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Испить родниковой воды, подышать свежим воздухом, взглянуть на Петербург с самой высокой точки (176 м) — всё это возможно на Дудергофских высотах. Я проведу вас по специальному маршруту, чтобы вы увидели максимум интересного, включая здание вокзала и руины домика Александры Фёдоровны, супруги Николая I. Расскажу об особенностях природы и исторических событиях, здесь происходивших.