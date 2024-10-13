Если вам хочется привезти из путешествия не только селфи на фоне достопримечательностей, но и красивые снимки в самых интересных локациях, то лучшим выбором будет фотопрогулка со мной.
В комфортном темпе мы проведём фотосессию за интересной беседой — вы оцените красоту и аутентичность Петербурга, а я сохраню ваши живые эмоции на снимках.
В комфортном темпе мы проведём фотосессию за интересной беседой — вы оцените красоту и аутентичность Петербурга, а я сохраню ваши живые эмоции на снимках.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание фото-прогулки
Мы пройдём по самым популярным и интересным местам — вы насладитесь архитектурой и ритмом города, а я сделаю ваши атмосферные снимки. Проведу мини-урок по позированию и расскажу несколько интересных фактов о Петербурге.
Примеры локаций:
- Спас на Крови. Вы увидите собор с необычного ракурса и получите классные снимки не как у всех
- Зимняя канавка и Эрмитаж. Величественный и исторический Петербург заиграет для вас новыми красками
- Исаакиевский собор — самое монументальное сооружение города
- Синий мост, откуда открываются чудесные виды на каналы и значимые постройки Северной столицы
Локации можно совмещать и добавлять новые — обязательно учту ваши пожелания.
Кому подойдёт экскурсия
Гостям Петербурга, которые хотят привезти памятные снимки из путешествия. И местным жителям, которым нужна контент-съёмка для соцсетей.
Организационные детали
- Я снимаю на iPhone 13 Pro
- Исходники вы получите в день фотосессии. Из них выберете от 10 для обработки — и я сделаю их в течение 3 дней
- Фотопрогулку можно продлить до 1,5 часов. Детали уточняйте в переписке
- Фотосессию можно провести для большего количества человек — до 10. Доплата за каждого последующего — 500 рублей. Дети до 5 лет участвуют в съёмке бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 39 туристов
Я профессиональный фотограф с 12-летним опытом. Убеждена, что не существует людей, которые не умеют позировать. В своей работе больше всего люблю то, что она приносит радость людям и мне. ЯЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
13 окт 2024
Благодарю Елену за интересную прогулку. Лена отличная девчонка с которой легко и интересно, а по итогу замечательные фото. Рекомендую и с удовольствием вернусь ещё! Спасибо большое
А
Алёна
9 окт 2024
В Питере были пару дней, бронировали заранее. Впервые пользовались подобной услугой. Очень понравилась и организация и фотограф. Всё быстро, чётко, фото получили в тот же день. Елена очень располагает к себе, помогает в позировании, съёмка прошла на одном дыхании. Снимков за полчаса получилось целое море. Ещё и с погодой повезло. Однозначно, рекомендуем!
А
Анна
8 окт 2024
Отличная мини фотосессия, именно то, что мне было нужно для памятных фоток с 3х летним ребенком. Спасибо Елене, смогла сделать много фотографий, несмотря на то, что это было не просто, дочка постоянно баловалась))) Устроило абсолютно всё (цена, длительность, локация, ракурсы). Так что, Елене огромное спасибо и до встречи в следующем году!)))
И
Ирина
2 окт 2024
Классные фотки в самых известных локациях Питера, Елена очень приятная девушка! ❤️
Белокрылова
26 сен 2024
Я давно не получала такого удовольствия от фотосессии.
Это действительно фото прогулка!
Легко, непринужденно!
Я даже не заметила, как расслабилась, начала просто смеяться, не замечая, как Лена делает кадры!
Фотографии живые, с живыми чувствами и эмоциями. Это отличное «варенье» из чудесных воспоминаний на холодную зиму. Благодарю Лену. И рекомендую от всей души!
Это действительно фото прогулка!
Легко, непринужденно!
Я даже не заметила, как расслабилась, начала просто смеяться, не замечая, как Лена делает кадры!
Фотографии живые, с живыми чувствами и эмоциями. Это отличное «варенье» из чудесных воспоминаний на холодную зиму. Благодарю Лену. И рекомендую от всей души!
М
Мария
18 сен 2024
За 30 минут получилось сделать множество классных фотографий в нескольких локациях, Елена очень приятная и общительная девушка, подскажет с позированием)
Спасибо ❤️
Спасибо ❤️
Н
Наталья
14 сен 2024
Если хотите от души повеселиться,получить массу удовольствий,множество прекраснейших фотографий,тогда вам к Елене. Лена сама как светлячок излучает свет и улыбки,но и вас не оставит в грусти,вы точно расслабитесь и вас
Т
Татьяна
11 сен 2024
Отдыхала в Питере на выходных одна.
Решила, что нужны фото со мной обязательно. Раньше и не знала, что есть такая услуга, как фотопрогулка, случайно увидела. Решила воспользоваться и не пожалела.
Созвонились, обсудили локацию.
Лена очень приятная девушка. Подсказала как встать повернуться, что делать. Меня "деревянную" очень трудно раскачать. Фото получились отличные. Спасибо огромное 😍
Очень рекомендую
Решила, что нужны фото со мной обязательно. Раньше и не знала, что есть такая услуга, как фотопрогулка, случайно увидела. Решила воспользоваться и не пожалела.
Созвонились, обсудили локацию.
Лена очень приятная девушка. Подсказала как встать повернуться, что делать. Меня "деревянную" очень трудно раскачать. Фото получились отличные. Спасибо огромное 😍
Очень рекомендую
Наталья
8 сен 2024
7 сентября была очень душевная фото прогулка с Елной🥰
Огромное ей спасибо, выбор локации и мест, рассказала и показала мне позы для фото!
Фотографии день в день!
Фото отличные, за пол часа огромная коллекция фотографий ❤️🥰😍
Рекомендую всем!!!!!! 👌🏻
И до встречи Питер и Елена)💖
Огромное ей спасибо, выбор локации и мест, рассказала и показала мне позы для фото!
Фотографии день в день!
Фото отличные, за пол часа огромная коллекция фотографий ❤️🥰😍
Рекомендую всем!!!!!! 👌🏻
И до встречи Питер и Елена)💖
Е
Евгения
7 сен 2024
Вчера гуляли и фотографировались с Еленой. Всё прошло отлично. Девушка учла все мои пожелания по локациям. Мы местные и мне важны были не столько места на фото, как совместные кадры
С
Светлана
4 сен 2024
Елена очень понравилась, общительная доброжелательная, позитивная девушка, подскажет и как встать, повернуться и т. д фотографии супер 👍🏻
Е
Екатерина
28 авг 2024
Спасибо огромное фотографу Елене, очень много красивых фото, подсказки в позировании,комфортное общение, интересные факты о городе, в общем прогулка удалась) буду рекомендовать знакомым и друзьям) спасибо еще раз)
А
Александра
25 авг 2024
Фотопрогулка действительно душевная! Замечательные фото на память о солнечном летнем дне! Спасибо Елене за отличную работу, с удовольствием обращусь к ней еще.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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