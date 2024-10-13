Если вам хочется привезти из путешествия не только селфи на фоне достопримечательностей, но и красивые снимки в самых интересных локациях, то лучшим выбором будет фотопрогулка со мной. В комфортном темпе мы проведём фотосессию за интересной беседой — вы оцените красоту и аутентичность Петербурга, а я сохраню ваши живые эмоции на снимках.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Санкт-Петербурге

Елена Ваш гид в Санкт-Петербурге

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание фото-прогулки

Мы пройдём по самым популярным и интересным местам — вы насладитесь архитектурой и ритмом города, а я сделаю ваши атмосферные снимки. Проведу мини-урок по позированию и расскажу несколько интересных фактов о Петербурге.

Примеры локаций:

Спас на Крови. Вы увидите собор с необычного ракурса и получите классные снимки не как у всех

Зимняя канавка и Эрмитаж. Величественный и исторический Петербург заиграет для вас новыми красками

Исаакиевский собор — самое монументальное сооружение города

Синий мост, откуда открываются чудесные виды на каналы и значимые постройки Северной столицы

Локации можно совмещать и добавлять новые — обязательно учту ваши пожелания.

Кому подойдёт экскурсия

Гостям Петербурга, которые хотят привезти памятные снимки из путешествия. И местным жителям, которым нужна контент-съёмка для соцсетей.

Организационные детали