские высоты.Экскурсия с Марией получилась очень познавательная. Много интересных фактов, подтвержденных документально, узнала про Дудерговские высоты.Экскурсия с Марией получилась очень познавательная. Много интересных фактов, подтвержденных документально, узнала про Дудерговские высоты.Экскурсия с Марией получилась очень познавательная. Много интересных фактов, подтвержденных документально, узнала про Дудерговские высоты.Экскурсия с Марией получилась очень познавательная. Много интересных фактов, подтвержденных документально, узнала про Дудерговские высоты.Экскурсия с Марией получилась очень познавательная. Много интересных фактов, подтвержденных документально, узнала про Дудерговские высоты.Экскурсия с Марией получилась очень познавательная. Много интересных фактов, подтвержденных документально, узнала про Дудерговские высоты.Экскурсия с Марией получилась очень познавательная. Много интересных фактов, подтвержденных документально, узнала про Дудерговские высоты.Экскурсия с Марией получилась очень познавательная. Много интересных фактов, подтвержденных документально, узнала про Дудерговские высоты.Экскурсия с Марией получилась очень познавательная. Много интересных фактов, подтвержденных документально, узнала про Дудерговские высоты.

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